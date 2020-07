NBA News: Dennis Schröder will Bubble für Geburt seines Kindes "auf jeden Fall" verlassen

Dennis Schröder befindet sich derzeit mit den OKC Thunder in Disney World, wo sich das Team auf den Restart der NBA-Saison vorbereitet. Allerdings wird er dort nicht die ganze Zeit bleiben.

Schröders Ehefrau Ellen ist schwanger und erwartet in "drei bis vier Wochen" das zweite Kind des Paares, wie der Nationalspieler am Dienstag zu Reportern sagte. Für die Geburt werde er die "Bubble" in Disney World "auf jeden Fall" verlassen, erklärte Schröder.

Das Sicherheitskonzept der NBA sieht es eigentlich nicht vor, dass Spieler während des Liga-Betriebs die Bubble verlassen. Schröder müsste sich mindestens einer erneuten Quarantäne unterziehen und auf Gehalt verzichten, wenn er deshalb Spiele seines Teams verpasst. Jedoch sei die Familie wichtiger, so der 26-Jährige.

"Das ist hart für mich. Ich liebe meine Mitspieler, ich liebe Basketball, aber die Familie kommt immer zuerst", sagte Schröder. "Ich werde versuchen, eine Lösung mit der Organisation zu finden. Ich opfere viel für mein Team, aber wir müssen immer noch eine Einigung finden, dass ich meine Familie sehen kann, wenn das Baby kommt. Wir werden einen Weg finden."

Dennis Schröder: "Werde meine Frau nicht alleine lassen"

Für wie lange er die Bubble in diesem Fall verlassen würde, ist ungewiss. "Ich werde meine Frau nicht alleine lassen, wenn das zweite Kind kommt. Junior ist noch immer 17 Monate alt. Ich werde auf jeden Fall dort hinfliegen und sie unterstützen", sagte Schröder.

OKC belegt im Westen vor dem Restart den fünften Platz und ist bereits für die Playoffs qualifiziert. Mindestens bis nach der ersten Runde werden die Thunder also dabei sein. Die zweite Playoff-Runde beginnt Ende August, also in etwa sechs Wochen.

Schröder befand sich zur Unterbrechung inmitten seiner wohl besten NBA-Saison. Von der Bank kommend erzielte er 19 Punkte pro Spiel und galt als einer der Favoriten auf den Sixth Man of the Year-Award.

Die NBA-Statistiken von Dennis Schröder