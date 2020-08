NBA: Die Toronto Raptors als Dark Horse auf den NBA-Titel? Von (fast) allen unterschätzt

Die Toronto Raptors haben mit dem Sieg gegen die Los Angeles Lakers bei ihrem Auftakt in Orlando ein Zeichen an die Konkurrenz gesetzt: Der amtierende Champion will wieder ein Wörtchen um den Titel mitreden! Dass es überhaupt so weit gekommen ist, hielten nur die wenigsten für möglich.

Heute Abend treffen die Raptors um 19.30 Uhr auf die Miami Heat - das Spitzenspiel der Eastern Conference könnt Ihr Euch live und kostenlos mit dem Gratis-Probemonat von DAZN anschauen.

"Unterschätze niemals das Herz eines Champions", lautet das vielzitierte Sprichwort, für das man an jedem Stammtisch einen Fünfer ins Phrasenschwein zahlen muss. Dass solche Sprichwörter aber oft ein mehr oder minder großes Fünkchen Wahrheit beinhalten, verdeutlichen die Raptors derzeit eindrucksvoll - auch wenn ihnen das partout (fast) niemand abnehmen möchte.

"Ich glaube nicht, dass uns irgendjemand viel Beachtung schenkt, niemand macht solche Anstalten, aber das ist okay", sagte Head Coach Nick Nurse kurz nach dem Sieg gegen die Lakers und fasste damit die derzeitige Situation der Raptors ziemlich gut zusammen.

Mit dem Abgang eines gewissen Kawhi Leonards im Sommer verflog auch der Hype um den amtierenden Champion. Die beiden Superteams in L.A., die Bucks um MVP Giannis Antetokounmpo oder die Dallas Mavericks mit ihrem aufstrebenden Superstar Luka Doncic rückten auf einmal in den medialen Fokus.

Im Schatten dessen mauserte sich Toronto unbekümmert von Sieg zu Sieg und steht zum Restart auf einmal auf Platz zwei der Eastern Conference, ohne dabei ihre Identität verloren zu haben. Im Gegenteil, die Raptors sind ein Paradebeispiel, wie man auch als Small-Market-Team in der heutigen NBA Erfolg haben kann.

© getty

Toronto Raptors: Die Defensive als Schlüssel zum Erfolg

"Offense wins Games, Defense wins Championships." Das Phrasenschwein freut sich erneut, doch die Raptors bestätigen auch dieses Sprichwort. Championship ist natürlich in diesem Fall etwas hochgegriffen, aber die Lakers haben schon einen Vorgeschmack darauf bekommen, zu was Toronto in der Lage sein kann.

Die Raptors hielten LeBron und Co. bei einer katastrophalen Feldwurfquote von 35,4 Prozent und einer Dreierquote von 25 Prozent. Am Ende holte The Six einen starken Sieg, obwohl sie selbst nur 41,7 Prozent aus dem Feld warfen und 14 Turnover produzierten. Das sollte der Liga definitiv zu denken geben.

"'Jeez, wir werfen 30 Prozent aus dem Feld und wir gewinnen'", erinnerte sich Nick Nurse, in einem Timeout gegen die Lakers gesagt zu haben. "Darum sollte es bei einer guten Defensive gehen, dass man solche Momente gut übersteht." Und die gute Defensive gegen die Lakers war alles andere als eine Eintagsfliege. Das zeigen auch die Zahlen.

Mit einem Defensiv-Rating von 104,7 Punkten liegt Toronto ligaweit auf Platz 2 hinter den allmächtigen Bucks und lassen dazu die zweitwenigsten Punkte in der Zone zu (42 pro Spiel, ebenfalls hinter den Bucks).

Das absolute Prunkstück der Defensive ist jedoch die Perimeter-Verteidigung, die Gegner der Raptors treffen im Schnitt 33,6 Prozent ihrer Dreier, das ist der niedrigste Wert aller Teams. Zufall? Wohl kaum! Das Zusammenspiel aus exzellentem Coaching, Einsatz und dem passenden Personal ist hier das Zauberwort.

