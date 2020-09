NBA-News - Lakers-Star LeBron James lobt die Denver Nuggets: "Respekt nicht von dieser Welt"

Vor Spiel 1 der Western Conference Finals zwischen den Los Angeles Lakers und Denver Nuggets (heute Nacht ab 3 Uhr live auf DAZN) hat LeBron James betont, dass sein Team die Nuggets nicht unterschätzen werde. Die Nuggets hätten sich nach dem zweimaligen 1-3-Comeback Respekt verdient (hier geht es zu den Top 10 Plays der Conference Semifinals).

"Sehr widerstandsfähig, sehr selbstbewusst, sehr ehrgeizig, sehr gut gecoacht", lautete LeBrons Analyse des kommenden Gegners nach einer Trainingseinheit am Donnerstag. "Es braucht eine Menge Energie, Einsatz und viel Verzweiflung, um nach einem 1-3-Rückstand noch zurückzukommen. Sie haben es zweimal geschafft."

Damit sind die Nuggets das erste Team in der Geschichte der NBA, das in einer Postseason zweimal einen 1-3-Rückstand aufholte, dies gelang Denver sowohl in der ersten Runde gegen die Utah Jazz als auch in der zweiten Runde gegen die favorisierten Clippers. Auch LeBron gelang dieses Kunststück in seiner Karriere bereits einmal: mit den Cleveland Cavaliers in den Finals 2016 gegen die Golden State Warriors.

"Unser Respekt für dieses Team ist nicht von dieser Welt", betonte LeBron. "Sie gehen in diese Serie, wissend, zu was sie in der Lage sind und wo sie stehen." Vor allem Nikola Jokic hat es dem King mit seinen starken Auftritten in den Playoffs angetan. "Wenn einer der besten Spieler in deinem Team sich für das Wohl des Teams nicht wirklich um sich selbst kümmert, dann sendet das eine Nachricht an den Rest der Truppe", sagte James.

Dass die Nuggets dem von vielen Fans heiß ersehnten Duell zwischen den Lakers und den Clippers einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, schien LeBron wenig zu kümmern: "Dazu habe ich nicht wirklich was zu sagen. Ich habe mich einfach zurückgelehnt und das Spiel als Fan verfolgt. Und natürlich als Scout, ich habe aber beide Teams gescoutet."

Auf die Frage, ob er enttäuscht sei, dass nun die Vorherrschaft über L.A. nicht in den West-Finals geklärt werden könne, stichelte LeBron gegen den Stadtrivalen: "Was gibt es da zu klären?" Auch Anthony Davis äußerte sich ganz ähnlich: "Unser Fokus liegt auf keinem anderen Team als den Lakers. Unser Fokus war nicht auf den Clippers oder dem 'Battle of L.A.'. Es geht nur darum, was wir tun können, um die Saison stark zu beenden."