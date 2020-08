NBA News: Beginnt die kommende Saison erst im Januar oder Februar? Liga erwägt Optionen

Während der Restart der NBA-Saison 2019/20 in Orlando im vollen Gange ist, wird hinter den Kulissen am Plan für die kommende Spielzeit gearbeitet. Wie ESPN berichtet, stehen dabei etliche verschiedene Optionen im Raum.

Bisher lautete der Plan der Liga, am 1. Dezember dieses Jahres mit der neuen Saison zu beginnen. Dies soll noch immer das anvisierte Ziel sein, ein späterer Startzeitpunkt sei jedoch möglich, wenn es Zuversichtlichkeit gebe, dass die Wahrscheinlichkeit für Fans in den Hallen dadurch steigt.

In einem solchen Fall sei es möglich, die Saison deutlich später zu starten. Ein möglicher Zeitpunkt sei der 18. Januar (Martin Luther King Day), aber auch Termine im Februar oder sogar März wären denkbar, sollte es bis dahin die erforderliche Kombination von Impfstoffen, Behandlungsmöglichkeiten und Schnelltest-Verfahren geben, die öffentliche Veranstaltungen möglich machen.

Die Liga kalkuliert dabei jedoch damit, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass im Winter wieder Hallen gefüllt werden können. In diesem Szenario wäre es denkbar, dass in Trainingshallen gespielt wird. Allerdings wird auch erwogen, in einigen neutralen Hallen - also quasi Bubbles, wie jetzt in Disney World - zu spielen.

Wird die NBA-Saison wegen Olympia 2021 unterbrochen?

In dem Fall würden Teams vermutlich rund einen Monat an einem solchen Ort - Orlando oder Las Vegas gelten erneut als Optionen - verbringen, um danach nach Hause zu fahren, rund zwei Wochen zu trainieren und dann wieder eine Bubble anzusteuern.

Derzeit hofft die Liga noch immer darauf, 82 Spiele zu absolvieren und die Saison früh genug zu starten, dass Spieler im Sommer 2021 zu den Olympischen Spielen in Tokio reisen können. Es könne jedoch auch sein, dass die Saison ähnlich wie in der NHL einfach einen Monat unterbrochen wird, um die Spiele zu ermöglichen, heißt es in dem Bericht.