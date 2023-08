NBA - Der Bankraub: So landete Dirk Nowitzki 1998 bei den Dallas Mavericks

Am Wochenende wird Dirk Nowitzki in die Hall of Fame eingeführt. Es ist der endgültige Abschluss einer unglaublichen Karriere. Zu diesem Anlass blicken wir noch einmal zurück, wie 1998 alles mit dem Draft alles begann.

Dieser Artikel erschien erstmals am 20. Juni 2018 zum 20-jährigen Jubiläum des Drafts von Dirk Nowitzki.

Nowitzki in der Hall of Fame? Das ist spätestens seit 2011 nur eine Formsache. Nur wenige Superstars prägten die NBA seit der Jahrtausendwende wie der Würzburger. 1998 herrschte dagegen noch Unsicherheit, in der NBA wusste man nicht so wirklich, was dieser Nowitzki wirklich kann. Das machte sich ein gewisser verrückter Professor in Diensten der Dallas Mavericks zu Nutzen.

Dies ist die kuriose Geschichte, wie Don und Donnie Nelson Nowitzki erst kennen lernten und dann nach Dallas lotsten - eine Geschichte, die den NBA Draft in all seinen Kuriositäten und Eigenheiten nahezu perfekt symbolisiert. Hier geht's zum großen Multimedia-Artikel mit Bildern und Videos.