NBA: Brooklyn Nets verpflichten Justin Anderson nach Verzicht von Wilson Chandler

Wilson Chandler hat die Brooklyn Nets informiert, dass er nicht beim Restart in Orlando dabei sein wird. Die New Yorker haben auch schon einen Ersatz an der Angel und werden den früheren Mavs-Forward Justin Anderson verpflichten.

Laut Malika Andrews von ESPN will Chandler mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich um seine Großmutter kümmern, die ihn aufzog. "Es ist eine harte Entscheidung, dass ich nicht bei meinen Mitspielern sein kann, aber die Familie steht für mich an erster Stelle", sagte Chandler zu Andrews.

"Ich danke den Brooklyn Nets für ihr Verständnis und dafür, dass sie mich bei meiner Entscheidung unterstützen. Ich werde die Spiele weiterverfolgen und sie in Orlando anfeuern."

Chandler unterschrieb vor der Saison einen Einjahresvertrag in Brooklyn und absolvierte insgesamt 35 Spiele, nachdem er wegen der Einnahme einer verbotenen Substanz die ersten 25 Partien gesperrt war. Dabei legte der Forward 5,9 Punkte und 4,1 Rebounds auf.

NBA: Diese Spieler sind beim Restart in Orlando nicht dabei © getty 1/18 Die NBA will am 30. Juli ihre Saison wieder aufnehmen. Einige Spieler haben aber aus verschiedenen Gründen bereits abgesagt und weitere dürften bis kommende Woche folgen. Ein Überblick. © getty 2/18 Avery Bradley (Los Angeles Lakers): Der Shooting Guard verzichtet auf die Teilnahme, weil sein sechsjähriger Sohn eine Vorgeschichte mit Atemwegserkrankungen hat. Bradley hätte wohl nicht mit seiner Familie in die "Blase" gedurft. © getty 3/18 Bradley war mit seiner Defensive ein wichtiger Faktor bei den Lakers, dem besten West-Team der bisherigen Saison. Offenbar will die Franchise seinen Ausfall mit J.R. Smith kompensieren. © getty 4/18 Davis Bertans (Washington Wizards): Der Scharfschütze will sich in Florida nicht verletzen. Denn: Bertans wird Free Agent und dürfte seinen ersten großen Vertrag erhalten. Er hat eine Vorgeschichte und zwei Kreuzbandrisse hinter sich. © getty 5/18 Einem Bericht von NBC Sports zufolge werden die Wizards den Letten durch Jerian Grant (rechts im Bild) ersetzen. Die Verpflichtung wird wohl erst im Juli bekannt gemacht. © getty 6/18 John Wall (Wizards): Auch der Floor General in Washington wird weiter ausfallen. Wall ist zwar nach seinen schweren Verletzungen wieder bei "110%", will sich aber auf die kommende Saison konzentrieren. © getty 7/18 Kevin Durant (Brooklyn Nets): Nach seinem Achillessehnenriss ist Durant noch nicht wieder bereit, um in Orlando bei vermutlich erhöhtem Verletzungsrisiko wieder einzusteigen. © getty 8/18 Kyrie Irving (Nets): Auch sein Star-Kollege Irving ist nach einer Schulterverletzung wohl nicht fit. Zusätzlich hatte Irving allerdings auch betont, dass er gegen die Spiele in Orlando ist, da diese vom Black-Lives-Matter-Protest ablenken könnten. © getty 9/18 Bojan Bogdanovic (Utah Jazz): Der Swingman wurde im Mai am Handgelenk operiert und ist laut ESPN definitiv noch nicht wieder einsatzbereit. © getty 10/18 LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs): Der Big Man wurde an der Schulter operiert und steht daher nicht zur Verfügung. Aldridge will für die kommende Saison wieder einsatzfähig sein. © getty 11/18 In der Zwischenzeit haben sich die Spurs bereits mit Tyler Zeller verstärkt, der wohl einige Minuten von Aldridge übernehmen soll. © getty 12/18 Trevor Ariza (Portland Trail Blazers): Der Veteran befindet sich in einem Sorgerechtsstreit für seinen zwölfjährigen Sohn. Er hat eine einmonatige Besuchszeit, die sich mit dem NBA-Plan überschneidet. © getty 13/18 Kelly Oubre (Phoenix Suns): Der Forward wurde am rechten Knie operiert und ist noch nicht wieder bereit, allerdings haben die Suns ohnehin keine reelle Playoff-Chance. © getty 14/18 Willie Cauley-Stein (Dallas Mavericks): Der Center wird im Juli planmäßig Vater, deshalb verzichtet er freiwillig auf die Teilnahme. © getty 15/18 Courtney Lee (Mavericks): Der Veteran laboriert an einer kürzlich erlittenen Wadenverletzung. © getty 16/18 Jalen Brunson (Mavericks): Wurde im März an der Schulter operiert und ist noch nicht wieder bereit. © getty 17/18 Immerhin konnte Dallas für Brunson schon einen Ersatz verpflichten. Trey Burke soll den Backup-Guard in Orlando geben. © getty 18/18 DeMarcus Cousins (Free Agent): Der Center hat Berichten zufolge Angebote, will sich aber darauf konzentrieren, kommende Saison wieder richtig anzugreifen.

Brooklyn Nets verpflichten Justin Anderson

Neben Chandler haben zudem Trevor Ariza (Portland Trail Blazers), Davis Bertans (Washington Wizards), Avery Bradley (Los Angeles Lakers) und Willie Cauley-Stein (Dallas Mavericks) für den Restart abgesagt.

Gemäß Adrian Wojnarowski (ESPN) haben die Nets bereits einen Ersatz für Chandler gefunden. So wird Justin Anderson den freien Kaderplatz einnehmen. Der 26-Jährige lief zuletzt für das G-League Team, die Long Island Nets, Brooklyns auf. In den Jahren zuvor spielte der frühere Erstrundenpick bereits für die Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers und die Atlanta Hawks.