Toronto Raptors: Pascal Siakam etabliert sich als Starspieler

"Wir lieben es, zu spielen und wir lieben es, uns zu messen. Wir wissen, dass wir schwer zu schlagen sind. Wir wissen das wirklich", fuhr der Coach fort, der einen enormen Anteil an den jüngsten Erfolgen hat.

Nicht nur, dass er Kanada in seiner ersten Saison als Head Coach den Titel schenkte, er schreckt auch nicht vor Herausforderungen zurück. Kaum ein Team hatte in dieser Saison so viele Verletzungssorgen zu verkraften wie die Raptors (Kyle Lowry, Fred VanVleet, Pascal Siakam, Marc Gasol, Serge Ibaka und Norman Powell verpassten alle mindestens 10 Spiele), aber Nurse zauberte jedes Mal eine Lösung aufs Parkett.

Seien es Chris Boucher, Terence Davies oder Patrick McCaw - unter dem 53-Jährigen Coach scheint jeder Spieler seine Rolle zu finden und sich gnadenlos in die Rotationen einzufügen. Die Teamchemie und die Einstellung stimmen einfach in Toronto.

Von Lowry über Ibaka verteidigt jeder Spieler in jeder Defensiv-Possession, als würde es um den Einzug in die Finals gehen. Die Hustle-Stats zeigen das deutlich. Die Raptors sind Top 5 in den Kategorien Steals, Deflections und Loose Balls recovered und haben dazu bei den zweitmeisten Dreiern der Liga eine Hand im Gesicht des Gegners (28,2 pro Spiel).

Dabei haben sie den Vorteil, mit Siakam und O.G. Anunoby zwei der besten Flügelverteidiger der Liga ihr Eigen zu nennen, die beide seit dem Abgang von Kawhi noch einmal einen gewaltigen Sprung gemacht haben.

Vor allem Siakam hat sich mehr und mehr als erste Option in der Offensive etabliert und sein Scoring auf 23,5 Punkte pro Spiel (+6,6 zur Vorsaison) nach oben geschraubt, wodurch er erneut ein realistischer Most-improved-Player-Kandidat ist.

Mit Serge Ibaka und Marc Gasol hat man dazu auf den großen Positionen zwei Spieler, die schon mehrfach in All-Defensive-Teams standen und auch VanVleet und Lowry sind unermüdliche Kämpfer. Das gepaart mit einer tiefen Bank, für die das Wort Defensive ebenfalls kein Fremdwort ist, ergibt eine brandgefährliche Konstellation.

