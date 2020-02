NBA: Sacramento Kings müssen weitere drei Wochen auf Marvin Bagley verzichten

Die Leidenszeit von Marvin Bagley III geht weiter. Der Forward der Sacramento Kings muss aufgrund seiner Fußverletzung weitere drei Wochen pausieren.

Bagley zog sich die Fußverletzung im Dezember zu, gab dann nach acht Spielen Pause sein Comeback, das nach vier Spielen aber wieder beendet war. Seitdem fehlt der No.2-Pick von 2018.

Aufgrund eines gebrochenen Daumens musste er bereits zu Saisonbeginn 22 Spiele pausieren. So kommt Bagley erst auf 13 Spiele in dieser Saison. In drei Wochen soll es ein neues Update zu seinem Genesungsstand geben.

Der Forward kommt in dieser Spielzeit auf durchschnittlich 14,2 Punkte und 7,5 Rebounds.