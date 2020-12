NBA: Die Spiele am 28. Dezember heute live im TV und Livestream

In der heutigen Nacht zum Dienstag erwarten uns in der NBA einige interessante Matchups. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spektakel heute live im TV und Livestream sehen könnt.

NBA heute live im TV und Livestream auf DAZN

In der heutigen Nacht reisen die Grizzlies aus Memphis zum Star-Ensemble aus Brooklyn. Im Barclays Center empfangen Kyrie Irving und Kevin Durant das aufstrebene Grizzlies Team um Ja Morant und Jackson Jr. sowie Brandon Clarke.

Das Spektakel könnt Ihr heute live auf DAZN sehen, die Übertragung startet um 01:30 Uhr. Die Partie werden Max Siebald und Andre Voigt begleiten. Euch erwartet packende Action auf dem Parkett im New Yorker Vorort.

DAZN zeigt nicht nur den Basketball der besten Liga der Welt, sondern noch viel mehr. Auf DAZN findet Ihr weiteren US-Sport aus NFL, NHL, MLB, UFC, Radsport, Snooker, Rallye, Tennis, Wintersport oder Boxen. Für Sportfans ein absolutes Muss.

Das riesige DAZN-Angebot kann durch ein Abo genutzt werden, das je Monat 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro kostet. Ebenso könnt Ihr mit dem Probemonat sogar kostenlos DAZN nutzen.

NBA heute live im TV und Livestream im League Pass

Doch in der Nacht zum Dienstag ist das Matchup in Brooklyn nicht die einzige Partie, auf die Ihr Euch freuen könnt. Unter anderem gibt es an der Westküste den Showdown zwischen den Los Angeles Lakers und den Portland Trail Blazers mit CJ McCollum und Damien Lillard. Im Osten gibt es unter anderem das Duell zwischen Trae Youngs Atalanta Hawks und den Detroit Pistons.

Alle Spiele der Nacht könnt Ihr mit einem Abonnement für den NBA League Pass sehen, diesen könnt Ihr Euch hier holen. Beim League Pass gibt es folgende Optionen:

Option 1 - Team Pass: Ihr könnt jedes Spiel Eures Lieblingsteams sehen, auch in den Playoffs. Kosten: 109,99 Euro.

Ihr könnt jedes Spiel Eures Lieblingsteams sehen, auch in den Playoffs. Kosten: 109,99 Euro. Option 2 - League Pass Alle Teams: Ihr verpasst kein NBA Spiel und könnt jedes Spiel der Saison auf Abruf sehen, plus die Finals der letzten 20 Jahre komplett in der Wiederholung ansehen. Kosten: 199,99 Euro.

Ihr verpasst kein NBA Spiel und könnt jedes Spiel der Saison auf Abruf sehen, plus die Finals der letzten 20 Jahre komplett in der Wiederholung ansehen. Kosten: 199,99 Euro. Option 3 - Drei Spiele im Monat: Ihr könnt Euch entscheiden, welche drei Begegnungen Ihr im Monat ansehen wollt. Kosten: 34,99 Euro.

Ihr könnt Euch entscheiden, welche drei Begegnungen Ihr im Monat ansehen wollt. Kosten: 34,99 Euro. Option 4 - Tagespass: 24-Stunden-Zugang zu den NBA-Spielen. Kosten: 5,99 Euro.

NBA heute live im TV und Livestream: Übersicht