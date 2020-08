US-Präsident Donald Trump kritisiert NBA für Knien der Spieler während der Nationalhymne

Mit wenigen Ausnahmen knieten fast alle Spieler und Coaches während der Nationalhymne bei den Spielen nach dem Restart. US-Präsident Donald Trump kritisierte diese Haltung scharf.

"Ich denke, dass es erbärmlich ist", sagte Trump bei einem Auftritt in der Show Fox and Friends. "Wir haben mit der NBA hart gearbeitet, dass sie wieder spielen können und nun sehe ich, dass jeder während der Nationalhymne kniet. Das ist für mich nicht akzeptabel."

Trump schnitt hierbei die Gespräche mit den professionellen Ligen in den USA an, welche er im April geführt hatte. Einer der Teilnehmer war auch NBA-Commissioner Adam Silver. Trump sprach sich damals für die Wiederaufnahme der Ligen aus.

Das Knien während der Hymne stößt Trump jedoch sauer auf, bereits bei diversen NFL-Spielern äußerte Trump harsche Kritik. "Wenn ich Leute sehe, die knien und damit unsere Flagge und die Hymne nicht respektieren, dann schalte ich persönlich meinen Fernseher einfach aus", erklärte Trump weiter.

"Die Einschaltquoten der NBA sinken, das Gleiche gilt - was ich gehört habe - auch für Baseball." Diese Aussage stimmt jedoch nur bedingt. Das Auftaktspiel zwischen den Los Angeles Lakers und den L.A. Clippers sahen durchschnittlich 3,4 Millionen Zuschauer, in der Spitze waren es 4,1 Millionen. Im Schnitt schalteten sich für die beiden Spiele rund 2,9 Millionen zu, rund doppelt so viele wie an normalen Spieltagen der Regular Season.