NBA - Isiah Thomas über verweigerten Handschlag mit MIchael Jordan: "Habe hohen Preis dafür gezahlt"

Isiah Thomas und die Detroit Pistons schüttelten nach der Niederlage in den Playoffs 1991 nicht die Hände von Michael Jordan und den Chicago Bulls. Der frühere Pistons-Guard bereut dies inzwischen und erklärte, dass er deswegen einen hohen Preis gezahlt hätte, nämlich dass er nicht für das Dream Team ausgewählt wurde.

"Wenn ich zurückblicke und die Chance hätte, es noch einmal zu machen, hätten wir uns sicherlich anders entschieden", sagte Thomas bei Get Up. "Ich habe dafür einen hohen Preis gezahlt."

Thomas war ein Jahr später nicht Teil des Dream Teams bei den Olympischen Spielen in Barcelona, vor allem weil Jordan seine Teilnahme davon abhängig machte, dass Thomas unter keinen Umständen nominiert wird. Stattdessen waren Magic Johnson und John Stockton die Guards in der katalanischen Metropole.

"Das tat weh", gab Thomas weiter zu. "Ich war nicht Teil des Dream Teams wegen einer emotionalen Kurzschlussreaktion, weil ich ihm nicht die Hand geschüttelt habe. Ich bin darüber heute noch enttäuschter als ich es früher war."

