NBA - Giannis Antetokounmpo schwärmt von LeBron James: "Er ebnet uns den Weg"

In der Nacht auf Samstag (ab 4.30 Uhr live auf DAZN) treffen die Los Angeles Lakers auf die Milwaukee Bucks. Es ist auch das Duell zwischen Giannis Antetokounmpo und LeBron James. Der amtierende MVP schwärmte im Vorfeld vom Lakers-Star und sieht im King eine Inspiration für seine weitere Karriere.

"Es ist unglaublich, dass er mit 35 Jahren immer noch auf diesem Level spielt", sagte Antetokounmpo über den anstehenden Showdown mit LeBron James und den Los Angeles Lakers. "Er ebnet für uns den Weg."

Schon vor dem letzten Matchup zwischen den beiden Teams im Dezember nannte Giannis den King einen "Alien", nun führte er dies ein wenig aus. "Wir denken oft, dass wir alle mit 35 unsere Karriere beenden. Aber nun sehen wir ihn, der in diesem Alter noch immer einer der drei besten Spieler ist. Ich will das auch schaffen, deswegen muss ich auf meinen Körper aufpassen, das Richtige essen und gesund bleiben."

Giannis Antetokounmpo wieder auf MVP-Kurs

So hat Antetokounmpo inzwischen eine Routine, die sechs Stunden vor jedem Spiel beginnt. Dabei steckt er seine Beine in sogenannte Recovery Boots, die bei der Regeneration des Gewebes in den Beinen helfen sollen. Nach den Spielen bleibt der Grieche meist länger in der Halle, um noch ein Eisbad zu nehmen.

Das scheint sich bisher auszuzahlen. Antetokounmpo ist auf dem Weg, zum zweiten Mal in Folge zum MVP gewählt zu werden. In lediglich 30,8 Minuten pro Spiel legt der Forward 29,6 Punkte, 13,8 Rebounds, 5,8 Assists sowie je einen 1 Block und Steal auf.

Die Bucks stehen dabei bei einer Bilanz von 53-9, laut dem Basketball Power Index von ESPN haben die Bucks eine Chance von 28 Prozent, als drittes Team in der Geschichte nach den Golden State Warriors (2015/16, 73 Siege) und den Chicago Bulls (1995/96, 72 Siege) 70 Siege einzufahren.