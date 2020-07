NBA News: Kawhi Leonard ist nicht mit dem L.A.-Clippers-Tross nach Disney World gereist

Die L.A. Clippers sind am Mittwoch mit ihrer Reisegruppe nach Florida gereist, um sich auf den NBA-Restart vorzubereiten. Nicht dabei war mit Kawhi Leonard ihr prominentester Spieler, wie Yahoo! Sports berichtet.

Leonard hat von der Organisation die Erlaubnis zu erhalten, sich zunächst um eine familiäre Angelegenheit zu kümmern.

In wenigen Tagen wird er dann ebenfalls in Disney World erwartet, heißt es in dem Bericht.

Leonard wechselte vor der laufenden Saison zu den Clippers und spielt dort bisher sein womöglich bestes Karriere-Jahr mit 26,9 Punkten, 7,3 Rebounds und 5 Assists im Schnitt.

Mit seinem Team, das mit einer 44-20-Bilanz den zweiten Platz in der Western Conference belegt, gehört Leonard zu den Favoriten auf den NBA-Titel.