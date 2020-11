NBA Draft 2020: Minnesota Timberwolves wählen Anthony Edwards an Position 1

Die Minnesota Timberwolves haben Anthony Edwards zum Nr.1-Pick des NBA Draft 2020 gemacht. Die Golden State Warriors schnappten sich an Position 2 einen Center, LaMelo Ball fiel bis zu den Charlotte Hornets.

In den Stunden vor dem Draft kursierten eine Menge Trade-Spekulationen, auch wenige Minuten vor dem offiziellen Start des Drafts führten die Timberwolves angeblich noch Trade-Gespräche. Doch letztlich entschied sich Minnesota, an Position eins selbst zuzuschlagen und wählten Anthony Edwards.

"Ich bin einfach gesegnet, in dieser Situation zu sein", sagte der überwältigte Edwards im anschließenden Interview. In Minnesota wird er nun an der Seite von Karl-Anthony Towns und D'Angelo Russell um die Playoffs kämpfen.

Der 19-Jährige spielte ein Jahr am College in Georgia und legte im Schnitt 19,1 Punkte, 5,2 Rebounds und 2,8 Assist auf. Mit einer Größe von 1,96 Meter und einem Gewicht von 102 Kilogramm bringt er beste Voraussetzungen für die NBA mit, Edwards ist ein hervorragender Scorer, der allerdings Fragezeichen bei seiner Einstellung mitbringt. Hier geht es zum ausführlichen Portrait des Nr.1-Picks des NBA Draft 2020.

An Position 2 entschieden sich die Golden State Warriors für Center James Wiseman, der den dünnen Frontcourt der Dubs sofort verstärken soll. Der lange Zeit als Top-Pick gehandelte LaMelo Ball war somit an Position 3 zu haben, diese Möglichkeit ließen sich die Charlotte Hornets nicht entgehen.

NBA Draft 2020: Killian Hayes zu den Detroit Pistons

Killian Hayes, der vergangene Saison in der deutschen Basketball-Bundesliga für ratiopharm Ulm spielte, ging an Position 7 vom Board. Die Dienste des Guards sicherten sich die Detroit Pistons, die nach mehreren Trades insgesamt dreimal in der ersten Runde pickten.

Der Steal des Drafts gelang womöglich den Sacramento Kings. Die schlugen an Position 12 bei Guard Tyrese Haliburton zu, der von vielen Experten deutlich weiteroben gehandelt wurde.

Hier gibt es alle Picks des NBA Drafts 2020 im Überblick. Die Übersicht wird laufend aktualisiert.

NBA Draft: Die Picks der 1. Runde

Pick Team Pick 1 Minnesota Timberwolves Anthony Edwards 2 Golden State Warriors James Wiseman 3 Charlotte Hornets LaMelo Ball 4 Chicago Bulls Patrick Williams 5 Cleveland Cavaliers Isaac Okoro 6 Atlanta Hawks Onyeka Okongwu 7 Detroit Pistons Killian Hayes 8 New York Knicks Obi Toppin 9 Washington Wizards Deni Avdija 10 Phoenix Suns Jalen Smith 11 San Antonio Spurs Devin Vassell 12 Sacramento Kings Tyrese Haliburton 13 New Orleans Pelicans Kira Lewis Jr. 14 Boston Celtics (von Memphis) Aaron Nesmith 15 Orlando Magic Cole Anthony 16 Detroit Pistons (von Portland via Houston) Isaiah Stewart 17 Okahoma City Thunder (von Minnesota via Brooklyn und Atlanta) Aleksej Pokusevski 18 Dallas Mavericks Hosh Green 19 Detroit Pistons (von Nets via Clippers) Saddiq Bey 20 Miami Heat Precious Achiuwa 21 Philadelphia 76ers (von Oklahoma City via Philadelphia und Orlando) Tyrese Maxey 22 Denver Nuggets (von Houston) 23 Utah Jazz 24 Milwaukee Bucks (von Indiana) 25 Oklahoma City Thunder (von Denver) 26 Boston Celtics 27 New York Knicks (von Clippers) 28 Los Angeles Lakers 29 Toronto Raptors 30 Boston Celtics (von Milwaukee via Phoenix)



NBA Draft: Die Picks der 2. Runde