NBA - Die Toronto Raptors im Kader-Check: Championship-DNA durch und durch © imago images / ZUMA Press 1/40 Jahr eins nach Kawhi: Vor der Saison wurde der amtierende Champion bereits abgeschrieben - doch es kam ganz anders! Die Raptors mit Kyle Lowry, Pascal Siakam und Co. haben 2019/20 alle überrascht. Was ist mit dem Kader noch möglich? © getty 2/40 Nach den Abgängen von Kawhi Leonard und Danny Green hätten wohl nur die wenigsten ihr Geld darauf verwettet, dass Toronto eines der Top-Teams im Osten bleibt. Nun stehen die Raptors aber mit 47-18 auf dem zweiten Rang - und das mit großem Vorsprung. © imago images / ZUMA Press 3/40 Nicht nur aufgrund des Abgangs von Kawhi ist das beeindruckend, Head Coach Nick Nurse musste auch aufgrund von Verletzungen immer wieder an seinem Lineup feilen. Die Starting Five hat bisher nur 18 gemeinsame Spiele absolviert (Net-Rating: 14,6!). © imago images / ZUMA Press 4/40 Dennoch haben die Kanadier die zwölftbeste Offense vorzuweisen (111,1 Punkte pro 100 Ballbesitze). Das Herzstück der Raptors ist aber die Defense, die der experimentierfreudige Coach Nurse zur zweitbesten der Liga geformt hat (Defensiv-Rating: 104,7). © getty 5/40 Ausfälle haben die Raptors in Disney World im Gegensatz zu vielen anderen Teams nicht zu beklagen. Das Team nutzte die Erweiterung der Kadergröße komplett aus und ist mit 17 Spieler in der Bubble vertreten. Und es sind sogar alle gesund! © imago images / Agencia EFE 6/40 POINT GUARD: KYLE LOWRY - Stats 2019/20: 20,0 Punkte, 5,0 Rebounds, 7,6 Assists und 1,3 Steals bei 41,9 Prozent aus dem Feld und 35,8 Prozent von Downtown in 36,5 Minuten (53 Spiele). © getty 7/40 Der unangefochtene Leader des Teams - sowohl emotional als auch sportlich. Defensiv eine Pest, auch offensiv kann der 34-Jährige dem Spiel immer noch seinen Stempel aufdrücken. Die Lakers haben das zuletzt erst wieder feststellen müssen. © imago images / AFLOSPORT 8/40 MATT THOMAS - Stats 2019/20: 4,4 Punkte und 1,5 Rebounds bei 47,8 Prozent aus dem Feld und 46,1 Prozent von Downtown in 9,6 Minuten (34 Spiele). © imago images / AFLOSPORT 9/40 Eigentlich gilt er als potenzieller Kandidat für eine 3-and-D-Rolle von der Bank, doch gerade defensiv tun sich doch immer mal wieder Lücken beim 25-Jährigen auf. Mehr als Kurzeinsätze sind für ihn wohl nicht drin. © imago images / ZUMA Press 10/40 SHOOTING GUARD: FRED VANVLEET - Stats 2019/20: 17,5 Punkte, 3,8 Rebounds, 6,7 Assists und 1,9 Steals bei 41,0 Prozent aus dem Feld und 38,8 Prozent von Downtown in 35,9 Minuten (49 Spiele). © imago images / ZUMA Press 11/40 Nachdem er 2019 mit einer Finals-MVP-Stimme für starke Auftritte belohnt wurde, machte FVV in der bisherigen Saison genau dort weiter, wo er aufgehört hatte. Im Sommer wird er Free Agent - er wird einen kräftigen Zahltag erwarten dürfen. © imago images / ZUMA Press 12/40 NORMAN POWELL - Stats 2019/20: 16,2 Punkte, 3,6 Rebounds und 1,7 Assists bei 49,6 Prozent aus dem Feld und 39,2 Prozent von Downtown in 28,7 Minuten (45 Spiele). © imago images / ZUMA Press 13/40 Zwischenzeitlich galt er als Anwärter auf den Award des besten Sixth Man, rückte aufgrund der Verletzungssorgen aber immer wieder in die Starting Five (und verpasste selbst einige Partien). In beiden Rollen brillierte er als effizienter Scorer. © imago images / AFLOSPORT 14/40 TERENCE DAVIS - Stats 2019/20: 7,7 Punkte, 3,4 Rebounds und 1,6 Assists bei 46,3 Prozent aus dem Feld und 39,9 Prozent von Downtown in 16,9 Minuten (65 Spiele). © imago