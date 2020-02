NBA: Giannis Antetokounmpo fordert mehr Respekt für seine Milwaukee Bucks

Die Milwaukee Bucks weisen derzeit die beste Bilanz der gesamte Liga auf (41-7) und haben den besten Saisonstart der Franchise-Geschichte hingelegt. MVP Giannis Antetokounmpo findet, dass sein Team zu wenig Respekt dafür bekommt.

"Ich will ehrlich sein. Ich habe das Gefühl, dass wir ab und an zu wenig Respekt bekommen, aber das ist okay. Am Ende des Tages haben wir bisher noch nichts erreicht", sagte Giannis während eines Shootarounds vor dem Spiel gegen Nuggets.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zum zweiten Mal in Serie ist Antetokounmpo zum Kapitän des All-Star-Games gewählt worden, neben dem Griechen schaffte auch Co-Star Khris Middleton den Sprung ins Team. Allerdings hätte Giannis auch gerne eine Auszeichnung für Teamkollegen Eric Bledsoe gesehen: "Ich denke, er hätte es ins Team schaffen sollen. Wir haben eine großartige Mannschaft, aber die Jungs spielen nicht so viele Minuten."

NBA - Die Reservisten für das All-Star Game 2020: Ein alter Hase und eine Menge Neulinge © getty 1/30 Die 30 Head Coaches der NBA haben die Reservisten für das All-Star Game bestimmt. Chris Paul ist erstmals seit 2016 wieder dabei - sechs Reservisten wird zum ersten Mal diese Ehre zuteil. SPOX zeigt alle Reservisten. © getty 2/30 EASTERN CONFERENCE - Ben Simmons (Point Guard, Philadelphia 76ers): 2. All-Star-Nominierung. © getty 3/30 Die Statistiken von Ben Simmons 2019/20: 16,3 Punkte, 7,8 Rebounds, 8,4 Assists und 2,2 Steals bei 58 Prozent aus dem Feld. © getty 4/30 Kyle Lowry (Point Guard, Toronto Raptors): 6. All-Star-Nominierung. © getty 5/30 Die Statistiken von Kyle Lowry 2019/20: 19,8 Punkte, 7,4 Assists und 1,2 Steals bei 41,0 Prozent aus dem Feld und 34,4 Prozent von der Dreierlinie. © getty 6/30 Jimmy Butler (Guard/Forward, Miami Heat): 5. All-Star-Nominierung. © getty 7/30 Die Statistiken von Jimmy Butler 2019/20: 20,2 Punkte, 6,9 Rebounds, 6,4 Assists und 1,8 Steals bei 44,1 Prozent aus dem Feld und 24,5 Prozent von der Dreierlinie. © getty 8/30 Khris Middleton (Forward, Milwaukee Bucks): 2. All-Star-Nominierung. © getty 9/30 Die Statistiken von Khris Middleton 2019/20: 20,2 Punkte, 5,9 Rebounds und 3,9 Assists bei 50,3 Prozent aus dem Feld und 43,2 Prozent von der Dreierlinie. © getty 10/30 Jayson Tatum (Forward, Boston Celtics): 1. All-Star-Nominierung. © getty 11/30 Die Statistiken von Jayson Tatum 2019/20: 21,5 Punkte, 6,9 Rebounds und 2,9 Assists bei 43,5 Prozent aus dem Feld und 36,6 Prozent von der Dreierlinie. © getty 12/30 Domantas Sabonis (Power Forward/Center, Indiana Pacers): 1. All-Star-Nominierung. © getty 13/30 Die Statistiken von Domantas Sabonis 2019/20: 18,0 Punkte, 12,8 Rebounds und 4,6 Assists bei 53,5 Prozent aus dem Feld. © getty 14/30 Bam Adebayo (Power Forward/Center, Miami Heat): 1. All-Star-Nominierung. © getty 15/30 Die Statistiken von Bam Adebayo 2019/20: 16,0 Punkte, 10,4 Rebounds, 4,7 Assists und 1,1 Blocks bei 58,9 Prozent aus dem Feld. © getty 16/30 WESTERN CONFERENCE - DAMIAN LILLARD (Point Guard, Portland Trail Blazers): 5. All-Star-Nominierung. © getty 17/30 Die Statistiken von Damian Lillard 2019/20: 29,0 Punkte, 7,8 Assists und 1,0 Steals bei 45,6 Prozent aus dem Feld und 38,5 Prozent von der Dreierlinie. © getty 18/30 Russell Westbrook (Point Guard, Houston Rockets): 9. All-Star-Nominierung. © getty 19/30 Die Statistiken von Russell Westbrook 2019/20: 26,3 Punkte, 8,1 Rebounds und 7,4 Assists bei 45,5 Prozent aus dem Feld und 23,5 Prozent von der Dreierlinie. © getty 20/30 Chris Paul (Point Guard, Oklahoma City Thunder): 10. All-Star-Nominierung. © getty 21/30 Die Statistiken von Chris Paul 2019/20: 17,1 Punkte, 6,5 Assists und 1,6 Steals bei 47,8 Prozent aus dem Feld und 35,7 Prozent von der Dreierlinie. © getty 22/30 Donovan Mitchell (Guard, Utah Jazz): 1. All-Star-Nominierung. © getty 23/30 Die Statistiken von Donovan Mitchell 2019/20: 25,0 Punkte, 4,2 Rebounds und 4,2 Assists bei 46,2 Prozent aus dem Feld und 36,8 Prozent von der Dreierlinie. © getty 24/30 Brandon Ingram (Forward, New Orleans Pelicans): 1. All-Star-Nominierung. © getty 25/30 Die Statistiken von Brandon Ingram 2019/20: 25,0 Punkte, 6,3 Rebounds und 4,3 Assists bei 47,1 Prozent aus dem Feld und 40,4 Prozent von der Dreierlinie. © getty 26/30 Nikola Jokic (Center, Denver Nuggets): 2. All-Star-Nominierung. © getty 27/30 Die Statistiken von Nikola Jokic 2019/20: 19,8 Punkte, 10,1 Rebounds und 6,5 Assists bei 50,7 Prozent aus dem Feld und 32,4 Prozent von der Dreierlinie. © getty 28/30 Rudy Gobert (Center, Utah Jazz): 1. All-Star-Nominierung. © getty 29/30 Die Statistiken von Rudy Gobert 2019/20: 15,7 Punkte, 14,6 Rebounds und 2,0 Blocks bei 68,6 Prozent aus dem Feld. © getty 30/30 Damit stehen die insgesamt 24 Teilnehmer am All-Star Game 2020 fest. Giannis Antetokounmpo und LeBron James werden in ihrer Rolle als Teamkapitäne am 6. Februar ihre Teams nacheinander zusammenstellen - unabhängig der Conference.

Bledsoe könne "20 bis 25 im Schnitt auflegen, wenn er wirklich viele Minuten spiele würde" monierte Antetokounmpo. "Er hat viel für das Team geopfert und ist einer unserer Leader. Das ganze Team wollte, dass er es schafft, weil er es sich wirklich verdient hat."

Im vergangenen Jahr schafften es die Bucks bis in die Conference Finals, wo sie sich dem späteren Champion aus Toronto in sechs Spielen geschlagen geben mussten. Dieses Jahr soll es dahingegen für den großen Wurf reichen. "Wir sind noch nicht fertig. Wir haben einen langen Weg vor uns, wir könnten die 70 Siege schaffen", fügte Giannis an. "Unser Ziel ist es, im Juni zu spielen."