NBA-News: Eric Bledsoe von den Milwaukee Bucks positiv auf das Coronavirus getestet

Eric Bledsoe von den Milwaukee Bucks wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das bestätigte der Point Guard in einem Statement gegenüber Malika Andrews von ESPN. Für Bledsoe verzögert sich damit seine Reise zum Team nach Disney World Orlando.

"Ich habe keine Symptome und fühle mich gut", sagte Bledsoe in seinem Statement. "Sobald ich das NBA-Protokoll erfülle, freue ich mich darauf, zu meinen Teamkollegen in Orlando zu stoßen." Auf Instagram rief der 30-Jährige die Menschen dazu auf, eine Maske zu tragen.

Die Bucks befinden sich bereits seit gut einer Woche in der NBA-Bubble in Disney World, allerdings ohne Bledsoe. Der plant trotz des positiven Corona-Tests, am Restart der NBA-Saison teilzunehmen. Vor ihm hatten bereits einige Spieler aufgrund einer Corona-Infektion freiwillig ihren Trip nach Disney World abgesagt.

Bledsoe legte in der bisherigen Saison als Starter im Bucks-Backcourt im Schnitt 15,4 Punkte, 4,6 Rebounds und 5,4 Assists bei Wurfquoten von 48,2 Prozent und 34,8 Prozent von Downtown auf. Der Point Guard gilt zudem als einer der besten Verteidiger auf seiner Position.

Sobald Bledsoe nach Disney World reist, wird er sich für mindestens zwei Tage in Quarantäne begeben müssen, sofern er vorher regelmäßig negativ auf das Coronavirus getestet wird. Am 23. Juli steht für die Bucks ein erstes Vorbereitungsspiel vor dem Restart am 30. Juli auf dem Programm. Sollte Bledsoe dann noch fehlen, wird wohl George Hill einen Großteil seiner Minuten übernehmen.