images / Icon SMI 15/40 Sicherlich eine der Überraschungen der Saison. Der Undrafted Rookie hat sich bereits in seinem ersten Jahr in der Association eine Rolle als respektabler Two-Way-Player auf dem Flügel etabliert. Hat sogar Chancen auf ein All-Rookie-Team. © imago images / AFLOSPORT 16/40 SMALL FORWARD: O.G. ANUNOBY - Stats 2019/20: 10,9 Punkte, 5,4 Rebounds, 1,6 Assists und 1,4 Steals bei 51,3 Prozent aus dem Feld und 39,0 Prozent von Downtown in 30,2 Minuten (64 Spiele). © imago images / ZUMA Press 17/40 Neben Lowry einer der besten Dinos beim beeindruckenden Auftaktsieg gegen die Lakers. Starke Defense gegen LeBron, ultra-effizient auf der anderen Seite des Courts (23 Punkte, 8/9 FG). 2019/20 hat der 23-Jährige seinen nächsten Schritt gemacht. © imago images / AFLOSPORT 18/40 RONDAE HOLLIS-JEFFERSON - Stats 2019/20: 7,1 Punkte, 4,8 Rebounds und 1,7 Assists bei 47,0 Prozent aus dem Feld und 11,8 Prozent von Downtown in 18,9 Minuten (53 Spiele). © imago images / ZUMA Press 19/40 Einziges Manko beim 25-Jährigen: Der Dreier fiel diese Saison noch schlechter als in den Vorjahren (Karriere-Schnitt: 21,4 Prozent von Downtown). Dafür ist RHJ aber ein starker, vielseitiger Verteidiger und immerhin solider Cutter und Passer. © getty 20/40 PATRICK McCAW - Stats 2019/20: 4,6 Punkte, 2,3 Rebounds und 2,1 Assists bei 41,4 Prozent aus dem Feld und 32,4 Prozent von Downtown in 24,5 Minuten (37 Spiele). © imago images / ZUMA Press 21/40 Ein weiterer guter Raptors-Verteidiger auf dem Flügel, sowie ein solider Backup-Playmaker. Verpasste zum Saisonstart die ersten knapp zwei Saisonmonate. Auch gegen die Lakers war er aufgrund von Knieproblemen nicht mit von der Partie. © imago images / AFLOSPORT 22/40 OSHAE BRISSETT - Stats 2019/20: 1,9 Punkte und 1,4 Rebounds bei 36,1 Prozent aus dem Feld und 20,0 Prozent von Downtown in 7,1 Minuten (19 Spiele). © imago images / AFLOSPORT 23/40 Auch Brissett war gegen die Lakers nicht im aktiven Kader, der Sprung dorthin wird für den 22-Jährigen mit einem Two-Way-Contract wohl auch schwer, wenn der Rest fit bleibt. In der G-League legte er 19/20 im Schnitt 15,1 Punkte und 6,6 Rebounds auf. © imago images / AFLOSPORT 24/40 MALCOLM MILLER - Stats 2019/20: 0,9 Punkte und 0,6 Rebounds bei 33,3 Prozent aus dem Feld und 31,6 Prozent von Downtown in 5,0 Minuten (25 Spiele). © imago images / Icon SMI 25/40 Auch den 27-jährigen Miller werden wir wohl in Disney World eher selten zu Gesicht bekommen. Im Dezember bekam er durch die Ausfälle seiner Kollegen etwas mehr Spielzeit. Schenkt dem Kader Tiefe als weiterer 3-and-D-Rollenspieler. © imago images / AFLOSPORT 26/40 POWER FORWARD: PASCAL SIAKAM - Stats 2019/20: 23,5 Punkte, 7,6 Rebounds und 3,6 Assists bei 45,6 Prozent aus dem Feld und 36,1 Prozent von Downtown in 35,5 Minuten (54 Spiele). © imago images / ZUMA Press 27/40 Nach dem Abgang von Kawhi hat Spicy P den nächsten Entwicklungsschritt mit Bravour vollzogen. Schaffte erstmals den Sprung ins All-Star-Team, könnte außerdem den MIP-Award zum zweiten Mal in Folge abräumen. Behält er auch in engen Spielen die Nerven? © imago images / ZUMA Press 28/40 CHRIS BOUCHER - Stats 2019/20: 6,2 Punkte und 4,3 Rebounds bei 45,6 Prozent aus dem Feld und 28,0 Prozent von Downtown in 12,9 Minuten (56 Spiele). © imago images / ZUMA Press 29/40 Hat während der Corona-Unterbrechung angeblich ein wenig Muskelmasse draufgepackt, zuvor hat er sich als athletischer Vierer mit einer Menge Energie in der Rotation etabliert - und die Ausfälle von Gasol und Ibaka gut kompensiert. © imago images / AFLOSPORT 30/40 STANLEY JOHNSON - Stats 2019/20: 1,2 Punkte und 1,1 Rebounds bei 25,8 Prozent aus dem Feld und 15,4 Prozent von Downtown in 4,8 Minuten (20 Spiele). © imago images / AFLOSPORT 31/40 Auch der ehemalige 8. Pick der Pistons im Draft 2015 wurde aufgrund der Verletzungssorgen der Raptors immer mal wieder in die Rotation gespült. Wirklich festbeißen konnte er sich dort aber nicht, wird auch in der Bubble eher selten zum Einsatz kommen. © getty 32/40 PAUL WATSON - Stats 2019/20: nur 6 Spiele und 4,5 Minuten in der NBA - 19,0 Punkte und 6,4 Rebounds in der G-League (49,9 Prozent FG und 42,5 Prozent Dreier in 35,5 Minuten und 30 Spielen). © getty 33/40 Gleiches gilt für den zweiten Spieler mit einem Two-Way-Vertrag im Kader. Der 25-Jährige ließ immerhin in den Scrimmage Games sein Können aufblitzen, in der G-League war er extrem heiß von Downtown. © imago images / Agencia EFE 34/40 CENTER: MARC GASOL - Stats 2019/20: 7,6 Punkte, 6,4 Rebounds und 3,4 Assists bei 42,0 Prozent aus dem Feld und 39,5 Prozent von Downtown in 27,4 Minuten (37 Spiele). © imago images / ZUMA Press 35/40 Der 35-Jährige verpasste fast die Hälfte der Saison verletzungsbedingt. Nach der Pause scheint er aber fit zu sein - und in bestechender Form, glaubt man seinen Social-Media-Posts. Liefert immer noch gute Defense und starkes Passing. © imago images / Agencia EFE 36/40 SERGE IBAKA - Stats 2019/20: 15,8 Punkte, 8,2 Rebounds und 1,4 Assists bei 51,7 Prozent aus dem Feld und 39,3 Prozent von Downtown in 27,4 Minuten (51 Spiele). © imago images / AFLOSPORT 37/40 Traf in der bisherigen Saison den Dreier verlässlich und dient damit als guter Floor-Spacer zusätzlich zu seiner Defense. Coach Nurse experimentierte auch schon mit großen Lineups mit Siakam, Ibaka und Gasol. © imago images / AFLOSPORT 38/40 DEWAN HERNANDEZ - Stats 2019/20: 1,0 Punkte und 1,8 Rebounds bei 20,0 Prozent aus dem Feld in 2,8 Minuten (4 Spiele). © imago images / Icon SMI 39/40 Seit Mitte Dezember fehlte der 23-jährige Center aufgrund einer Knöchelverletzung. Jetzt ist er wieder fit, wird aber wohl dennoch meistens nur in Zivil zuschauen dürfen. Immerhin ist mit ihm der komplette Kader verletzungsfrei. © getty 40/40 FAZIT: "Ein großartiges Team, ohne Wenn und Aber", musste auch LeBron James nach der Pleite seiner Lakers gegen Toronto zugeben. Die Ost-Finals sind definitiv drin, dann dürfte es selbst für die Bucks hart werden, den Champion vom Thron zu stoßen.

Toronto Raptors - LeBron James lobt: "Championship-DNA"

Dieser Umstand scheint nicht komplett an der Liga vorbeigegangen zu sein. "Ein großartiges Team, ohne Wenn und Aber. Sie sind gut gecoacht und haben Championship-DNA, das kannst du einem Team nie wegnehmen, das einen Titel gewonnen hat", musste auch LeBron anerkennen.

"Die Medien reden vielleicht nicht so viel über sie, weil Kawhi Leonard nicht mehr da ist, aber wir Spieler wissen, was für ein Team sie sind", fuhr der King mit seinen Lobpreisungen fort.

Ob die Raptors tatsächlich erneut um die NBA-Krone mitreden können, bleibt abzuwarten, schließlich kommt es in den Playoffs noch viel mehr auf die individuelle Klasse der Starspieler an. Wenn Siakam diese Rolle schon ausfüllen kann und die Defensive auf einem solch elitären Niveau bleibt, ist tatsächlich sogar die Titelverteidigung drin. Es wäre nichts Geringeres als eine Sensation.

Toronto Raptors: Der restliche Spielplan der Seeding Games