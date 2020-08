NBA: Damian Lillard und der Aufschwung der Portland Trail Blazers - Stolperstein für LeBron?

Trotz durchwachsener Ausgangslage sind die Portland Trail Blazers auf dem besten Weg, sich mindestens für das Play-In-Turnier der Western Conference zu qualifizieren. Superstar Damian Lillard hat seit dem Restart bereits mehrere Fabelleistungen aufs Parkett gezaubert und bewiesen, dass ihn auch die Häme der Gegenspieler nicht von seinem Weg abbringen kann.

2:53 waren noch auf der Uhr, als Damian Lillards Blick im Spiel gegen die Philadelphia 76ers aufs Scoreboard wanderte. Kurz zuvor hatte er einen unfassbar schweren Dreier mit Foul verwandelt und die Blazers mit 116:114 in Führung gebracht, von der Linie legte er einen weiteren Zähler nach.

Warum ihm es so wichtig war, sich des exakten Spielstandes zu vergewissern, liegt auch in den Geschehnissen in der vorherigen Partie begründet: "Ich wollte an den Punkt kommen, an dem wir die Führung und die Kontrolle über das Spiel haben und nicht hinterherlaufen müssen. Als ich den Zwischenstand gesehen habe, dachte ich mir: 'Lasst uns jetzt den Sack zumachen und nicht weiter unsere Saison vergeuden'", erklärte er nach dem Sieg.

Gesagt getan: Lillard ließ fünf weitere Punkte folgen, es waren seine Zähler 47 bis 51 (hier geht es zu den Highlights). Ein letzter Dreier von Sixers-Guard Josh Richardson verfehlte sein Ziel, Sieg Blazers. "Dame hat heute seinen unbedingten Willen gezeigt, keiner hat sich nach dem vergangenen Spiel Sorgen darüber gemacht, wie er sich heute präsentieren wird" sagte Blazers-Coach Terry Stotts.

In besagtem Spiel gegen die L.A. Clippers war es nämlich der Franchise-Spieler höchstpersönlich, der seine sonstigen Clutch-Fähigkeiten vermissen ließ und in der Crunch Time zwei Freiwürfe in Folge auf den Ring setzte - sehr zur Freude von Patrick Beverley und Paul George, die es kaum auf ihren Sitzen hielt und mit denen sich Lillard in der Folge einen verbalen Schlagabtausch lieferte.

Diese Episode sollte allerdings nur ein kurzzeitiger Rückschlag für die wiedererstarkten Blazers darstellen, die seit dem Restart vier ihrer sechs Begegnungen für sich entschieden und dabei unter anderem die Rockets, Nuggets und zuletzt Sixers geschlagen haben - angeführt von Lillard, dem klaren Fokuspunkt des Teams aus Oregon.

