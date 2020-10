NBA: Nate Bjorkgren neuer Trainer der Indiana Pacers

Die Indiana Pacers haben Nate Bjorkgren als neuen Head Coach verpflichtet. Der 45-jährige US-Amerikaner wird Nachfolger von Nate McMillan, der nach dem Playoff-Aus in der ersten Runde gegen die Miami Heat entlassen worden war.

Bjorkgren hat in den vergangenen beiden Spielzeiten als Assistenztrainer bei den Toronto Raptors gearbeitet. 2019 feierte er mit den Kanadiern den NBA-Titel.

Wie lange er bei den Pacers unterschreibt, wurde nicht bekanntgegeben.

Die Pacers haben in den vergangenen fünf Spielzeiten immer die Playoffs erreicht. In den letzten beiden Jahren setzte es in der ersten Runde aber jeweils einen Sweep.