NBA-News: "The Last Dance" - Doku-Serie über Michael Jordan erscheint wohl bereits im April

Die Veröffentlichung der zehnteiligen Doku-Serie "The Last Dance" über Michael Jordan von ABC/ESPN wird nach vorne verschoben. Aufgrund der Unterbrechung der NBA-Saison aufgrund der Corona-Pandemie soll die Doku angeblich bereits am 19. April in den USA starten.

Das berichtet Andrew Marchand von der New York Post. ESPN wollte die Meldung nicht bestätigen, am Dienstag soll aber die offizielle Ankündigung erfolgen. Eigentlich sollte die Doku-Serie erst im Juni, in der eigentlichen Offseason, erscheinen.

Nachdem die NBA die Saison 2019/20 aufgrund der Corona-Pandemie Mitte März unterbrochen hatte, hofften viele Fans, dass die von vielen herbeigesehnte Jordan-Doku früher erscheint, um die Basketball-freie Zeit zu überbrücken.

In Deutschland hält Netflix die Rechte an der Doku-Serie, wann sie hierzulande zu sehen ist, ist noch nicht bekannt. In der Doku werden unter anderem bisher unveröffentlichte Aufnahmen von Jordans letzten Spielen in der NBA zu sehen sein.

Der sechsmalige Champion mit den Chicago Bulls gilt als der beste Basketball-Spieler aller Zeiten. In seiner 15-jährigen Karriere in der NBA legte er im Schnitt 30,1 Punkte, 6,2 Rebounds und 5,3 Assists auf, 14-mal wurde er für das All-Star Game nominiert.