NBA - Die Portland Trail Blazers im Kader-Check: Einer der besten Backcourts der Liga - und sonst? © getty / imago images / Icon SMI 1/32 Portland will in den Seeding Games einen Angriff auf den letzten Playoff-Platz im Westen starten. Mehrere Hochkaräter kommen nach langen Verletzungspausen zurück, um einen der besten Backcourts der Liga dabei zu unterstützen. Der Blazers-Kader im Check. © getty 2/32 Die Blazers haben derzeit Platz 9 im Westen inne, viel wichtiger ist aber der Rückstand auf Memphis, den Achtplatzierten. Mit einem Overtime-Sieg gegen die Grizzlies verkürzte Portland auf 2,5 Spiele - damit würden sie ein Play-In-Turnier erzwingen. © imago images / ZUMA Press 3/32 Platz 9 entspricht nicht unbedingt den Erwartungen in Portland, ist aber in erster Linie auf das Fehlen von Jusuf Nurkic und Zach Collins zurückzuführen. Ohne das Duo stellten Lillard und Co. dennoch die neuntbeste Offense (112,0 Offensiv-Rating), ... © getty 4/32 ... aber auch die viertschlechteste Defense (113,6 (Defensiv-Rating). Was Hoffnung macht: In der Saison 2018/19 hatte das 3-Man-Lineup Lillard, McCollum und Nurkic ein überragendes Net-Rating von 10,6. Können die Blazers diesen Erfolg wiederholen? © imago images / Agencia EFE 5/32 Nicht in Disney World dabei ist Trevor Ariza, der freiwillig auf die Teilnahme am Restart verzichtete. Auch Caleb Swanigan sagte aus persönlichen Gründen ab, Rodney Hood fällt nach seinem Achillessehnenriss im Dezember weiter aus. © imago images / Icon SMI 6/32 POINT GUARD: DAMIAN LILLARD - Stats 2019/20: 28,9 Punkte, 4,3 Rebounds und 7,8 Assists bei 45,7 Prozent aus dem Feld und 39,2 Prozent von der Dreierlinie in 37,0 Minuten (59 Spiele). © imago images / Icon SMI 7/32 Im Januar und Februar schien sich Big Game Dame ins MVP-Rennen zu ballern, er legt Career-Highs bei den Punkten und Assists auf. Gemeinsam mit McCollum hielt er die Blazers trotz zahlreicher Verletzungen im Playoff-Rennen. Nun will er nochmal angreifen. © imago images / Icon SMI 8/32 ANFERNEE SIMONS - Stats 2019/20: 8,8 Punkte, 2,3 Rebounds und 1,5 Assists bei 40,2 Prozent aus dem Feld und 33,8 Prozent von der Dreierlinie in 21,5 Minuten (65 Spiele). © getty 9/32 Legte einen heißen Start hin, kühlte dann aber immer mehr ab. Der erhoffte Durchbruch ließ bisher noch ein wenig auf sich warten. An seinen Fähigkeiten, sich seinen eigenen Wurf zu kreieren, gibt es aber kaum Zweifel. © getty 10/32 JAYLEN ADAMS - Stats 2019/20 in der G-League: 21,5 Punkte, 5,1 Rebounds und 5,7 Assists bei 48,6 Prozent aus dem Feld und 40,7 Prozent von der Dreierlinie in 32,7 Minuten (33 Spiele für die Wisconsin Herd). © getty 11/32 Erst Ende Juni nahmen die Blazers den Guard aus der G-League als Ersatz für den freiwillig aussetzenden Ariza unter Vertrag. 2019/20 schaffte er es mit seinem Scoring ins All-NBA G-League First Team. © imago images / ZUMA Press 12/32 SHOOTING GUARD: C.J. MCCOLLUM - Stats 2019/20: 22,7 Punkte, 4,1 Rebounds und 4,3 Assists bei 45,7 Prozent aus dem Feld und 38,1 Prozent von der Dreierlinie in 36,1 Minuten (63 Spiele). © imago images / Icon SMI 13/32 Teil zwei eines der besten Backcourt-Duos der gesamten Liga. Gemeinsam legten sie in der bisherigen Saison im Schnitt 51,4 Punkte auf, als Lillard Ende Februar einige Partien verpasste, schraubte C.J. seine Produktion nochmal etwas nach oben. © imago images / Icon SMI 14/32 GARY TRENT JR. - Stats 2019/20: 7,8 Punkte, 1,6 Rebounds und 1,0 Assists bei 43,0 Prozent aus dem Feld und 39,8 Prozent von der Dreierlinie in 20,1 Minuten (54 Spiele). © getty 15/32 Der Backup-Guard hat in der aktuellen Saison einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Vor allem nach dem Jahreswechsel bekam er von Coach Terry Stotts immer mehr Spielzeit, wofür er sich mit gutem Scoring und solider Defense bedankte. © imago images / ZUMA Press 16/32 SMALL FORWARD: CARMELO ANTHONY - Stats 