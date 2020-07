L.A. Clippers, News und Gerüchte: Lou Williams erklärt, dass Teilnahme eine Team-Entscheidung war

Lou Williams verriet, dass die L.A Clippers als Team entschieden, ob sie in Orlando spielen würden oder nicht. Kawhi Leonard ist inzwischen auch beim Team und befindet sich in Quarantäne. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu den Clippers.

L.A. Clippers: Lou Williams hatte Zweifel an Teilnahme

Lou Williams gab gegenüber Ohm Youngmisuk (ESPN) zu, dass er mit dem Gedanken gespielt habe, auf den Restart in Orlando zu verzichten. Demnach sei es eine 50-50-Entscheidung gewesen, letztlich habe man den Clippers aber als Team zusammen entschieden.

"Unsere Entscheidung war es, dass entweder alle oder gar keiner geht", verriet Williams. "Wir haben beschlossen, als Gruppe zu kommen und ich bin Teil dieser Gruppe. Ich mache mir viele Gedanken, habe eigene Ideen, doch am Ende des Tages bin ich Teil der Mannschaft.

Der 33-Jährige hatte zunächst Zweifel daran, ob die NBA es erlauben würde, gegen die Zustände im Land zu protestieren. Mit den Slogans auf den Jerseys ist dies ein erstes Entgegenkommen. "Das ist Fortschritt", befand Sweet Lou. "Ich bin froh, dass mein Arbeitgeber Minderheiten unterstützt und sich so etwas traut."

NBA: Die besten Bankscorer aller Zeiten - Starten ist ohnehin überbewertet © getty 1/31 Jamal Crawford kann seine Karriere in Brooklyn doch noch fortsetzen! Wir gratulieren der fleischgewordenen Mikrowelle und blicken zurück auf die besten Bankscorer der NBA-Geschichte. © getty 2/31 PLATZ 30: Earl Boykins (1998-2012): 5.231 Punkte in 618 Spielen von der Bank – Teams: Nets, Cavs, Magic, Clippers, Warriors, Nuggets, Bucks, Bobcats, Wizards, Rockets. © getty 3/31 PLATZ 29: Nick Young (2007-2019): 5.237 Punkte in 519 Spielen von der Bank – Teams: Wizards, Clippers, Sixers, Lakers, Warriors, Nuggets. © getty 4/31 PLATZ 28: Bobby Jackson (1997-2009): 5.270 Punkte in 612 Spielen von der Bank – Teams: Nuggets, Timberwolves, Kings, Grizzlies, Hornets, Rockets. © getty 5/31 Platz 27: Johnny Newman (1986-2002) - 5.610 Punkte von der Bank in 647 Spielen - Teams: Cavs, Knicks, Hornets, Bucks, Nuggets, Nets, Mavs. © getty 6/31 Platz 26: Toni Kukoc (1993-2006) - 5.614 Punkte in 587 Spielen von der Bank - Teams: Bulls, Sixers, Hawks, Bucks. © getty 7/31 Platz 25: Michael Cooper (1978-1990) - 5.637 Punkte in 683 Spielen von der Bank - Team: Lakers. © getty 8/31 PLATZ 24: Marco Belinelli (2007-heute): 5.696 Punkte in 636 Spielen von der Bank – Teams: Warriors, Raptors, Hornets, Bulls, Spurs, Kings, Hawks, Sixers (Stand: 9.7.2020). © getty 9/31 PLATZ 23: Junior Bridgeman (1975-1987): 5.798 Punkte in 459 Spielen von der Bank – Teams: Bucks, Clippers. © getty 10/31 Platz 22: Clifford Robinson (1989-2007) - 5.806 Punkte in 536 Spielen von der Bank - Teams: Blazers, Suns, Pistons, Warriors, Nets. © getty 11/31 Platz 20: Ron Anderson (1984-1994) - 5.910 Punkte in 585 Spielen - Teams: Cavs, Pacers, Sixers, Nets, Bullets. © getty 12/31 Platz 20: Ben Gordon (2004-2015) - 6.008 Punkte in 475 Spielen von der Bank - Teams: Bulls, Pistons, Bobcats, Magic. © getty 13/31 Platz 19: Al Harrington (1998-2014) - 6.024 Punkte in 536 Spielen von der Bank - Teams: Pacers, Hawks, Warriors, Knicks, Nuggets, Magic, Wizards. © getty 14/31 Platz 18: J.J. Barea (2006-heute) - 6.035 Punkte in 722 Spielen von der Bank - Teams: Mavs, Timberwolves (Stand: 9.7.2020). © getty 15/31 Platz 17: Chris Gatling (1991-2002) - 6.079 Punkte in 614 Spielen von der Bank - Teams: Warriors, Heat, Mavs, Nets, Bucks, Magic, Nuggets, Cavs. © getty 16/31 Platz 16: Antoine Carr (1984-2000) - 6.595 Punkte in 819 Spielen von der Bank - Teams: Hawks, Kings, Jazz, Rockets, Grizzlies. © getty 17/31 Platz 15: Dale Ellis (1983-2000) - 6.721 Punkte in 620 Spielen von der Bank - Teams: Mavs, Sonics, Bucks, Spurs, Nuggets, Hornets. © getty 18/31 Platz 14: Detlef Schrempf (1985-2001) - 7.046 Punkte in 612 Spielen von der Bank - Teams: Mavs, Pacers, Sonics, Blazers. © getty 19/31 Platz 13: Kyle Korver (2003-heute) - 7,157 Punkte in 802 Spielen von der Bank - Teams: Sixers, Jazz, Bulls, Hawks, Cavs, Jazz, Bucks (Stand: 9.7.2020). © getty 20/31 Platz 12: J.R. Smith (2004-heute) - 7.223 Punkte in 576 Spielen von der Bank - Teams: Hornets, Nuggets, Knicks, Cavs (Stand: 9.7.2020). © getty 21/31 Platz 11: Leandro Barbosa (2003-2017) - 7.383 Punkte in 738 Spielen von der Bank - Teams: Suns, Raptors, Pacers, Celtics, Warriors. © getty 22/31 Platz 10: Jason Terry (1999-2018) - 7.523 Punkte in 731 Spielen von der Bank - Teams: Hawks, Mavs, Celtics, Nets, Rockets, Bucks. © getty 23/31 Platz 9: Vinnie Johnson (1979-1992) - 7.724 Punkte in 665 Spielen - Teams: Sonics, Pistons, Spurs. © getty 24/31 Platz 8: Kevin McHale (1980-1993) - 7.890 Punkte in 526 Spielen von der Bank - Team: Celtics. © getty 25/31 Platz 7: Manu Ginobili (2002-2018) - 8.278 Punkte in 708 Spielen von der Bank - Team: Spurs. © getty 26/31 Platz 6: Thurl Bailey (1983-1999) - 8.689 Punkte in 698 Spielen - Teams: Jazz, Wolves © getty 27/31 Platz 5: Eddie Johnson (1981-1999) - 9.352 Punkte in 692 Spielen von der Bank - Teams: Kings, Suns, Sonics, Hornets, Pacers, Rockets. © getty 28/31 Platz 4: Ricky Pierce (1982-1998) - 9.513 Punkte in 698 Spielen - Teams: Pistons, Clippers, Bucks, Sonics, Warriors, Pacers, Nuggets, Hornets. © getty 29/31 Platz 3: Dell Curry (1986-2002) - 11.147 Punkte in 984 Spielen von der Bank - Teams: Jazz, Cavs, Hornets, Bucks, Raptors. © getty 30/31 Platz 2: Jamal Crawford (2000-heute) - 11.274 Punkte in 893 Spielen von der Bank - Teams: Bulls, Knicks, Warriors, Hawks, Blazers, Clippers, Wolves, Suns (Stand: 9.7.2020). © getty 31/31 Platz 1: Lou Williams (2005-heute) - 12.301 Punkte in 878 Spielen von der Bank - Teams: Sixers, Hawks, Raptors, Lakers, Rockets, Clippers (Stand: 9.7.2020).

