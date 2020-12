NBA: Milwaukee Bucks stellen bei Blowout-Sieg gegen Miami Heat neuen Dreierrekord auf

Die Milwaukee Bucks haben einen 144:97-Blowout-Sieg bei den Miami Heat gefeiert und dabei einen neuen Dreierrekord aufgestellt. 29 von 51 Versuchen aus der Distanz fanden für die Bucks den Weg in den Korb. MVP Giannis Antetokounmpo konnte sich dank eines überragenden ersten Viertels zurückhalten.

Miami Heat (1-2) - Milwaukee Bucks (2-2) 97:144

46:26 führte Milwaukee nach zwölf Minuten, sodass Giannis seinen Arbeitstag nach nur 24 Minuten beenden konnte und es bei 9 Punkten beließ (3/9 FG, 6 Assists, 6 Rebounds). Somit knackte der Grieche nach 132 Spielen mit zweistelliger Punktausbeute erstmals nicht die 10-Punkte-Marke.

Den bisherigen Rekord für die meisten erfolgreichen Distanzwürfe in der Ligageschichte hielten die Houston Rockets, die im April 2019 gegen die Phoenix Suns 27 Treffer vom Perimeter landeten. Die franchiseinterne Bestmarke von 22 Dreiern (November 2018 gegen die Kings) wurde von Milwaukee geradezu pulverisiert. 12 der 13 eingesetzten Spieler trafen aus der Distanz, die Ausnahme war Antetokounmpo.

"An manchen Abenden sind die Basketball-Götter ein bisschen mehr bei dir", erklärte Bucks-Coach Mike Budenholzer, der sich zudem über den höchsten Auswärtssieg der Franchisegeschichte freuen durfte. Der alte Rekord stammte aus dem Jahr 1987 (39 Punkte Vorsprung bei den Knicks).

Die Partie beim amtierenden Eastern-Conference-Champion war spätestens zur Pause entschieden, die Bucks nahmen einen 83:51-Vorsprung mit in die Kabinen. Nach 78 Sekunden hatte es 10:0 gestanden, nach gut vier Minuten 21:3. "Es hatte den Anschein, als hätten sie seit 80 Tagen nur an dieses Spiel gedacht", erinnerte sich Heat-Coach Erik Spoelstra an das Duell in den Playoffs zurück, das für Milwaukee mit dem Aus endete.

Bucks feiern Blowout-Sieg bei den Miami Heat

Die meisten Versuche von Downtown verwandelte Neuzugang Jrue Holiday, der sechsmal traf (24 Punkte, 9/15 FG, 7 Assists). Mit 26 Minuten war er der Starter mit dem längsten Einsatz. Seine Punkteausbeute übertraf einzig Khris Middleton (25, 10/13 FG). Auch Donte DiVincenzo (17, 5/6 3FG) und Brook Lopez (14) scorten zweistellig, ansonsten durften sich die Reservisten um Bobby Portis (11 und 9) oder auch Bryn Forbes (12) austoben.

Die Dreierquote der Heat hingegen stand in krassem Gegensatz zu der der Bucks (29,7 Prozent, 11/37). Angeführt wurden die Gastgeber von Tyler Herro (23 Punkte, 9/16 FG, 7 Assists), während Jimmy Butler aufgrund einer Sprunggelenksverletzung pausieren musste. Sein Einsatz im Back-to-Back in der Nacht auf Donnerstag ist fraglich. Die Heat vermieden geradeso die höchste Pleite der Franchise-Geschichte (49 Punkte Differenz gegen die Knicks im April 1987).

Auch 100 Fans in der Halle, die sich aus Familienmitgliedern, Freunden und Angestellten zusammensetzten, konnten dem Team vom South Beach nicht helfen. Mit Meyers Leonard und Maurice Harkless blieben zwei Starter sogar gänzlich ohne Punkte. Kendrick Nunn benötigte für seine 15 Zähler 17 Würfe, effizienter war Avery Bradley (14, 4/6 3FG). Wie das Resultat vermuten lässt, sprachen zahlreiche weiteren wichtige Statistiken wie Rebounds (45:30), Fast-Break-Punkte (31:10) oder Punkte nach Turnover (31:13) klar für die Bucks.