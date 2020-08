NBA-News: Russell Westbrook im Training "so explosiv wie immer" - Rückkehr in Spiel 5

Russell Westbrook hat am Donnerstag erstmals seit knapp drei Wochen wieder an einer vollen Trainingseinheit der Houston Rockets teilgenommen. Dabei soll er "so explosiv wie immer" gewirkt haben, wie ESPN berichtet.

Laut Kelly Iko von The Athletic ist damit sicher, dass Westbrook in Spiel 5 der Serie gegen sein ehemaliges Team, die Oklahoma City Thunder, wieder auf dem Feld stehen wird. Die ersten vier Partien hatte er aufgrund einer Verletzung im rechten Oberschenkel verpasst, das verschobene fünfte Spiel wird voraussichtlich am Samstag nachgeholt.

Erstmals hatte er sich nach der Rockets-Niederlage gegen die Portland Trail Blazers am 4. August über Schmerzen im Bein beschwert und anschließend zwei Spiele ausgesetzt. Weil der Zustand im Texas-Duell mit den San Antonio Spurs noch immer nicht besser war, untersuchte der medizinische Stab der Rockets ihn erneut - die Diagnose war eine Zerrung im Oberschenkel.

Westbrook legte in seiner ersten Saison mit den Rockets durchschnittlich 27,2 Punkte, 7,9 Rebounds und 7,0 Assists auf. Er war im vergangenen Jahr in einem Blockbuster-Trade mit OKC nach Houston gekommen.