NBA Finals: Los Angeles Lakers vs. Miami Heat, Spiel 1 heute live im Livestream auf DAZN sehen

Endlich, die NBA Finals stehen vor der Tür! Heute Nacht steigt Spiel 1 zwischen den Los Angeles Lakers und Miami Heat. Wo und wann Ihr die Partie im Livestream und TV sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

NBA Finals - Los Angeles Lakers vs. Miami Heat, Spiel 1: Wann und wo findet die Partie statt?

Der Kampf um den NBA-Titel 2020 startet heute Nacht, also am Donnerstag, den 1. Oktober, mit Spiel 1 der NBA Finals zwischen den Los Angeles Lakers und den Miami Heat. Tip-Off der Partie ist um 3 Uhr deutscher Zeit.

Wie alle Spiele der diesjährigen Playoffs werden auch die Finals in Disney World Orlando, genauer gesagt im ESPN Wide World of Sports Complex, ausgetragen. Nach einer monatelangen Saison-Unterbrechung aufgrund der Coronavirus-Pandemie bringt die Liga die Spielzeit 2019/20 in einer Bubble in Disney World zu ihrem Ende.

NBA Finals 2020: Die Serie zwischen den L.A. Lakers und Heat im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 5* 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig

NBA Finals heute live: Lakers vs. Heat im Livestream sehen

Die Finals sind nicht im Free-TV zu sehen, stattdessen verfügt der Streaming-Dienst DAZN über ein umfangreiches NBA-Rechtepaket. Schon während der gesamten Playoffs übertrug DAZN ein NBA-Spiel pro Nacht, die NBA Finals wie auch bereits die Conference Finals sind komplett auf DAZN zu sehen.

Auch Spiel 1 zwischen den Lakers und Heat heute Nacht hat der Streaming-Dienst natürlich im Programm. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 2.50 Uhr, folgendes Trio wird Euch durch die Nacht begleiten:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Freddy Harder

Experte: Alex Vogel

NBA Finals: Alle Infos zu Spiel 1 zwischen den Los Angeles Lakers und Miami Heat

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 1. Oktober 3 Uhr Lakers - Heat, Spiel 1 Freddy Harder & Alex Vogel DAZN

Los Angeles Lakers vs. Miami Heat: Die Vorschau zu Spiel 1 der NBA Finals

Die Lakers gehen als Favorit in die NBA Finals, schon vor den Playoffs wurde das Team um das Superstar-Duo LeBron James und Anthony Davis als Titelkandidat gehandelt. Dass es Miami so weit geschafft hat, ist dagegen eine echte Überraschung.

Nach einem Sweep in der ersten Runde gegen die Indiana Pacers schaltete Miami in der zweiten Runde den eigentlichen Topfavoriten der Eastern Conference, die Milwaukee Bucks, in fünf Spielen aus. In den Ost-Finals gelang dann ein 4-2-Erfolg in der Best-of-Seven-Serie gegen die Boston Celtics.

Die Heat stehen damit als Nr.5-Seed in den Finals, wo Jimmy Butler und Co. nun eine Antwort auf LeBron und AD finden müssen. Das Duo führte L.A. mit drei 4-1-Serienerfolgen gegen die Portland Trail Blazers, Houston Rockets und Denver Nuggets in die Endspiel-Serie um die Championship.

Dabei könnte die Tiefe der Miami Heat ein Vorteil für das Team aus Florida sein, das zudem seine Gegner immer wieder mit einer Zonenverteidigung vor Probleme stellt. Allerdings hat L.A. in Sachen Star-Power die Oberhand. Es wartet eine spannende Serie auf uns.

NBA Finals: Die vergangenen zehn Champions im Überblick

Die Los Angeles Lakers peilen den ersten Titelgewinn seit 2010 an. Für die Heat wäre ein Erfolg in den NBA Finals die erste Championship seit 2013. Damals holte ausgerechnet LeBron James die Larry O'Brien Trophy an den South Beach.