L.A. Clippers: Joakim Noah spricht über seine Leidenszeit

Kurz vor dem Corona-Ausbruch in den USA verpflichteten die Clippers noch Joakim Noah für den Rest der Saison. Der Franzose war bis dahin vertragslos, zuvor stand er bei den Memphis Grizzlies unter Vertrag.

Schon im September hatten die Clippers ihr Interesse hinterlegt und Noah zu einem Probetraining eingeladen, doch der Center verletzte sich kurz davor an der Achillessehne. "Bei einem Unfall habe ich mir die Achillessehne gerissen und da habe ich mir gesagt, dass ich meine Karriere so nicht beenden möchte", sagte Noah zu Garrett Chorpenning (SI).

"Nach der OP bin ich sofort in die Halle gegangen, in der Hoffnung, dass die Clippers weiter Interesse haben würden. Hätte ich das nicht getan, hätte ich das wohl mein Leben lang bereut. Nun bin ich in der Position, eine Meisterschaft zu gewinnen und so etwas ist nicht selbstverständlich."

L.A. Clippers: Kawhi Leonard in Quarantäne

Clippers-Star Kawhi Leonard ist inzwischen auch in Orlando angekommen, wie Coach Doc Rivers bestätigte. "Kawhi ist da und hält sich im Moment an die Regeln. Er ist jetzt für zwei Tage in Quarantäne."

Laut Rivers war die Klaue entschuldigt und war nicht mit dem Team nach Orlando gereist. Stattdessen kümmerte sich Leonard noch um eine Familienangelegenheit.

Die Clippers hatten am 2. Juli ihre Halle wegen eines positiven Coronatests bei einem Angestellten geschlossen, Rivers gab nun aber an, dass alle Spieler gesund seien.

Der Spielplan der Clippers in Orlando