NBA-News: Jamal Crawford verletzt sich bei Comeback für die Brooklyn Nets

Das Comeback von Jamal Crawford in der NBA war nur von kurzer Dauer. In seinem ersten Spiel für die Brooklyn Nets nach dem Restart verletzte sich der 40-Jährige bereits im ersten Viertel am Oberschenkel. Wie lange Crawford ausfallen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Crawford war von den Brooklyn Nets nach den zahlreichen Ausfällen im Kader wenige Wochen vor dem Restart der NBA-Saison in Disney World Orlando unter Vertrag genommen. In den ersten beiden Partien des Teams stand er aufgrund von Trainingsrückstand noch nicht zur Verfügung, beim 119:116-Sieg gegen die Bucks feierte J-Crossover nach über einem Jahr sein Comeback in der Association.

Crawford lieferte nach seiner Einwechslung im ersten Viertel direkt mehrere gute Plays ab, darunter drei teils spektakuläre Assists. Zudem versenkte er einen Dreier und stand nach knapp sechs Minuten Einsatzzeit bei 5 Punkten. Dann verletzte Crawford sich aber am linken Oberschenkel und verließ sofort das Parkett.

Wenig später teilten die Nets mit, dass Crawford nicht mehr in die Partie zurückkehren wird. Ob oder wie lange er nun ausfallen wird, ist derzeit noch ungewiss. Mit 40 Jahren und 137 Tagen ist Crawford der älteste Spieler in der NBA-Bubble, mit seiner Einwechslung ist er zudem erst der achte Spieler, der in 20 Spielzeiten in der Liga zum Einsatz kam.

Über seine Karriere legt der dreimalige Sixth Man of the Year im Schnitt 14,6 Punkte und 3,4 Assists bei 41 Prozent aus dem Feld und 34,8 Prozent von Downtown auf. Sein zuvor letztes Spiel in der NBA absolvierte Crawford am 9. April 2019, als er im Trikot der Phoenix Suns 51 Punkte gegen die Dallas Mavericks erzielte.