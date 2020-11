NBA-News: New Orleans Pelicans führen offenbar Trade-Gespräche um Jrue Holiday

Jrue Holiday ist angeblich auf dem Markt! Die New Orleans Pelicans führen offenbar Trade-Gespräche, in denen auch der Name des 30-jährigen Point Guards involviert ist. Mehrere Titelanwärter haben offenbar bereits Interesse an Holiday gezeigt.

Das berichtet Shams Charania (The Athletic), ohne jedoch Details zu den interessierten Teams zu nennen. Vor wenigen Wochen hatte Vincent Goodwill von Yahoo Sports vermeldet, dass bis zu zehn Teams bei den Pelicans wegen Holiday angeklopft hätten.

Als potenzielle Kandidaten für einen Holiday-Trade gelten unter anderem die Denver Nuggets, Brooklyn Nets oder Milwaukee Bucks. Holiday verdient in der kommenden Saison 25,4 Millionen Dollar, für die Spielzeit 2021/22 besitzt er zudem eine Spieleroption in Höhe von 26,3 Millionen Dollar.

Mit seinen 30 Jahren ist er deutlich älter als der vornehmlich junge Kern der Pelicans um Brandon Ingram (23) und Zion Williamson (20). Sollte New Orleans den ehemaligen All-Star nicht als langfristigen Teil des Kaders ansehen, könnte es Sinn ergeben, ihn schon jetzt zu traden, um einen möglichst hohen Gegenwert zurückzubekommen.

