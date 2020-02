NBA, Kobe Bryant: Los Angeles Lakers ehren Franchise-Legende und Tochter Gianna heute Abend mit Gedenkfeier

Am heutigen Abend deutscher Zeit halten die Los Angeles Lakers eine Gedenkfeier zu Ehren der tragisch verstorbenen NBA-Legende Kobe Bryant sowie dessen Tochter Gianna ab. Alles Wissenswerte dazu erfahrt Ihr im Folgenden.

Die Gedenkfeier findet knapp einen Monat nach dem Helikopter-Unglück im kalifornischen Calabasas statt, bei dem am 26. Januar neben Kobe und Gianna weitere sieben Insassen ums Leben kamen.

Los Angeles Lakers feiern Leben von Kobe und Gianna Bryant

Die Zeremonie beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit (10 Uhr Ortszeit) im Staples Center in Los Angeles. Das Datum wurde in Anlehnung an die Trikotnummern von Kobe (24) und Gianna (2) gewählt.

Über 20.000 Personen werden in der Lakers-Arena erwartet. Neben Freunden und sportlichen Wegbegleitern konnten außerdem Fans über eine Verlosung an Tickets gelangen. Hierzu gab es etwa 80.000 Anfragen. Die Einnahmen kommen der Mamba and Mambacita Sports Foundation zugute.

Neben Spielern, Coaches und Funktionären der Lakers haben bereits Mitglieder zahlreicher weiterer Teams angekündigt, zur Trauerfeier zu erscheinen, unter anderem Spieler der Clippers, Grizzlies (diese spielen in der Nacht auf Dienstag in Los Angeles), Pelicans sowie Warriors in Person von Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green und GM Bob Myers.

Ob auch Familienmitglieder der Bryants - Kobes Frau Vanessa, die Töchter Natalia, Bianca und Capri sowie die Eltern Joe und Pam - anwesend sind, ist momentan noch unklar.

Kobe und Gianna Bryant: Gedenkfeier heute im TV und Stream

Die Feier zu Ehren von Kobe und Gianna Bryant wird im amerikanischen Fernsehen von ESPN übertragen.

Außerdem kann die Zeremonie mit dem NBA League Pass verfolgt werden. Hierzu ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