NBA - Jordans ewiger Gegner: Das waren die Bad Boys Detroit Pistons © getty 1/23 Immer wieder scheiterten die Chicago Bulls mit Michael Jordan in den Playoffs an den Detroit Pistons. Dreimal in Folge behielten die sogenannten Bad Boys in der Postseason die Oberhand ... © getty 2/23 Mit den Jordan Rules brachten sie MJ zur Verzweiflung, erst im vierten Anlauf setzten sich die Bulls 1991 endlich durch. Wir stellen die berüchtigten Bad Boys, die selbst zweimal Champion wurden, noch einmal vor. © getty 3/23 GUARDS: ISIAH THOMAS (1981-1994 bei den Pistons): 19,2 Punkte, 9,3 Assists, 45,2 Prozent aus dem Feld (979 Spiele). © getty 4/23 Hinter dem verschmitzten Lächeln steckte ein echter Killer. Thomas war zumeist über drei Viertel der klassische Ballverteiler, im Schlussabschnitt übernahm der Spielmacher dann meist selbst. Sein Scoring wurde stets unterschätzt. © getty 5/23 JOE DUMARS (1985-1999): 16,1 Punkte, 4,5 Assists, 46,0 Prozent aus dem Feld (1018 Spiele). © getty 6/23 Der stille Killer. Mit Thomas bildete Dumars über Jahre den vermutlich besten Backcourt der Liga. Sein Sprungwurf war eine Waffe, dazu war er ein äußerst giftiger Verteidiger und konnte MJ zumindest ärgern. © getty 7/23 VINNIE JOHNSON (1981-1991): 12,7 Punkte, 3,1 Rebounds, 3,3 Assists, 46,3 Prozent aus dem Feld (798 Spiele). © getty 8/23 Vor Jamal Crawford und Lou Williams gab es Vinne, die Mikrowelle. Johnson war der Inbegriff des sechsten Mannes. Fehlende Größe machte der Veteran mit Muskelmasse wett. © getty 9/23 FORWARDS: MARK AGUIRRE (1989-1993): 12,9 Punkte, 3,8 Rebounds, 46,2 Prozent aus dem Feld (318 Spiele). © getty 10/23 Der frühere Top-Pick der Mavs war das fehlende Puzzleteil für die Bad Boys. Erst mit ihm holten die Pistons zwei Titel. Aguirre stellte sich voll in den Dienst des Teams und opferte sein elitäres Scoring für den Teamerfolg. © getty 11/23 ADRIAN DANTLEY (1986-1988): 20,3 Punkte, 3,8 Rebounds, 52,5 Prozent aus dem Feld (192 Spiele). © imago images 12/23 War nur kurz da. Mit nur 1,96 Meter spielte er als Forward viel größer als er war. Ein Meister darin, Fouls zu ziehen und eine echte Scoring-Maschine. Dennoch votierte Thomas für einen Trade, Dantley musste gehen und Detroit gewann danach zwei Titel. © getty 13/23 DENNIS RODMAN (1986-1993): 8,8 Punkte, 11,5 Rebounds, 53,7 Prozent aus dem Feld (549 Spiele). © imago images 14/23 Stieg in Detroit zum zweifachen Verteidiger des Jahres auf, war aber auch offensiv dank besserer Athletik im Vergleich zu späteren Bulls-Zeiten mehr als brauchbar. Sein Rebounding war schon damals elitär. © getty 15/23 JAMES EDWARDS (1988-1991): 11,2 Punkte, 3,6 Rebounds, 49,2 Prozent aus dem Feld (256 Spiele). © getty 16/23 Buddha war der Ruhepol des Teams, der hart arbeitete, verteidigte und Rebounds griff. Für einen Big Man hatte er zudem ein recht weiches Händchen aus der Mitteldistanz. © getty 17/23 RICK MAHORN (1985-1989, 1996-1998): 6,1 Punkte, 5,8 Rebounds, 49,8 Prozent aus dem Feld (363 Spiele). © getty 18/23 Der klassische Enforcer der Pistons war Mahorn, der zumindest beim ersten Titel mit dabei war. Der Big Man weinte bittere Tränen, als Minnesota ihn im Expansion Draft auswählte. Wenig später wurde er aber weiter nach Philly getradet. © getty 19/23 CENTER: BILL LAIMBEER (1982-1994): 13,5 Punkte, 10,1 Rebounds, 0,9 Blocks, 49,8 Prozent aus dem Feld (937 Spiele). © getty 20/23 Die Hassfigur Nummer eins der Pistons! Keiner war dreckiger und unbeliebter als Laimbeer, der dazu neigte, unter der Gürtellinie zu spielen. Als Center war er aber eine Art Pionier, da er auch den Dreier im Arsenal hatte. © imago images 21/23 JOHN SALLEY (1986-1992): 7,5 Punkte, 4,6 Rebounds, 1,5 Blocks, 52,1 Prozent aus dem Feld (459 Spiele). © imago images 22/23 Hinter Laimbeer war Salley der Backup. Er wurde wegen seiner langen, dünnen Arme Spider genannt und war der beste Athlet im Team. Später gewann er mit den Bulls und Lakers weitere Titel und setzt sich nun für die Legalisierung von Cannabis ein. © getty 23/23 HEAD COACH: CHUCK DALY. Von 1983 bis 1992 stand er als Head Coach der Pistons an der Seitenlinie und führte die Bad Boys zu zwei Championships (1989 und 1990). Daly galt als guter Motivator und Anführer, 1992 coachte er zudem das Dream Team.

Isiah Thomas hätte es rückblickend anders gemacht

Bereits in der Doku The Last Dance hatte Thomas die damalige Aktion bereut, auch wenn er dies für die damalige Zeit nicht als ungewöhnlich ansah. "Für uns war das in Ordnung", sagte Thomas, der daran erinnerte, dass die Boston Celtics dies drei Jahre zuvor auch gemacht hatten, nachdem Larry Bird und Co. gegen die Pistons verloren hatten. "Im Nachhinein denke ich, dass wir ihnen gratulieren hätten sollen, wie man das heute eben macht."

Für Jordan ist die Sache jedoch bis heute nicht vergessen. "Es gibt einfach keinen Weg, um mich zu überzeugen, dass er kein Arschloch war", erklärte Jordan in The Last Dance.

Thomas ist seit 2000 in der Hall of Fame und gewann mit den Pistons zwei Titel. In seiner Karriere erreichte der Point Guard fünf All-NBA-Teams und war zwölfmal All-Star. Noch immer hält Thomas die Franchise-Rekorde der Pistons bei den Punkten (18.822) und den Assists (9.061).