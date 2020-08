NBA Playoff Preview L.A. Clippers vs. Dallas Mavericks: Die nächste Feuertaufe für Luka Doncic

Die Dallas Mavericks treffen als siebtplatziertes Team der Western Conference auf die hochfavorisierten L.A. Clippers. Das Star-Team um Kawhi Leonard gilt als härteste Nuss für die beste Offense der Liga - doch chancenlos sind Luka Doncic und Co. nicht.

Spiel 1 der Serie findet in der Nacht auf Dienstag um 3 Uhr statt.

L.A. Clippers vs. Dallas Mavericks: Die Ausgangslage

Schon vor dem Start der Seeding Games hatten die Mavs ein erklärtes Ziel: Den siebten Platz verlassen, um dem Duell mit den Clippers zu entgehen. Daraus wurde nichts; trotz individuell brillanter Leistungen von Luka Doncic und Kristaps Porzingis gewann Dallas nur drei von acht Spielen, nun geht es also doch gegen das Team aus L.A.

Die Clippers sind dabei vor allem deshalb ein schwieriges Matchup, weil sie einerseits eine Vielzahl von starken Verteidigern in Richtung von Doncic schicken können und andererseits die Art von Flügel-Scorern haben, für die Dallas nicht die optimale Länge in der Defense hat. L.A. strotzt vor Tiefe, weshalb Kawhi Leonard und Co. vielen als Titelfavorit Nr.1 in dieser Saison gelten.

Dabei hatten auch sie bisher keine ideale Bubble-Zeit. Montrezl Harrell stieß erst auf den letzten Drücker zum Team, Lou Williams und Patrick Beverley hatten ihre Ausfallzeiten, dazu kam das bereits gewohnte Load Management. Die Clippers gewannen dennoch fünf ihrer acht Spiele und belegten in der Bubble Platz acht sowohl beim Defensiv- als auch beim Offensiv-Rating und damit Platz drei beim Net-Rating (+6,1).

Genau wie bei der gesamten Regular Season erzählen diese Werte aber nur die halbe Geschichte: Aufgrund der vielen verschiedenen Ausfallzeiten stand das vermeintlich beste Clippers-Lineup mit Leonard, Paul George, Harrell, Williams und Beverley bloß in 17 Spielen gemeinsam auf dem Court. Davon wurden 13 gewonnen, was wohl ein noch besserer Indikator für ihre Klasse ist.

Entsprechend machte Doc Rivers am Wochenende auch keinen Hehl aus den Ambitionen seines Teams: "Nur ein Team wird am Ende die Meisterschaft gewinnen. Wenn wir es nicht sind, werden wir enttäuscht sein", sagte der Head Coach. Er weiß, dass sein Team nicht perfekt eingespielt ist, aber insbesondere in Leonard die Fähigkeit hat, sich auf den Punkt zu fokussieren und zu steigern.

Die Mavs sind noch nicht an diesem Punkt - ihre mangelnde Erfahrung zeigte sich in einigen Spielen, dazu hatten sie nach Denver das schlechteste Defensiv-Rating aller Bubble-Teams (120,6!). Ihre Offense ist dafür die beste der NBA-Geschichte gewesen - über die gesamte Saison. Verstecken müssen sie sich also keineswegs.

"Das wird ein spaßiges, aber auch ein hartes Matchup für uns werden. Aber das ist für jeden ein hartes Matchup", sagte Porzingis zur Serie.

L.A. Clippers vs. Dallas Mavericks: Zahlen und Fakten

Clippers Mavericks Bilanz Regular Season 49-23 43-32 Offensiv-Rating (Platz) 113,3 (2) 115,9 (1) Defensiv-Rating (Platz) 106,9 (5) 111,2 (18) Net-Rating (Platz) 6,3 (2) 4,8 (6) Direkter Vergleich 3-0 0-3

NBA Playoffs 2020: So gewinnen die Clippers die Serie

Die Clippers werden Dallas nicht davon abhalten, an Punkte zu kommen, dafür ist die Offensive der Mavs zu hochklassig. Sie können jedoch besser als fast jedes andere Team Druck auf Doncic ausüben. In drei Spielen der Regular Season kam der Slowene auf 42,6 Prozent aus dem Feld, Leonard, George und potenziell auch Morris sind exzellente Optionen, um Doncic von der Zone fernzuhalten und zum Dreierschützen zu machen.

