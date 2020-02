NBA All-Star Game 2020: Die deutschen Teilnehmer an den Events des All-Star Wochenendes in Chicago

Das All-Star Wochenende 2020 steht vor der Tür, in Person von Moritz Wagner ist sogar ein deutscher Spieler bei den Events mit dabei. SPOX zeigt einen Überblick über die deutschen Teilnehmer am All-Star Game.

All-Star Wochenende 2020: Moritz Wagner einziger deutscher Teilnehmer

Keiner der insgesamt sechs deutschen NBA-Spieler hat es in das All-Star Game 2020 geschafft. Sowohl beim Voting der Starter, für die sowohl die Fans, Spieler als auch die Medien abstimmen durften, als auch bei der Wahl der Reservisten konnte sich keiner der Deutschen durchsetzen. Auch Jakob Pöltl als derzeit einziger Österreicher in der NBA ist in Chicago nicht mit von der Partie.

Auch die Events am Samstag, die Skills Challenge, der Dreier-Contest und der Slam Dunk Contest, müssen in diesem Jahr ohne deutsche Vertreter auskommen. Dafür hält Moritz Wagner als Teilnehmer an der Rising Stars Challenge die deutsche Fahne beim All-Star Wochenende in Chicago hoch.

Der 22-Jährige hat sich mit guten Leistungen für die Washington Wizards in seinem zweiten Jahr in der NBA für die Auswahl von Team World im Duell der Nachwuchsstars empfohlen. In insgesamt 26 Spielen legte Wagner bisher im Schnitt 11,3 Punkte, 5,7 Rebounds und 1,3 Assists auf.

