NBA: Starke Magic fertigen dezimierte Brooklyn Nets ab

Die Orlando Magic haben ihr erstes Spiel nach dem NBA-Restart gegen die Brooklyn Nets souverän gewonnen und sich damit am direkten Konkurrenten vorbeigeschoben.

Brooklyn Nets (30-35) - Orlando Magic (31-35) 118:128 (BOXSCORE)

Die Brooklyn Nets müssen ihren enormen Verletzungssorgen Tribut zollen und rutschen nach der Niederlage zu ihrem "Bubble"-Auftakt hinter den direkten Konkurrenten aus Orlando.

Dabei waren die Nets anfangs noch gut in der Partie und lagen so nach Viertel Nummer eins auch mit 39:36 in Front. Gegen Ende des zweiten Abschnitts wendete sich aber das Blatt und die Magic zogen, angeführt von ihrem Topscorer Evan Fournier (25 Punkte, 10/15 FG), davon. Im dritten Viertel waren es zwischenzeitlich sogar 30 Punkte Vorsprung, weshalb Coach Steve Clifford seiner zweiten Garde beruhigt einige Minuten schenken konnte.

Neben Fournier glänzten bei dem "Heimteam" vor allem Nikola Vucevic (22 Punkte, 8/12 FG) und Jonathan Isaac (16 Punkte, 6/7 FG), die ebenfalls einen effektiven Abend erwischten. Isaac erregte zu Beginn der Partie bereits Aufsehen, da er sich als bisher erster Spieler nicht am kollektiven Kniefall während der US-Hymne beteiligte. Auch auf das "Black Lives Matter"-Shirt verzichtete der 22-Jährige. Aaron Gordon legte dazu ein Double-Double aus Punkten (10) und Rebounds (11) auf.

Bei den Nets war Timothe Luwawu-Cabarrot der Lichtblick, der Swingman legte von der Bank kommend starke 24 Zähler auf (Topscorer) bei guten Quoten aus dem Feld (8/12) und von Downtown (5/8). Caris LeVert (17), Jarrett Allen (14), Joe Harris (14) und Neuzugang Tyler Johnson (11) punkteten ebenfalls zweistellig.

Die weiteren Spiele der Nacht:

Portland Trail Blazers (X) - Memphis Grizzlies (x) -:- (BOXSCORE)

Washington Wizards (X) - Phoenix Suns (x) -:- (BOXSCORE)

Milwaukee Bucks (X) - Boston Celtics (x) -:- (BOXSCORE)

San Antonio Spurs (X) - Sacramento Kings (x) -:- (BOXSCORE)

Dallas Mavericks (X) - Houston Rockets (x) -:- (BOXSCORE)