2019/20: 15,4 Punkte, 6,3 Rebounds und 1,5 Assists bei 43,0 Prozent aus dem Feld und 37,4 Prozent von der Dreierlinie in 32,5 Minuten (51 Spiele). © imago images / Icon SMI 17/32 Durch die Rückkehr von Collins und den Ariza-Ausfall kehrt Melo auf die Drei zurück. Dafür hat er etwas abgespeckt - kann der "Skinny Melo" vielleicht sogar mit "Olympic Melo" mithalten? Gegen die Grizzlies war er mit zwei Clutch-Dreiern zur Stelle. © imago images / Icon SMI 18/32 MARIO HEZONJA - Stats 2019/20: 4,9 Punkte und 3,5 Rebounds bei 42,8 Prozent aus dem Feld und 33,3 Prozent von der Dreierlinie in 16,5 Minuten (48 Spiele). © imago images / Agencia EFE 19/32 Kurz vor der Saisonunterbrechung schien der Kroate in Fahrt zu kommen. Kann von der Bank weiteres Playmaking liefern und auch mal Vierer verteidigen. Nur das mit der Konstanz ist so eine Sache bei ihm ... © getty 20/32 JAYLEN HOARD - Stats 2019/20: 2,9 Punkte und 2,5 Rebounds bei 46,9 Prozent aus dem Feld in 7,9 Minuten (13 Spiele). © getty 21/32 Als Two-Way-Player verbrachte er einen Großteil der Saison in der G-League. Dort stellte er mit seiner Athletik seine Fähigkeiten als Scorer vom Flügel unter Beweis - nur von Downtown zeigte er sich bisher in seiner Karriere äußerst ungefährlich. © getty 22/32 POWER FORWARD: ZACH COLLINS - Stats 2019/20: 8,5 Punkte, 5,3 Rebounds und 2,3 Assists bei 42,9 Prozent aus dem Feld und 40,0 Prozent von der Dreierlinie in nur 4 Spielen (30,8 Minuten) aufgrund einer langwierigen Schulterverletzung. © imago images / UPI Photo 23/32 Neben Nurkic der zweite lang ersehnte Rückkehrer ins Blazers-Lineup. Ist in der Lage, mit seinem Dreier für Spacing zu sorgen, auch defensiv stark. Nach seinem Breakout in den Playoffs 2019 sollte eigentlich der nächste Schritt folgen. © imago images / Icon SMI 24/32 NASSIR LITTLE - Stats 2019/20: 3,6 Punkte und 2,3 Rebounds bei 43,0 Prozent aus dem Feld und 23,7 Prozent von der Dreierlinie in 11,9 Minuten (48 Spiele). © imago images / Icon SMI 25/32 In seiner Rookie-Saison zeigte der 25. Pick von 2019 immerhin schon in Ansätzen sein Potenzial als leidenschaftlicher Verteidiger und starker Athlet. An seinem Jumper muss er allerdings noch feilen. © getty 26/32 WENYEN GABRIEL - Stats 2019/20: 2,1 Punkte, 1,6 Rebounds und 0,3 Assists bei 43,5 Prozent aus dem Feld und 30 Prozent von der Dreierlinie in 7,5 Minuten (28 Spiele). © imago images / ZUMA Press 27/32 Der 2,06-Meter-Mann kam erst im Januar als Teil des Ariza-Trades aus Sacramento, bei den Blazers hielt sich sein Impact in Grenzen. In den Testspielen zeigte er solide Auftritte, mehr als Kurzeinsätze wird es für ihn aber wohl nicht geben. © getty 28/32 CENTER: JUSUF NURKIC - Stats 2019/20: verpasste die komplette bisherige Saison - Stats 2018/19: 15,6 Punkte, 10,4 Rebounds, 3,2 Assists und 1,4 Blocks bei 50,8 Prozent aus dem Feld in 27,4 Minuten (72 Spiele). © imago images / Icon SMI 29/32 Mehr als ein Jahr Leidenszeit nach dem komplizierten Beinbruch 2019 wischte der Bosnier bisher in der Bubble scheinbar mit Leichtigkeit in den Hintergrund. Das Pick'n'Roll mit Lillard ist ligaweit gefürchtet, scheint schon wieder in Top-Form zu sein. © imago images / Agencia EFE 30/32 HASSAN WHITESIDE - Stats 2019/20: 16,1 Punkte, 14,1 Rebounds, 1,2 Assists und 3,0 Blocks bei 61,8 Prozent aus dem Feld in 31,1 Minuten (62 Spiele). © imago images / ZUMA Press 31/32 Startete in 61 Spielen für die Blazers, rückt nun aber wieder hinter Nurkic ins zweite Glied. Seine Stats sind zwar ansprechend (Leader in Blocks pro Spiel), doch das deckt sich nicht immer mit seinem tatsächlichen Einsatz auf dem Court. © getty 32/32 FAZIT: Zwar wird viel über die Pelicans gesprochen, doch erster Anwärter, den Grizzlies gefährlich zu werden, ist Portland. Einerseits dank der Rückkehrer - andererseits dank Lillard. Selbst die Lakers dürften Respekt vor diesem Erstrundenmatchup haben.

