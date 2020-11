NBA, Trade-Gerüchte: Houston Rockets denken an Westbrook-Trade - Knicks und Clippers mit Interesse

Russell Westbrook spielte eine durchwachsene Saison für die Houston Rockets. Der Point Guard hatte Höhen, aber auch Tiefen an der Seite von James Harden. Gerüchten zufolge sind die Rockets deswegen nicht abgeneigt, den Abo-All-Star zu traden. Interesse soll es von den L.A. Clippers und den New York Knicks geben.

So berichtete Kevin O'Connor im Podcast The Mismatch, dass Westbrook laut mehrerer Quellen verfügbar sei. "Teams glauben, dass sie Westbrook kriegen könnten. Ich habe gehört, dass die Clippers Interesse haben und ich habe gehört, dass die Knicks Interesse haben", erklärte O'Connor.

Ob ein Deal zustande kommen kann, wollte der Journalist von The Ringer nicht prognostizieren, gab aber an, dass die Rockets definitiv gesprächsbereit seien.

Der MVP von 2017 wurde erst im Sommer 2019 von den Oklahoma City Thunder für Chris Paul und zwei Erstrundenpicks nach Houston getradet. Dort hatte der noch 31-Jährige aber enorme Schwankungen in seinen Leistungen. Nach der Trade Deadline hatte er seine stärkste Phase, vor den Playoffs wurde Westbrook jedoch von einer Quadizeps-Verletzung ausgebremst und spielte für seine Verhältnisse keine gute Postseason.

Russell Westbrook: Clippers und Knicks wohl mit Interesse

Dennoch legte der Guard über die Saison im Schnitt 27,2 Punkte, 7,9 Rebounds und 7,0 Assists auf und wurde ins All-NBA Third Team berufen. Die Rockets scheiterten am Ende aber in den Conference Semifinals deutlich am späteren Champion Los Angeles Lakers (1-4).

Schon vor einem guten Monat hatte Ian Begley von SNY.tv berichtet, dass Westbrook ein Kandidat bei den New York Knicks sein könnte. "Wenn Westbrook verfügbar wird, werden die Knicks versuchen, ihn zu holen", schrieb Begley im Oktober. Auch Marc Berman von der New York Post schrieb zu dieser Zeit Ähnliches.

Das von O'Connor berichtete Interesse der Clippers ist hingegen komplett neu. Allerdings könnte es für die Kalifornier schwierig werden, einen Deal einzufädeln, da Westbrook in den kommenden drei Jahren noch über 130 Millionen Dollar zustehen. Alleine in der kommenden Saison wird der Point Guard rund 41,4 Millionen kassieren.

Russell Westbrook: Seine Statistiken in den vergangenen fünf Jahren