NBA - Potenzielle Trade-Szenarien um Jrue Holiday von den Pelicans: Der Plan B für die Mavs? © getty 1/23 Die New Orleans Pelicans sind mit Zion, Ingram und Ball ein junges und hoffnungsvolles Team, doch wie passt da der 30-jährige Jrue Holiday herein? Auch deswegen ranken sich Trade-Gerüchte um den Guard. Wir haben ein paar Szenarien beleuchtet. © getty 2/23 Der All-Defense-Guard soll in der Liga äußerst beliebt sein, rund zehn Teams sollen sich bereits erkundigt haben. Holiday ist nicht nur ein guter Two-Way-Player, sondern auch ein guter Mitspieler und wurde in der Saison zum Teammate of the Year gewählt. © getty 3/23 Schon seit Monaten werden die DENVER NUGGETS mit Holiday in Verbindung gebracht. Die Nuggets könnten trotz ihres Runs in die Conference Finals noch einen defensivstarken Guard gebrauchen, der gleichzeitig auch für sich selbst kreieren kann. © getty 4/23 Schmackhafte Assets hätte Denver auf jeden Fall. Michael Porter Jr. wäre für New Orleans als weiterer Flügelspieler sicher interessant, doch die Nuggets scheinen sich vom hochtalentierten Rookie nicht trennen zu wollen. © getty 5/23 Realistischer wäre wohl ein Paket aus Gary Harris, Bol Bol sowie einem Erstrundenpick (zum Beispiel dem Rockets-Pick 2020, den Denver besitzt). Harris stagnierte zuletzt - auch aufgrund von Verletzungen. Vielleicht hilft ja ein Tapetenwechsel? © getty 6/23 Ein weiteres Team mit Championship-Ambitionen sind die BROOKLYN NETS, die bekanntlich mit Kevin Durant und Kyrie Irving angreifen wollen. Die New Yorker suchen noch einen dritten Star, Holiday könnte das sein. © getty 7/23 Vor allem, weil die Nets wohl mit ihrer Jagd auf Wizards-Star Bradley Beal erfolglos bleiben werden. Washington scheint nicht gewillt, seinen Shooting Guard zu traden, da man auf ein erfolgreiches Comeback von Franchise-Star John Wall hofft. © getty 8/23 Anbieten könnte Brooklyn Caris LeVert, der in Abwesenheit der Stars gute Playoffs spielte. Zusammen mit Taurean Prince, einem Youngster sowie einem Pick wäre das auch kein schlechtes Paket. © getty 9/23 In der Hinterhand hätten die Nets auch noch Jarrett Allen und Spencer Dinwiddie. Letzterer pflegt jedoch eine gute Beziehung mit Irving und in Jaxson Hayes haben die Pels bereits einen jungen, vielversprechenden Center. © getty 10/23 Auch bei den DALLAS MAVERICKS würde Holiday Sinn ergeben. Ein defensivstarker Guard neben Luka Doncic, der gleichzeitig auch Verpflichtungen im Angriff übernehmen kann? Mehr könnten sich die Mavs kaum wünschen … © getty 11/23 Für die Mavs wäre das der Move, wenn man glaubt, 2021 im Rennen um Giannis Antetokounmpo leer auszugehen. Holiday wäre dann der dritte Star neben Doncic und Porzinigis - mit diesem Kern könnte man auf Titeljagd gehen. © getty 12/23 Viel anbieten kann Dallas aber nicht. Es ist fraglich, ob New Orleans Spieler wie Tim Hardaway (auslaufender Vertrag) oder Seth Curry spannend finden würde. Mit dem 18. und 31. Pick halten die Mavs in diesem Draft immerhin gleich zwei solide Picks. © getty 13/23 Ein weiteres Team im Win-Now-Modus sind die MIAMI HEAT. Vermutlich müsste man sich jedoch von Tyler Herro trennen, wenn man das Interesse der Pelicans wecken möchte. Fraglich, ob die Heat das machen wollen. © getty 14/23 Ein Trade könnte dann neben Herro auch noch Kelly Olynyk und Andre Iguodala involvieren, damit die Gehälter einigermaßen passen. Auch der Erstrundenpick 2020 sollte mit im Paket sein. © getty 15/23 Suchen nicht die MILWAUKEE BUCKS auch noch einen Guard? Bei allen Gerüchten um Chris Paul wäre wohl auch Holiday keine schlechte Lösung. Ein Deal könnte um Eric Bledsoe, Donte DiVincenzo, Ersan Ilyasova und Picks aufgebaut sein. © getty 16/23 Zuletzt rankten sich auch einige Gerüchte um die INDIANA PACERS, die womöglich auf dem Trade-Markt aktiv werden könnte. Ein Deal um den defensivstarken Myles Turner könnte womöglich für NOLA interessant sein. © getty 17/23 Indy sollte diesen Deal allein schon machen, um die drei Holiday-Brüder zu vereinen. Aber im Ernst: Mit Brogdon und Oladipo ist der Backcourt gut besetzt. Letzterer soll gehalten werden, ein Holiday-Trade also eher unwahrscheinlich. © getty 18/23 Schauen wir weiter nach Westen, wo auch die L.A. CLIPPERS zum Siegen verdammt sind. Die Kalifornier müssten wohl ihre Tiefe opfern, um einen dritten Star ins Staples Center zu lotsen. © getty 19/23 Da Holiday rund 25 Millionen Dollar kassiert, würde man sich von Patrick Beverley trennen müssen. In Landry Shamet müsste wohl auch ein Youngster gehen. Dazu würde das Gehalt von Lou Williams das Paket abrunden. © getty 20/23 Ein weiterer potenzieller Holiday-Interessent könnte im hohen Norden der USA lauern. Die MINNESOTA TIMBERWOLVES stehen unter Druck, möglichst bald um die Playoffs zu spielen, um Karl-Anthony Towns zufrieden zu stellen … © getty 21/23 … und mit dem Nr.1-Pick im Draft 2020 hätte Minny ein Trade-Asset in der Hinterhand. Möglicherweise könnten die Wolves einen gestandenen Veteranen wie Holiday einem Rookie vorziehen. Vor allem, da diesem Jahrgang die Star-Power fehlt. © getty 22/23 Das große Aber: Holiday besitzt eine Spieleroption (26,3 Mio.) für 2021/22, er könnte also im kommenden Sommer das Team bereits wieder verlassen. Dieses Risiko könnte manche Teams abschrecken. © getty 23/23 Sofern Holiday keinen Trade fordert, um sich direkt einem Contender anzuschließen, könnten die Pels auch zunächst an ihrem Guard festhalten. So kann NOLA erst einmal austesten, wozu dieses Team im Stande ist, und zur Trade Deadline neu evaluieren.

Holiday legte in der vergangenen Saison im Schnitt 19,1 Punkte, 6,7 Assists, 4,8 Rebounds sowie 1,6 Steals auf bei Wurfquoten von 45,5 Prozent aus dem Feld und 35,3 Prozent von Downtown. Zudem gehört er zu den besseren Perimeter-Verteidigern der Liga.