NBA: Die einzigartige Karriere von Lakers-Legende Kobe Bryant in Bildern © getty 1/31 Der tragische Tod von Kobe Bryant hat am Sonntagabend die gesamte NBA-Welt geschockt. SPOX blickt zurück auf die einzigartige Karriere der Lakers-Legende. © getty 2/31 Kobe Bryant gehörte zu den besten Spielern in der NBA-Geschichte. Bereits an der Lower Merion High School überzeugte Bryant und wurde 1996 ins McDonald's-All-American-Team gewählt © getty 3/31 Der Scorer entschied sich gegen das College und meldete sich direkt zum NBA-Draft an. Die Hornets zogen Bryant 1996 an 13. Stelle, tradeten ihn jedoch zu den Lakers. © getty 4/31 Die Lakers sicherten sich im selben Jahr die Dienste von Shaquille O'Neal. Die Geburtsstunde eines Traumduos. Auf dem Court jedenfalls. © getty 5/31 Wenige Monate später gewann die Black Mamba den Slam Dunk Contest in Cleveland. © getty 6/31 Am 17. Dezember 1997 lieferte sich der 19-Jährige ein spektakuläres Duell mit Michael Jordan. His Airness beendete das Spiel mit 36 Punkte, die Mamba mit 33. © getty 7/31 Im Jahr 2000 folgte die erste Meisterschaft für Kobe Bryant und die Lakers. © getty 8/31 Bereits ein Jahr später folgte Titel Nummer zwei. Diesmal in der Opferrolle: Allen Iverson und die Sixers. © getty 9/31 Und 2002? Three Peat! © getty 10/31 Doch nach den Meisterschaften zerbrach das Team nach und nach. Nach den 2004er Finals (Niederlage gegen Detroit) wechselte Shaq nach Miami. © getty 11/31 Ohne Shaq musste Bryant die Lakers alleine tragen. Der Teamerfolg blieb zunächst aus, dafür gelangen Kobe 2006 gegen die Raptors stolze 81 Punkte - bis heute die zweitbeste Punkteausbeute in einem Spiel nach Wilt Chamberlains 100 Punkten 1962. © getty 12/31 In der selben Saison sowie ein Jahr später 2006/07 wurde Bryant Scoring-Champion der NBA. © getty 13/31 Da Scoring allein nicht genügt, verdingte sich Kobe ganz nebenbei als mehr als brauchbarer Defender. Neunmal stand Bryant im All-Defensive First Team. © getty 14/31 Doch der Teamerfolg mit den Lakers blieb weiter aus, Lakers-GM Mitch Kupchak reagierte und holte 2008 Pau Gasol per Trade nach Los Angeles. © getty 15/31 Endlich! 2008 gab's die MVP-Trophäe - nach der ersten "halben" Saison mit Gasol. In den Finals verloren Bryant und die Lakers aber gegen Boston. © getty 16/31 2009 und 2010 folgten dann aber zwei weitere Meisterschaften - Nummer vier und fünf für die Black Mamba. © getty 17/31 Bei beiden Titeln glänzte Bryant in den Playoffs und wurde zum Finals-MVP gewählt. © getty 18/31 Mit dem Team USA holte der Veteran 2008 und 2012 Goldmedaillen bei den Olympischen Sommerspielen. © getty 19/31 Der Lakers-Star war der erste Sportler, der sich auf dem Hollywood Boulevard verewigen durfte. © getty 20/31 Im All-Star Game war Kobe ebenfalls ein gern gesehener Gast. 18-mal war er beim Spiel dabei. 2003 versaute er Michael Jordan bei dessen letztem Auftritt zudem den Gamewinner. © getty 21/31 Viermal wurde Kobe zum All-Star MVP gewählt. Einzig Bob Pettit wurde ebenso oft geehrt. © getty 22/31 Der erste große gesundheitliche Rückschlag: Beim Heimspiel gegen die Warriors zog sich Bryant 2013 einen Achillessehnenriss zu und musste lange pausieren. © getty 23/31 Es folgte eine weitere schwere Verletzung, doch der künftige Hall-of-Famer kämpfte sich zurück. © getty 24/31 Am 14. Dezember 2014 überholte der damals 36-Jährige Michael Jordan in der All-Time-Scoring-List und steht jetzt hinter Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone und LeBron James auf Rang vier. Es ist der individuelle Höhepunkt einer beeindruckenden Karriere. © getty 25/31 In der Nacht zum 30. November 2015 gab Kobe sein Karriereende nach der Saison bekannt. © getty 26/31 Auf seiner Abschieds-Tour wurde er überall gefeiert, andere Spieler wie Paul George zollten ihm ihren Respekt. © getty 27/31 Am 13. April 2016 war es dann soweit: Kobes letztes Spiel stand an. Gegen die Utah Jazz machte er seinem Namen alle Ehre und legt unfassbare 60 Punkte auf. © getty 28/31 Anschließend hieß es endgültig: Mamba out! © getty 29/31 Im Dezember 2017 wurde Bryant schließlich eine der größten Ehren im US-Sport zuteil. Die Lakers zogen seine Trikots mit den Nummern 8 und 24 unter das Hallendach des Staples Centers. © getty 30/31 Auch nach der sportlichen Karriere blieb Bryant erfolgreich - als Filmemacher. 2018 gewann er mit "Dear Basketball" den Oscar in der Kategorie "Bester Animationskurzfilm". © getty 31/31 Nun muss die NBA-Welt viel zu früh Abschied von Kobe Bryant nehmen. Mit nur 41 Jahren verstarben er und seine 13-jährige Tochter Gianna bei einem Helikopterabsturz. SPOX verneigt sich vor einer unfassbaren Karriere.

Kobe Bryant: Zahlen einer Halle-of-Fame-Karriere

Bryant wurde im Draft 1996 mit dem 13. Pick von den Charlotte Hornets gezogen und umgehend zu den Lakers getradet. Dort verbachte er seine 20-jährige Karriere, während der er sich zur Franchise-Legende aufschwang.

Die Black Mamba gewann fünf Meisterschaften, sicherte sich zweimal den Finals-MVP-Award sowie den MVP-Titel in der Saison 2008. Bryant erzielte 33,643 Punkte, Platz fünf der ewigen Bestenliste. Seine Trikotnummern 8 und 24 werden von den Lakers nicht mehr vergeben.