5 Fragen zum Restart der NBA-Saison: So planen Adam Silver & Co. mit Disney World

Die NBA-Saison 2019/20 könnte nun doch fortgesetzt werden. Zuvor sind aber noch etliche Fragen zu klären - unter anderem ist noch offen, wie viele Teams überhaupt an einer Neuaufnahme in Disney World beteiligt wären. SPOX gibt einen Überblick zu den Plänen, Abwägungen und Herausforderungen.

Wann und wo kann die NBA-Saison fortgesetzt werden?

Final ist es noch nicht entschieden, allerdings wurden in den vergangenen Tagen signifikante Schritte unternommen, die eine Fortsetzung der Saison deutlich wahrscheinlicher machen. So hat sich die NBA in Absprache mit der Spieler-Union offenbar bereits auf einen Ort und auch einen zeitlichen Rahmen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs festgelegt.

"Die NBA, in Abstimmung mit der National Basketball Players Association, befindet sich in exploratorischen Gesprächen mit der Walt Disney Company über eine Wiederaufnahme der 2019/20er Saison Ende Juli", bestätigte NBA-Sprecher Mike Bass am Samstag Gerüchte, die sich bereits seit einigen Tagen gehalten hatten.

Disneys ESPN Wide World of Sports Complex in Florida solle demnach als einzelner "Campus" fungieren, an dem die Spiele und Trainings stattfinden können und die Spieler sowie Funktionäre der Teams untergebracht werden. Ähnlich wie in der BBL in Deutschland würde es sich dabei also um ein "Bubble"-Konzept handeln.

Bass fuhr in seinem Statement fort, dass die Liga nach wie vor die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten priorisiere und dass dafür weitere Gespräche mit Gesundheitsexperten und der Regierung geführt werden müssen. Ein exaktes Regelwerk müsse demnach noch erstellt werden.

Der ESPN Wide World of Sports Complex ist ein 89 Hektar großer Komplex, der sich in Bay Lake, Florida in der Nähe von Orlando befindet und in die dortige Disney World integriert ist. Dort werden üblicherweise über das ganze Jahr verschiedene Amateur-, aber auch professionelle Sport-Events abgehalten. Insgesamt gibt es dort drei Arenen und 24.000 Hotelzimmer.