NBA Playoffs heute live: Los Angeles Lakers gegen Portland und Houston Rockets gegen OKC

Nicht nur in der Champions League, sondern auch in der NBA geht es momentan heiß her. Die Playoffs sind angelaufen. Sowohl die L.A. Lakers als auch die Houston Rockets spielen heute. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Spiele im TV und Livestream sehen könnt.

NBA: Diese Spiele stehen heute auf dem Programm

Die NBA Playoffs haben vor einigen Tagen in der Bubble in Orlando begonnen. Bereits in den ersten Partien gab es so einige Überraschungen. Sowohl der Erste im Osten (Milwaukee Bucks) als auch im Westen (Los Angeles Lakers) hat Spiel 1 überraschenderweise verloren. Heute haben beide Teams die Möglichkeit, die Serie wieder auszugleichen. Doch auch zwei weitere Partien stehen heute an.

Den Start machen um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Indiana Pacers und die Miami Heat. Darauf folgt dann die Begegnung zwischen den Houston Rockets und OKC. Ab Mitternacht treffen die Milwaukee Bucks und die Orlando Magic aufeinander. Um 3 Uhr nachts spielen dann die Los Angeles Lakers rund um Superstar LeBron James gegen die starken Portland Trail Blazers.

Uhrzeit Heim Gast Stand Übertragung 19 Uhr Indiana Pacers Miami Heat 0:1 DAZN 21.30 Uhr Houston Rockets Oklahoma City Thunder 1:0 NBA League Pass 24 Uhr Milwaukee Bucks Orlando Magic 0:1 NBA League Pass 3 Uhr Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers 0:1 DAZN

NBA: Die Playoffs heute live im TV und Livestream

Von den heutigen vier Playoff-Begegnungen sind zwei davon auf DAZN zu sehen. Darunter das erste Spiel des Tages zwischen den Pacers und den Heat. Auch das Spitzenspiel zwischen den Lakers und den Trail Blazers wird heute Nacht beim Streamingdienst angeboten.

Neben NBA-Playoff-Action hat "das Netflix des Sports" auch viele andere Sportarten zu bieten.

Das DAZN-Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro.

Livestream NBA: Spiele auf DAZN und SPOX

Auf DAZN folgen auch nach der heutigen NBA-Nacht weitere Playoff-Spiele. Täglich ist mindestens ein Duell zu sehen. Diese Spiele wurden bislang für DAZN und SPOX terminiert. Weitere Termine folgen im Laufe der Playoffs.