NBA: Miami Heat schlagen die Denver Nuggets nach dominanter zweiter Halbzeit

Gelungener Auftakt für die Miami Heat in Disney World. Jimmy Butler und Co. haben sich im ersten Spiel nach dem Restart einen ungefährdeten Blowout-Sieg gegen die Denver Nuggets geholt. Vor allem in Halbzeit zwei hatte das Team von Nikola Jokic nicht mehr viel entgegenzusetzen.

Später in der Nacht steht unter anderem das Duell zwischen den Clippers und den Pelicans mit Zion Williamson (0 Uhr) und das Top-Spiel zwischen den Raptors und Lakers (2.30 Uhr) auf dem Programm - beide Spiele könnt Ihr live und kostenlos mit dem DAZN-Probemonat schauen!

Denver Nuggets (43-23) - Miami Heat (42-24) 105:125 (BOXSCORE)

Mit dem Sieg verkürzten die Heat den Rückstand auf Platz drei in der Eastern Conference, Miami liegt nun nur noch 1,5 Spiele hinter den Celtics. Die ersatzgeschwächten Nuggets mussten dagegen einen Rückschlag im Kampf um die beste Playoff-Platzierung im Westen hinnehmen, was in erster Linie an Jimmy Butler (22 Punkte, 7 Assists), Bam Adebayo (22 Punkte, 9 Rebounds und 6 Assists) und ordentlicher Zielgenauigkeit von der Linie (32/37 FT) lag.

Den etwas besseren Start erwischten die Heat, vor allem, weil Bam ordentlich loslegte (8 Punkte im ersten Viertel). Allerdings ließ sich auch sein Center-Pendant Nikola Jokic nicht lumpen, der mit eigenen 9 Zählern schnell wieder für ausgeglichene Verhältnisse sorgte. Dabei blieb es auch bis zur Halbzeitpause (57:56 Denver).

Nach dem Seitenwechsel fingen die Heat aber Feuer von Downtown. Mit 4 Dreiern bei 7 Versuchen (erste Hälfte 5/15) setzte sich Miami wieder etwas ab, die Defense der Nuggets offenbarte nun einige Löcher. In Verbindung mit 8 Denver-Turnover entschieden die "Gäste" das dritte Viertel mit 38:22 für sich, im letzten Durchgang zog Miami bis auf 28 Zähler davon. Damit war das Spiel entschieden.

Symbolisch für die starke zweite Hälfte der Heat stand Kelly Olynyk, der alle seiner 20 Zähler (8/11 FG, 4/6 Dreier) im Schlussabschnitt erzielte. Neben Butler und Bam war zudem auch Duncan Robinson (17) stark. Die Nuggets mussten derweil in Jamal Murray, Gary Harris und Will Barton auf drei Starter verzichten, Jokic (19, 7 Rebounds und 6 Assists) und Jerami Grant (19) waren noch die besten Nuggets-Akteure. Bol Bol feierte sein Regular-Season-Debüt und kam auf 4 Punkte, 5 Rebounds und einen irren Highlight-Assist.

Wie bereits in den vergangenen Tagen zu beobachten war, knieten auch vor dieser Partie die meisten Spieler der Heat und Nuggets bei der Nationalhymne. Zum Tip-Off betrat Jimmy Butler das Parkett mit einem Trikot, auf dem weder sein Name noch eine Botschaft aufgedruckt war. Dies hatte die NBA jedoch vor wenigen Wochen untersagt, sodass die Referees ihn baten, ein anderes Trikot anzuziehen. Butler schlüpfte anschließend in ein Jersey mit seinem Namen.

Die weiteren Spiele der Nacht:

OKC Thunder - Utah Jazz -:- (BOXSCORE)

L.A. Clippers - New Orleans Pelicans -:- (BOXSCORE)

Indiana Pacers - Philadelphia 76ers -:- (BOXSCORE)

Toronto Raptors - Los Angeles Lakers -:- (BOXSCORE)