Portland schiebt sich dank Lillard an Playoff-Plätze heran

Schaffte es Dame bis zur coronabedingten Unterbrechung immerhin, die verletzungsgeplagten Blazers in Schlagdistanz zu den Playoff-Plätzen zu halten (Platz neun, 3,5 Spiele hinter den Grizzlies) und zwei 60-Punkte-Spiele aufs Parkett zu zaubern (viermal 50+), setzte sich dieser Lauf nach der Pause unvermindert fort. Auf 45 Zähler gegen die Nuggets folgten 51 gegen Philly - bei starker Quote aus dem Feld (16/28) und Eiseskälte an der Freiwurflinie (15/16). In sechs Bubble-Partien steht sein Punkteschnitt bei 33.

Dabei sah es im Mai sogar kurzzeitig danach aus, als könnte die NBA-Saison ohne Lillard zu Ende gehen. Der Point Guard drohte damit, auf den Restart zu verzichten, sollte seine Mannschaft "keine echte Chance auf die Playoffs" haben. "Wir richten einige Spiele aus, um die Regular Season zu beenden und sie lassen uns in bedeutungslosen Partien antreten?", fragte der 30-Jährige damals etwas ungläubig. Dann aber ohne Lillard, der sein Team für diesen Fall jedoch zumindest vor Ort unterstützen wollte.

Diese Befürchtungen bestätigten sich nicht. Durch die Implementierung des Play-In-Formats wurden den (allermeisten) Teilnehmern realistische Chancen auf die Playoffs eingeräumt - und diese Chancen haben die Blazers bestmöglich genutzt. Da die Grizzlies bisher nur einen Sieg in Orlando feiern konnten, beträgt der Rückstand auf Memphis nur noch ein halbes Spiel. Somit ist auch der Sprung auf Rang acht denkbar, wodurch Portland nur einen statt zwei Siege im Play-In-Turnier benötigen würde. Doch die Verfolger aus San Antonio und Phoenix lauern.

Western Conference: Der Kampf um den letzten Playoff-Platz

Platz Team Bilanz 8 Memphis Grizzlies 33-38 9 Portland Trail Blazers 33-39 10 Phoenix Suns 32-39 11 San Antonio Spurs 31-38

Unbestritten ist, dass der Aufschwung in Portland nicht nur an Big Game Dame festzmachen ist. Center Jusuf Nurkic spielt nach seiner schlimmen Beinverletzung, als habe er nie gefehlt (18.8 Punkte, 10,5 Rebounds!) und durch seine mächtigen Screens erleichtert er auch die Arbeit für Lillard. Gary Trent Jr. kann scheinbar nicht mehr verfehlen (55,37 Prozent Dreierquote seit dem Restart) - aber: Das A und O für den Blazers-Erfolg ist eben jener 1,88 Meter große Guard, der sein Spiel in der Saison 2019/20 auf allerhöchstem Niveau nochmals weiterentwickelt hat.