Seine Punkte wird Doncic machen, aber Dallas ist gefährlicher, wenn er im Pick'n'Roll schaltet und waltet, zum Korb kommt und seine Teamkollegen mit einbezieht. Die Clippers haben die Mittel, um ihn schon vor der echten Aktion zu doppeln und den Ball aus seinen Händen zu forcieren, in diesem Fall fehlt es den Mavs fast komplett an Creation.

Offensiv dürfte geduldig das passende Matchup attackiert werden - speziell Doncic werden die Clippers beschäftigen, um ihm Energie zu nehmen. Gerade auf den physischen Leonard und die Pick'n'Roll-Harmonie von Williams und Harrell hat Dallas keine gute Antwort; die beiden Sixth Man of the Year-Finalisten müssen dafür sorgen, dass das Bank-Duell (erwartungsgemäß) deutlich ausgeht.

NBA: L.A. Clippers im Kader-Check: Es zählt nur der Titel © imago images / Icon SMI 1/32 Für die L.A. Clippers zählt in diesem Jahr nur der Titel, das machten die Kalifornier mit der Verpflichtung von Kawhi Leonard und dem Trade für Paul George deutlich. Kann es reichen? Wir machen den Check. © imago images / Icon SMI 2/32 Im Westen müssen die Clippers (46-22) den Lakers aber den Vortritt lassen. Bei fehlendem Heimvorteil ist das jedoch kein Problem. Dennoch müssen die Clippers in den Rückspiegel schauen, 1,5 Spiele dahinter lauern die Denver Nuggets (45-24). © imago images / ZUMA Press 3/32 Das ist auch durch die vielen kleineren Verletzungen zu erklären. Trotzdem sind die Clippers sowohl in der Offensive (OffRtg: 113,1, Platz 3) als auch in der Defensive (DefRtg: 106,7, Platz 5) in den Top 5 zu verorten. Nun aber zum Spielermaterial … © getty 4/32 POINT GUARD: PATRICK BEVERLEY - Stats 2019/20: 26,3 Minuten, 7,9 Punkte, 5,2 Rebounds, 3,6 Assists und 1,1 Steals bei 43,1 Prozent aus dem Feld und 38,8 Prozent von der Dreierlinie (51 Spiele). © getty 5/32 Beverley ist kein klassischer Spielmacher, dafür aber ein Kettenhund, der auch den Dreier im Arsenal hat. Er neigt jedoch dazu, unnötige Fouls zu begehen. Verletzte sich gegen die Suns an der Wade, noch ist unklar, wie lange er fehlen wird. © getty 6/32 REGGIE JACKSON - Stats 2019/20 für die Clippers: 20,6 Minuten, 9,4 Punkte, 3,4 Rebounds und 3,0 Assists bei 49,4 Prozent aus dem Feld und 44,4 Prozent von der Dreierlinie (13 Spiele). © imago images / ZUMA Wire 7/32 War jahrelang Starter in Detroit, Verletzungen warfen ihn zurück. Kam nach der Trade Deadline via Buyout und gibt den Clippers weiteren Scoring-Punch. 44 Prozent aus der Distanz wird er aber wohl nicht halten können. © getty 8/32 TERANCE MANN - Stats 2019/20: 7,6 Minuten, 1,6 Punkte und 1,1 Assists bei 39,0 Prozent aus dem Feld und 30,8 Prozent von der Dreierlinie (37 Spiele). © getty 9/32 Zweitrundenpick Mann durfte sich zumeist in der G-League austoben, dort mit einigen guten Ansätzen. In der Bubble dürfte er aber nur zum Einsatz kommen, wenn Spiele entschieden sind oder die Clippers einige Starter schonen. © getty 10/32 SHOOTING GUARD: PAUL GEORGE - Stats 2019/20: 29,5 Minuten, 21,4 Punkte, 5,7 Rebounds, 3,8 Assists und 1,3 Steals bei 43,7 Prozent aus dem Feld und 41,0 Prozent von der Dreierlinie (46 Spiele). © imago images 11/32 Nach den vielen kleineren Verletzungen scheint der All-Star nun topfit. Machte in den ersten Spielen einen richtig guten Eindruck und war heiß aus der Distanz. Erfreulich war auch, dass er deutlich aggressiver als noch vor der Corona-Pause war. © getty 12/32 LOU WILLIAMS - Stats 2019/20: 29,0 Minuten, 18,3 Punkte, 3,1 Rebounds und 5,7 Assists bei 41,4 Prozent aus dem Feld und 35,7 Prozent von der Dreierlinie (62 Spiele). © getty 13/32 Der Anführer der Bank bleibt aber Sweet Lou. Nach seinem Stripclub-Ausflug spielte er gegen Phoenix wieder. Die große Frage wird sein, ob er am Ende aufgrund seiner defensiven Limitationen auf dem Feld stehen wird. © getty 14/32 LANDRY SHAMET - Stats 2019/20: 27,2 