Team World vs. Team USA: Das sind die Rising Stars 2020 © getty 1/45 In der Nacht auf Samstag (ab 3 Uhr live auf DAZN) wird das All-Star Weekend mit der Rising Stars Challenge eröffnet. Zum fünften Mal in Folge werden 10 Spieler des TEAM WORLD gegen 10 Spieler des TEAM USA antreten (bestehend aus Rookies und Sophomores). © getty 2/45 TEAM USA – Ja Morant (Guard, Memphis Grizzlies) - 2. Pick 2019. © getty 3/45 Die Statistiken von Ja Morant 2019/20: 17,6 Punkte, 7,1 Assists und 3,5 Rebounds bei 49,3 Prozent aus dem Feld. © getty 4/45 Trae Young (Guard, Atlanta Hawks) - 5. Pick 2018. © getty 5/45 Die Statistiken von Trae Young 2019/20: 29,7 Punkte, 9,2 Assists und 4,4 Rebounds bei 36,9 Prozent aus der Distanz. © getty 6/45 Devonte’ Graham (Guard, Charlotte Hornets) - 34. Pick 2018. © getty 7/45 Die Statistiken von Devonte’ Graham 2019/20: 18,1 Punkte, 7,8 Assists und 3,6 Rebounds bie 37,4 Prozent aus der Distanz. © getty 8/45 Kendrick Nunn (Guard, Miami Heat) - ungedraftet. © getty 9/45 Die Statistiken von Kendrick Nunn 2019/20: 15,3 Punkte und 3,5 Assists bei 43,9 Prozent aus dem Feld und 34,1 Prozent aus der Distanz. © getty 10/45 Tyler Herro (Guard, Miami Heat) - 13. Pick 2019. © getty 11/45 Die Statistiken von Tyler Herro 2019/20: 13,1 Punkte und 4,0 Rebounds bei 39,3 Prozent aus der Distanz. © getty 12/45 Miles Bridges (Forward, Charlotte Hornets) - 12. Pick 2018. © getty 13/45 Die Statistiken von Miles Bridges 2019/20: 13,0 Punkte und 5,5 Rebounds bei 44,1 Prozent aus dem Feld und 34,1 Prozent aus der Distanz. © getty 14/45 Eric Paschall (Forward, Golden State Warriors) - 41. Pick 2019. © getty 15/45 Die Statistiken von Eric Paschall 2019/20: 13,2 Punkte und 4,7 Rebounds bei 48,2 Prozent aus dem Feld. © getty 16/45 P.J. Washington (Forward, Charlotte Hornets) - 12. Pick 2018. © getty 17/45 Die Statistiken von P.J. Washington 2019/20: 11,7 Punkte und 5,5 Rebounds bei 46,3 Prozent aus dem Feld und 37,6 Prozent aus der Distanz. © getty 18/45 Jaren Jackson Jr. (Forward/Center, Memphis Grizzlies) - 4. Pick 2018. © getty 19/45 Die Statistiken von Jaren Jackson Jr. 2019/20: 17,1 Punkte, 4,8 Rebounds und 1,7 Blocks bei 46,8 Prozent aus dem Feld und 39,7 Prozent aus der Distanz. © getty 20/45 Wendell Carter Jr. (Center, Chicago Bulls) - 7. Pick 2018 - fällt verletzt aus. © getty 21/45 Die Statistiken von Wendell Carter Jr. 2019/20: 11,7 Punkte und 9,9 Rebounds bei 53,7 Prozent aus dem Feld. © getty 22/45 Zion Williamson (Forward, New Orleans Pelicans) - 1. Pick 2019 - rückt für Carter Jr. nach. © getty 23/45 Die Statistiken von Zion Williamson 2019/20: 22,1 Punkte und 7,5 Rebounds bei 57,6 Prozent aus dem Feld und 36,4 Prozent aus der Distanz. © getty 24/45 TEAM WORLD: Luka Doncic (Slowenien, Guard, Dallas Mavericks) - 3. Pick 2018. © getty 25/45 Die Statistiken von Luka Doncic 2019/20: 28,9 Punkte, 9,5 Rebounds und 8,7 Assists bei 46,5 Prozent aus dem Feld und 32,3 Prozent von der Dreierlinie. © getty 26/45 Shai Gilgeous-Alexander (Kanada, Guard, Oklahoma City Thunder) - 11. Pick 2018. © getty 27/45 Die Statistiken von Shai Gilgeous-Alexander 2019/20: 19,5 Punkte, 6,1 Rebounds und 3,2 Assists bei 46,6 Prozent aus dem Feld und 35,0 Prozent aus der Distanz. © getty 28/45 Svi Mykhailiuk (Ukraine, Guard, Detroit Pistons) - 47. Pick 2018 © getty 29/45 Die Statistiken von Svi Mykhailiuk 2019/20: 8,9 Punkte, 1,6 Assists und 0,6 Steals bei 43,1 Prozent aus dem Feld und 42,2 Prozent von der Dreierlinie. © getty 30/45 Nickeil Alexander-Walker (Kanada, Guard, New Orleans Pelicans) - 17. Pick 2019. 31/45 Die Statistiken von Nickeil Alexander-Walker 2019/20: 5,1 Punkte, 1,8 Assists und 2,0 Rebounds bei 34,2 Prozent aus der Distanz. © getty 32/45 Josh Okogie (Nigeria, Forward, Minnesota Timberwolves) - 20. Pick 2018. © getty 33/45 Die Statistiken von Josh Okogie 2019/20: 8,6 Punkte, 4,4 Rebounds und 1,1 Steals bei 41,2 Prozent aus dem Feld und 25,0 Prozent von der Dreierlinie. © getty 34/45 R.J. Barrett (Kanada, Forward, New York Knicks) - 3. Pick 2019. © getty 35/45 Die Statistiken von R.J. Barrett 2019/20: 13,6 Punkte, 5,1 Rebounds und 1,0 Steals bei 38,8 Prozent aus dem Feld und 31,8 Prozent von der Dreierlinie. © getty 36/45 Brandon Clarke (Kanada, Forward, Memphis Grizzlies) - 21. Pick 2019. © getty 37/45 Die Statistiken von Brandon Clarke 2019/20: 12,3 Punkte und 5,7 Rebounds bei 62,3 Prozent aus dem Feld. © getty 38/45 Rui Hachimura (Japan, Forward, Washington Wizards) - 9. Pick 2019. © getty 39/45 Die Statistiken von Rui Hachimura 2019/20: 13,9 Punkte und 6,0 Rebounds bei 48,7 Prozent aus dem Feld und 23,6 Prozent von der Dreierlinie. © getty 40/45 Moritz Wagner (Deutschland, Power Forward/Center, Washington Wizards) - 25. Pick 2018. © getty 41/45 Die Statistiken von Moritz Wagner 2019/20: 11,3 Punkte und 5,7 Rebounds bei 59,1 Prozent aus dem Feld und 36,5 Prozent von der Dreierlinie. © getty 42/45 Deandre Ayton (Bahamas, Center, Phoenix Suns) - 1. Pick 2018, fällt aufgrund von Sprunggelenksproblemen aus. © getty 43/45 Die Statistiken von Deandre Ayton 2019/20: 18,7 Punkte, 12,0 Rebounds und 1,6 Blocks bei 53,9 Prozent aus dem Feld. © getty 44/45 Nicolo Melli (Italien, Center, New Orleans Pelicans) - ungedraftet, ersetzt Deandre Ayton. © getty 45/45 Die Statistiken von Nicolo Melli 2019/20: 6,1 Punkte und 2,8 Rebounds bei 44,9 Prozent aus dem Feld und 37,4 Prozent aus der Distanz.

All-Star Wochenende 2020: Programm

Das 69. All-Star Wochenende 2020 findet vom 14. bis zum 17. Februar 2020 in Chicago statt. Die Windy City ist zum insgesamt dritten Mal Gastgeber der All-Star Festivitäten.

Wie üblich startet das All-Star Wochenende auch in diesem Jahr am Freitag mit dem Celebrity Game, gefolgt von der Rising Stars Challenge. Am Samstag Ortszeit finden die Skills Challenge, der Dreier- sowie der Slam Dunk Contest statt, bevor in der Nacht von Sonntag auf Montag das eigentliche All-Star Game ausgetragen wird.

Datum, Uhrzeit Event Samstag, 15.2, ab 1 Uhr All-Star Celebrity Game Samstag, 15.2., ab 3 Uhr Rising Stars Challenge Sonntag, 16.2., ab 2 Uhr All-Star Saturday mit der Skills Challenge, Dreier-Contest und Dunk-Dontest Montag, 17.2., ab 2 Uhr All-Star Game

NBA All-Star Game 2020: Übertragung im Livestream

Das komplette All-Star Wochenende könnt Ihr live auf DAZN verfolgen. Der Sportstreamingdienst zeigt neben über 200 Partien aus der regulären Saison und den Playoffs auch alle Events der Festivitäten in Chicago.

Los geht es in der Nacht von Freitag auf Samstag mit der Rising stars Challenge ab 3 Uhr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Events des All-Star Saturday (Skills Challenge, Dreier-Contest und Slam Dunk Contest) ab 2 Uhr übertragen. Das eigentlich All-Star Game findet schließlich in der Nacht auf Montag, den 17. Februar, ab 2 Uhr deutscher Zeit statt.

Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN könnt Ihr das All-Star Wochenende 2020 sogar gratis verfolgen. Nach dem Probemonat kostet das monatlich kündbare Abo 11,99 Euro im Monat. Für ein Jahresabo müsst Ihr dagegen nur 119,99 Euro zahlen.

Die Deutschen in der NBA 2019/20

Nach dem Karriereende von Mavs-Legende Dirk Nowitzki im Sommer 2019 spielen in der aktuellen Saison noch sechs Deutsche in der NBA. Hier kommt die Übersicht:

Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder)

Maxi Kleber (Dallas Mavericks)

Daniel Theis (Boston Celtics)

Moritz Wagner (Washington Wizards)

Isaac Bonga (Washington Wizards)

In Person von David Krämer versucht sich derzeit zudem ein deutscher Guard in der G-League, der Entwicklungsliga der NBA. Bei den Northern Arizona Suns will sich der ehemalige Ulmer für eine Chance in der Association empfehlen.

Alle deutschen All-Stars der NBA-Historie

In seinen 21 Jahren in der besten Basketballliga der Welt wurde Dirk Nowitzki 14-mal zum All-Star gewählt. Damit ist er mit großem Abstand der Deutsche mit den meisten All-Star-Nominierungen.