Auffällig ist insbesondere die Zahl seiner Assists: Legte der fünfmalige All-Star in seiner Karriere bisher maximal 6,9 Vorlagen auf, steht er in der aktuellen Spielzeit bei 8,0. Seine Entscheidungsfindung hat sich spürbar verbessert, sodass die optimierte Wurfauswahl auch zu Career-Highs aus dem Feld (45,9 Prozent), aus dem Zweierbereich (52,3) sowie der zweitbesten Dreierquote seiner Laufbahn (39,3) führt. Zudem hat sich die Steigerung bei den Vorlagen nur minimal auf seine Ballverluste ausgewirkt (von 2,7 auf 3,0).

Vor allem das Pick'n'Roll der Blazers strahlt eine Menge Gefahr aus, es ist das mit Abstand beste der NBA (Lillard kommt auf 1,14 Points per Possession bei 13,5 solcher Aktionen). Auch in dieser Hinsicht hilft Nurkic seit dem Restart enorm. Gegnerische Verteidigungen versuchen teilweise sogar, mit aggressiven Blitzes schon nahe der Mittellinie den Ball aus Lillards Händen zu bekommen.

© getty

Lillard verbessert seine Zahlen seit dem Restart nochmals

Wirklich einschüchtern lässt sich der Point Guard davon aber in den seltensten Fällen. Lillard explodierte seit dem Restart nicht nur zu seinem fünften 50+-Spiel in der aktuellen Spielzeit, sondern schraubte seine Ausbeute in den sechs Bubble-Spielen im Vergleich zur Vor-Corona-Saison nochmals nach oben (33,0 Punkte, 9,5 Assists, 47,4 Prozent FG, 38,6 Prozent Dreierquote).

Und dennoch, Lillard hält nichts davon, überhöhte Erwartungen zu schüren. "Ich sehe uns nicht als das Team, das die Western-Conference-Finals erreicht hat. Denn du bist, wer du im Laufe der Saison warst." Dabei ignoriert der Blazers-Star jedoch die Tatsache, dass mit Big Man Zach Collins neben Nurkic ein weiterer wichtiger Rotationsspieler wieder zur Verfügung steht. Nicht nur deshalb warnte Celtics-Coach Brad Stevens zuletzt, dass das aktuelle Portland-Team wenig mit einem typischen Neuntplatzierten gemein habe.

Und auch Lillard gibt mit Blick auf die bisherige Saison zu: "Wir waren nicht gesund und entwickeln uns gerade in die richtige Richtung. Wir haben immer noch eine Menge guter Spieler."

Endet diese Entwicklung tatsächlich noch mit der Qualifikation für die Playoffs - mit Siegen gegen Dallas und Brooklyn hätte Portland mindestens Platz neun abgesichert -, würden in Runde eins die Los Angeles Lakers um LeBron James und Anthony Davis warten. Die Favoritenrolle wäre klar verteilt, aber mitnichten würde es sich um ein klassisches Duell Erster gegen Achter handeln.

Die Offense der Lakers stottert in der Bubble bisher gewaltig, Nurkic dürfte ein geeigneter Spieler sein, die Kreise von Davis zumindest etwas einzuengen. Und dann ist da ja auch noch der Backcourt um Lillard und C.J. McCollum, den eine Guard-Rotation der Lakers ohne Avery Bradley und mit den zuletzt angeschlagenen Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, Danny Green und eventuell Rajon Rondo bändigen müsste. Mit Scharfschütze Trent Jr. haben die Blazers eine weitere Komponente, die Gegnern Kopfschmerzen bereitet, Carmelo Anthony ist als zusätzlicher Scorer ebenfalls immer für ein paar Punkte zu haben.

Genug, um der Traditionsfranchise aus der Stadt der Engel Paroli zu bieten? "Wir wollen nicht zu weit vorausblicken, es geht nur um das nächste Spiel", antwortete Stotts zuletzt in Form einer Floskel, angesprochen auf ein Matchup mit den Lakers. Dann aber ließ er sich zumindest zu einer Mini-Kampfaussage hinreißen: "Ich würde es sehr gerne herausfinden."