Minuten, 9,3 Punkte und 1,9 Rebounds bei 40,8 Prozent aus dem Feld und 38,0 Prozent von der Dreierlinie (51 Spiele). © getty 15/32 Womöglich der beste Schütze im Team, der aber durch die Morris-Verpflichtung seinen Platz in der Starting Five verloren hat. Defensive Fragezeichen gibt es auch bei ihm, auch wenn er hier etwas besser als Williams ist. © imago images / ZUMA Wire 16/32 SMALL FORWARD: KAWHI LEONARD - Stats 2019/20: 32,3 Minuten, 26,9 Punkte, 7,2 Rebounds, 4,9 Assists und 1,8 Steals bei 46,6 Prozent aus dem Feld und 37,6 Prozent von der Dreierlinie (55 Spiele). © imago images / ZUMA Wire 17/32 Wie George sieht auch die Klaue frisch aus, sein Mitteldistanzwurf bleibt eine Waffe. Hält der amtierende Finals-MVP diese Form, könnte er ähnlich dominant wie in den vergangenen Playoffs agieren. © getty 18/32 RODNEY MCGRUDER - Stats 2019/20: 14,8 Minuten, 3,2 Punkte und 2,5 Rebounds bei 39,8 Prozent aus dem Feld und 27,2 Prozent von der Dreierlinie (52 Spiele). © imago images / Icon SMI 19/32 McGruder wird hier und da Minuten sehen und die Stars auf dem Flügel ein wenig entlasten. Sein Problem ist der Angriff, wo er außer ein paar Cuts wenig anbieten kann. Hinten steht er dafür seinen Mann. © getty 20/32 POWER FORWARD: MARCUS MORRIS - Stats 2019/20: 28,5 Minuten, 9,7 Punkte, 3,8 Rebounds und 0,8 Blocks bei 41,5 Prozent aus dem Feld und 30,0 Prozent von der Dreierlinie (16 Spiele). © getty 21/32 Morris startete seit seinem Trade aus New York in allen Spielen, überzeugen konnte er aber nur bedingt. Dennoch ist der Forward wichtig, da er es L.A. erlaubt, auch einmal ohne Center zu spielen. An seiner Wurfauswahl muss er dennoch arbeiten. © getty 22/32 JAMYCHAL GREEN - Stats 2019/20: 20,6 Minuten, 6,7 Punkte und 6,2 Rebounds bei 42,9 Prozent aus dem Feld und 37,9 Prozent von der Dreierlinie (59 Spiele). © imago images / Icon SMI 23/32 Ähnliche Qualitäten liefert auch Green, der ein solider Backup-Big ist. Defensiv sehr stabil, hin und wieder kann er aus der Ecke einen Dreier einstreuen. © getty 24/32 PATRICK PATTERSON - Stats 2019/20: 12,3 Minuten, 4,6 Punkte und 2,4 Rebounds bei 40,0 Prozent aus dem Feld und 38,5 Prozent von der Dreierlinie (55 Spiele). © imago images 25/32 Durch Morris ist Patterson mehr oder weniger redundant und aus der Rotation gerutscht. Seine besten Tage scheinen vorbei, vermutlich wird er in den Playoffs kaum spielen. © getty 26/32 CENTER: IVICA ZUBAC - Stats 2019/20: 18,2 Minuten, 8,2 Punkte, 7,4 Rebounds und 0,9 Blocks bei 61,4 Prozent aus dem Feld (68 Spiele). © getty 27/32 Als Ringbeschützer sehr solide, dazu mit weichem Handgelenk ausgestattet. Nach seiner Corona-Infektion noch nicht ganz auf der Höhe, dennoch hat er sich über die Saison seinen Platz in der Starting Five gerechtfertigt. © getty 28/32 MONTREZL HARRELL - Stats 2019/20: 27,8 Minuten, 18,6 Punkte, 7,1 Rebounds und 1,1 Blocks bei 58,0 Prozent aus dem Feld (63 Spiele). © getty 29/32 Das große Fragezeichen im Kader. Der potenzielle neue Sixth Man of the Year ist wegen eines Trauerfalls noch immer nicht in der Bubble, langsam wird es knapp, dass er zum Start der Playoffs verfügbar ist. Als Small-Ball-Center enorm wertvoll. © getty 30/32 JOAKIM NOAH - Stats 2019/20: 6,3 Minuten, 1,7 Punkte, 3,3 Rebounds und 0,7 Assists (3 Spiele). © getty 31/32 Noah ist ein wenig die Versicherung für Harrell. Der frühere Verteidiger des Jahres ist natürlich weit über den Zenit heraus, doch im Notfall kann auch er mal ein paar solide Minuten liefern. Offensiv kann Noah jedoch nichts mehr anbieten. © imago images / Icon SMI 32/32 FAZIT: Kein Team hat so viel Qualität, Tiefe und Flexibilität wie die Clippers. Die einzige Lücke könnte man auf PG verorten, wo ein weiterer Ballhandler fehlt. Auf dem Papier sind die Clips auch im Vergleich mit den Lakers stärker und damit Top-Favorit.

