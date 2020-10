NBA: Buddy Hield reagiert wohl nicht mehr auf Nachrichten von Kings-Coach Luke Walton

Buddy Hield von den Sacramento Kings war in der für das Team aus Kalifornien abgelaufenen Saison nicht immer glücklich. Nach einem Bericht ist nun das Tischtuch zwischen dem Guard und Coach Luke Walton zerschnitten. Demnach gehe der 27-Jährige bei Anrufen von Walton nicht ans Telefon.

Das berichtet Jason Jones von The Athletic. Demnach sei die Beziehung der beiden so schlecht, dass Hield nicht mehr mit Walton kommunizieren möchte. Auch Nachrichten an Hields Berater, Brandon Rosenthal, sollen unbeantwortet bleiben.

Der Shooting Guard ließ während der Saison seinem Unmut mehrfach freien Lauf, auch weil der Mann von den Bahamas zum Sixth Man umfunktioniert und stattdessen Bogdan Bogdanovic zum Starter wurde. Der Serbe erhielt meist auch den Vorzug in den entscheidenden Phasen des Spiels.

"Sie haben aufgehört, zu vertrauen, aber so ist das eben", sagte Hield unter anderem im Dezember 2019 nach einer Niederlage gegen die Minnesota Timberwolves.

Für Aufregung sorgte zuletzt auch ein Post auf Instagram, als Hield auf ein Gerücht, wonach die Philadelphia 76ers einen Trade für ihn einfädeln wollen, als Antwort "Fakten" schrieb.

Der 27-Jährige einigte sich erst im Oktober 2019 auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Sacramento, die im ab kommender Saison 88 Millionen Dollar über vier Jahre einbringen wird. Der Guard legte in der abgelaufenen Spielzeit 19,2 Punkte bei 39,4 Prozent aus der Distanz in 72 Spielen auf.