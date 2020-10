NBA Finals, Miami Heat News und Gerüchte: Adebayo und Dragic fraglich, Butler gibt sich kämpferisch

Die Miami Heat müssen aller Voraussicht nach in Spiel 2 der NBA Finals auf Goran Dragic verzichten, der sich in Spiel 1 am Fuß verletzte. Auch Bam Adebayo zog sich eine Nackenverletzung zu, auch sein Einsatz bleibt fraglich. Jimmy Butler glaubt dennoch weiter an sein Team.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zu den Miami Heat.

Miami Heat bangen um Goran Dragic und Bam Adebayo

Goran Dragic und Bam Adebayo wurden vor Spiel 2 gegen die Los Angeles Lakers auf dem offiziellen Injury Report gelistet, Jimmy Butler, der ebenfalls umknickte, wurde dagegen nicht geführt. Bei Dragic wird eine Fußverletzung angegeben, Adebayo hat eine Nackenzerrung.

Ob einer der beiden in der Nacht auf Samstag (ab 3 Uhr live auf DAZN) dabei sein kann, wollte Coach Erik Spoelstra nicht verraten. Nur zu Adebayo verriet der Coach ein paar Details: "Es ist diesmal nicht die Schulter", sagte Spo. "Es ist aber auf der gleichen Seite, es ist also leicht, da Vergleiche zu ziehen, auch wenn es eine komplett andere Verletzung ist."

Jimmy Butler verriet dagegen, dass Dragic große Schmerzen im Fuß habe. "Ich kann es in seiner Stimme hören. Er hat das Gefühl, dass er uns womöglich im Stich lassen würde, aber das tut er nicht. Er hat uns hierher geführt und uns ist es an uns, ihm etwas zurückzugeben."

NBA - Netzreaktionen nach Spiel 1 der Finals zwischen den Lakers und Heat: "That escalated quickly" © getty 1/20 Was für ein dominanter Auftritt der Lakers in Spiel 1 der NBA Finals! Schon während der Blowout-Klatsche der Heat hagelte es einiges an Häme im Netz für Miami, manche erklärten die Serie bereits für beendet. SPOX hat die besten Reaktionen gesammelt. © getty 2/20 Josh Hart (New Orleans Pelicans): "Das wird eine gute Serie." - "Ich habe gelogen." © getty 3/20 Josh Hart (New Orleans Pelicans): "Stop. Das ist ein Sweep." © getty 4/20 Richard Jefferson (ehemaliger NBA Spieler und heutiger ESPN-Analyst) © getty 5/20 Skip Bayless (FOX Sports): "Jetzt ist Dragic weg, Bam hat sein Handgelenk verletzt und Jimmy Butler sieht nicht richtig gut aus, nachdem er mit seinem Knöchel umgeknickt ist. Sweep!" © getty 6/20 Chris Vernon (The Ringer): "Die Serie startet nicht, bis das Auswärtsteam gewinnt." © getty 7/20 Chris Baker (ehemaliger NFL-Spieler): "Holt die Besen raus, diese Serie ist vorbei." © getty 8/20 Zach Harper (The Athletic) © getty 9/20 Colin Cowherd (FOX Sports): "Die Lakers sind so viel größer, länger und stärker. Die schließen am Ring ab, wann immer sie wollen." © getty 10/20 © getty 11/20 © getty 12/20 Nick Wright (FOX Sports): "Nach 30 Minuten ... Klutch Sports (die Spieleragentur, die unter anderem LeBron James und Anthony Davis vertritt, Anm. d. Red.): 56 Punkte - Miami Heat: 55 Punkte" © getty 13/20 "Das ist für jeden, der Jokic als besten Big der Liga bezeichnet hat." © getty 14/20 Larry Sanders (ehemaliger NBA-Spieler): "Liebe Miami Heat, ich kann Anthony Davis verteidigen ... wir sehen uns in diesem Sommer." © getty 15/20 © getty 16/20 © getty 17/20 © getty 18/20 Tom Haberstroh (NBC Sports) © getty 19/20 Duncan Smith (HoopsHabit): "Was wäre, wenn wir den Playoff-Spot der Heat an die Suns weitergeben?" © getty 20/20 Scott Cacciola (New York Times): "Die Fans haben schon die Arena verlassen."

Miami Heat: Was verändert Erik Spoelstra?

Alleine durch die Verletzung von Dragic ist es sehr wahrscheinlich, dass Coach Spoelstra Veränderungen im Vergleich zu Spiel 1 vornehmen wird. Wie diese aussehen werden, wollte der Coach auf seiner PK aber nicht verraten. "Alles kann passieren", gab sich Spoelstra zugeknöpft.

"Es ist ja nicht so, dass ich Spieler ins kalte Wasser schmeiße, die für uns zuvor keine Rolle gespielt haben. Diese Jungs haben Selbstvertrauen, haben das ganze Jahr für uns gespielt. Unsere Tiefe ist eine Stärke und das sage ich nicht einfach so. Wir haben das ganze Jahr dies genutzt."

Gemeint sind damit vermutlich Kendrick Nunn, Derrick Jones Jr. und auch Kelly Olynyk, die in Spiel 1 fast ausschließlich in der Garbage Time zum Einsatz kamen.

Miami Heat: Jimmy Butler gibt sich kämpferisch

Viel wird aber vermutlich von Butler abhängen, der mit 23 Punkten in Spiel 1 Topscorer seiner Farben war. Der Forward hat weiter Vertrauen in sein Team, das machte er auf seiner PK mehr als deutlich: "Wir blühen auf, wenn uns Steine in den Weg gelegt werden", sagte der 31-Jährige. "Ihr glaubt alle, dass das jetzt noch dreimal so geht, aber ich glaube das nicht."

Butler wurde dabei nicht müde zu erwähnen, dass niemand mit Miami gerechnet habe und sie dennoch in den Finals stehen würden. "Wir wissen, dass wir gewinnen können. Wir müssen perfekt spielen, müssen Rebounds holen und zurücklaufen."

Lakers vs. Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 5* 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig