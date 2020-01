NBA-Legende Jerry West schwärmt: Luka Doncic wird besser als Dirk Nowitzki

Luka Doncic von den Dallas Mavericks begeistert mit seinen Leistungen und ist der Hauptgrund dafür, dass die Mavs in dieser Saison mal wieder in den Playoffs stehen könnten. Auch NBA-Legende Jerry West sieht im Slowenen einen absoluten Superstar. The Logo behauptet auch, dass Doncic der beste Mavs-Spieler der Geschichte werden kann - noch vor Dirk Nowitzki.

"Ich bin schon seit Ewigkeiten in der NBA und ich habe viele besondere Spieler gesehen. Ein Superstar ist einzigartig und Luka Doncic ist genau das", sagte Jerry West gegenüber Kevin Sherrington von den Dallas Morning News. "Jeder würde sich einen 20-Jährigen wie ihn wünschen und im Moment kratzt er nur an der Oberfläche. Es macht Spaß, solch einem Genie beim Basketball spielen zuzuschauen."

Der 81-jährige West spielte seine komplette Karriere bei den Los Angeles Lakers, war danach aber lange Zeit auch der General Manager und konstruierte unter anderem die Showtime-Lakers sowie das Meisterteam um Kobe Bryant und Shaquille O'Neal. Derzeit ist The Logo als Berater für die L.A. Clippers tätig, nachdem die Golden State Warriors den Vertrag mit der NBA-Legende im Jahr 2018 nicht verlängern wollten.

Legenden-Story: Jerry West, Logo und Opfer der Celtics-Dynastie

West: Doncic kann bester Mavs-Spieler aller Zeiten werden

West ist überzeugt, dass Doncic einer der besten Spieler seiner Ära werden kann. "Auf jeden Fall einer der besten Fünf. Er ist vielleicht nicht der Schnellste, aber niemand kann ihn stoppen, weil er so smart ist", analysierte West weiter. "Im Moment sieht es leicht für ihn aus, es wird noch viel leichter werden." Für West besitzt Doncic die gleichen Instinkte wie LeBron James und spielt bereits jetzt wie ein Veteran, der bereits zehn Jahre in der NBA auf dem Buckel habe.

Entsprechend geschockt war West, dass Doncic 2018 nicht der erste Pick im Draft war. Die Phoenix Suns wählten stattdessen lieber Deandre Ayton, Sacramento nahm Marvin Bagley, wodurch Dallas durch einen Trade nach oben an Position drei zuschlagen konnte - und nun für die Zukunft bestens aufgestellt ist.

"Er hat die Mavericks im Alleingang zu einem Playoff-Team gemacht", schwärmte West weiter. "Er wird einmal der beste Spieler sein, den die Mavs jemals hatten. Ich habe großen Respekt vor Dirk Nowitzki, aber Dirk ist einfach kein Doncic."