Der Kader der L.A. Clippers

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Reggie Jackson Paul George Kawhi Leonard Marcus Morris Ivica Zubac Lou Williams Landry Shamet Rodney McGruder JaMychal Green Montrezl Harrell Patrick Beverley Terance Mann Patrick Patterson Joakim Noah Amir Coffey Johnathan Motley Mfiondu Kabengele

NBA Playoffs 2020: So gewinnen die Mavericks die Serie

Porzingis ist noch immer kein klassischer Post-Spieler, auf seine Weise könnte er in diesem Duell dennoch seine Größenvorteile gewinnbringend einsetzen. In der Regular Season hatten die Clippers den Letten im Griff, doch dieser war zuletzt (offensiv) bestens aufgelegt und erzielte in der Bubble 5,2 Post-Punkte bei 50 Prozent aus dem Feld. Speziell sein Turnaround-Jumper aus dem Post über das Brett war eine Waffe, die er auch gegen die Clippers benötigt.

Klar ist aber auch, dass Dallas sowohl von ihm als auch von Doncic Fabelleistungen braucht - und endlich wieder eine konstantere Bank - und eine Defense, die den Namen wieder verdient. Vor der Saison-Unterbrechung hatten sich die Mavs hier in die richtige Richtung bewegt, in der Bubble hingegen traten sie desolat auf, in nahezu jeder Hinsicht. Vor allem aber in der Defense gegen Dreier: Dallas erlaubte fast 40 gegnerische Triples pro Spiel, von denen ebenso fast 40 Prozent hereinfielen.

So wird es schwer. Die Mavs können nicht allein durch Offense Spiele gewinnen; am Ende von engen Spielen müssen auch Stops möglich sein.

Der Kader der Dallas Mavericks

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Luka Doncic Seth Curry Tim Hardaway Jr. Dorian Finney-Smith Kristaps Porzingis Trey Burke Delon Wright Justin Jackson Maxi Kleber Boban Marjanovic J.J. Barea Josh Reaves Michael Kidd-Gilchrist Antonius Cleveland

Clippers vs. Mavericks: Wer gewinnt die Serie?

Dallas' historisch gute Offense könnte nahezu jedes Team im Westen vor große Probleme stellen. Die Clippers gelten aber nicht zu Unrecht als das schlechteste von allen möglichen Matchups. Sie haben alles, um Doncic zumindest zu frustrieren, und am Ende von engen Spielen haben sie in Leonard den vielleicht besten Closer der Liga. Dallas ist defensiv zudem nicht bereit für dieses Duell, die Clippers schon. Da L.A. sich zu Beginn womöglich aber noch etwas finden muss, sind ein oder zwei Siege trotzdem drin. Prognose: Clippers in 5.