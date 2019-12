Dennis Schröder über Situation bei den Oklahoma City Thunder: “Jeder weiß, dass ich starten kann”

Nach durchwachsenem Saisonstart hat sich Dennis Schröder bei den Oklahoma City Thunder zu einem Schlüsselspieler für ein Team entwickelt, das zur Überraschung vieler um einen Playoff-Platz in der Western Conference kämpft. Für Schröder steht fest, dass er sich nicht langfristig mit seiner Bankrolle zufriedengeben will.

"Ich will immer starten. Die Situation ist, wie sie ist. Ich bin zu allem bereit, was der Organisation und dem Team hilft. Aber natürlich weiß jeder hier, dass ich starten kann. Aber ich bin ein Team Player", sagte Schröder im Gespräch mit Erik Horne von The Athletic.

Nachdem sowohl Oklahoma (ein Sieg nach fünf Spielen) als auch der Deutsche (3 und 9 Punkte in den ersten beiden Partien) mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hatten, stehen die Thunder nach dem 118:112-Erfolg gegen die hoch gehandelten Los Angeles Clippers erstmals im Saisonverlauf bei einer positiven Bilanz (15-14) - und damit auf Platz sieben in der Western Conference.

Beim vierten Sieg in Folge war einmal mehr der Braunschweiger der Mann des Abends auf Seiten Oklahomas. Nach einem 18-Punkte-Rückstand lief Schröder im Schlussviertel heiß und erzielte dort 16 seiner 28 Punkte (8/16 FG, 4/8 3FG). Hinzu kamen 6 Assists und 5 Rebounds.

Damit bestätigte Schröder seinen starken Dezember, in dem er in 11 Spielen auf 23,1 Punkte bei ganz starken Quoten kam (50,8 Prozent FG, 43,1 3FG, 95,3 FT). Über die Saison sind es 18,1 Zähler im Schnitt, die er mit der besten Feldwurfquote seiner bisherigen Karriere auflegt (46,8 Prozent).

NBA: Die Trade-Kandidaten während der laufenden Saison © getty 1/29 Ab heute Abend können alle Spieler getradet werden, die im Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben habe. Die Trade-Saison beginnt damit offiziell! Wir schauen auf die heißesten Kandidaten, die bald ein neues Team haben könnten. © getty 2/29 Steven Adamas (Oklahoma City Thunder, Center, Vertrag bis 2021, noch 53,3 Mio.) - OKC pendelt zwischen Rebuild und Playoff-Ambitionen, weshalb kein Spieler unantastbar ist. Fraglich ist jedoch, wer den dicken Vertrag des Neuseeländers aufnehmen will/kann. © getty 3/29 Davis Bertans (Washington Wizards, Forward, Vertrag bis 2020, noch 7 Mio.) - Der 27-Jährige etablierte sich in dieser Saison als einer der besten Shooter der Liga (46,5 3P%) und dürfte für viele ambitionierte Teams interessant sein. © getty 4/29 Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings, Guard, Vertrag bis 2020, noch 8,5 Mio.) - die Kings werden Bogi im Sommer nich bezahlen können und ihn nicht ohne Gegenwert ziehen lassen wollen. Dürfte als Shooter für viele Teams interessant sein. © getty 5/29 Alec Burks (Golden State Warriors, Guard, Vertrag bis 2020, 2,3 Mio.) - Burks ist billig, hat einen vernünftigen Dreier (35,1 %) und ist immer für ein paar Zähler von der Bank zu haben. Die Warriors hätten auch nichts gegen einen Trade. © getty 6/29 Robert Covington (Minnesota Timberwolves, Small Forward, Vertrag bis 2022, noch 36,4 Mio.) - RoCo gilt seit Jahren als einer der besten 3-and-D-Player der Liga und ist dementsprechend begehrt. Allerdings müsste der Gegenwert relativ groß sein. © getty 7/29 Jae Crowder (Memphis Grizzlies, Forward, Vertrag bis 2020, 7,8 Mio.) - Noch einmal ein Level besser ist Crowder, der als bissiger Rollenspieler in jedes Team passt. Ihn sollte jeder Contender auf dem Zettel haben. © getty 8/29 DeMar DeRozan (San Antonio Spurs, Guard, Vertrag bis 2021, noch 55,4 Mio.) - DeRozan kann im Sommer aussteigen, doch sicher ist das nicht. Passt der Scorer ohne Wurf noch in die heutige Zeit? Es dürfte schwer werden, ihn schmackhaft zu machen. © getty 9/29 Wayne Ellington (New York Knicks, Guard, Vertrag bis 2021, noch 16 Mio.) - Das letzte Vertragsjahr hat nur eine Garantie von 1 Mio. Wer also noch einen Schützen braucht, könnte ein Auge auf Ellington werfen, schließlich hat NYK keine Verwendung für ihn. © getty 10/29 Dante Exum (Utah Jazz, Vertrag bis 2021, noch 18,2 Mio.) - Bei Utah läuft es nicht, doch was ist der Move? Der Boomer ist der einzige Spieler mit einem Vertrag, der irgendwie tradebar ist. Das Problem: Exum überzeugte bisher nicht und wirkt außer Form. © getty 11/29 Derrick Favors (New Orleans Pelicans, Vertrag bis 2020, 16 Mio.) - Die Pelicans werden wohl nichts mit den Playoffs zu tun haben. Warum also nicht versuchen, für einen Veteranen wie Favors etwas rauszuschlagen? Brauchen die Celtics nicht noch einen Big? © getty 12/29 Evan Fournier (Orlando Magic, Vertrag bis 2021, noch 34 Mio.) - Der Franzose schießt bisher die Lichter aus und kann im Sommer aus dem Vertrag aussteigen. Will Orlando ihn bezahlen? Wenn ja, bleibt ein Kern für das Mittelmaß. © getty 13/29 Danilo Gallinari (Oklahoma City Thunder, Vertrag bis 2020, 22,6 Mio.) - Der vielleicht heißeste Name auf dem Markt. Gallo kann jedem Team helfen. Die Frage: Will OKC unbedingt in die Playoffs? Wenn nicht, könnte für Gallo ein First Rounder rausspringen. © getty 14/29 Rudy Gay (San Antonio Spurs, Vertrag bis 2021, noch 28 Mio.) - Bei allen Gerüchten um DeRozan könnte Gay der begehrteste Spieler sein. Im Konstrukt der Spurs ist er die Konstante in dieser Saison. © getty 15/29 Willy Hernangomez (Charlotte Hornets, Vertrag bis 2020, 1,7 Mio.) - Aufgrund seiner Defensiv-Schwächen ist der Spanier nur Option Nr. 3 in der Queen City. Klappt es vielleicht bei einem anderen Team? © getty 16/29 Andre Iguodala (Memphis Grizzlies, Vertrag bis 2020, 17,2 Mio.) - Der Veteran bekommt keinen Buyout, die Grizzlies wollen einen Pick. Jeder Contender soll dran sein, doch wer kann das beste Paket schnüren. Sicher ist nur: Der Trade kommt! © getty 17/29 James Johnson (Miami Heat, Vertrag bis 2021, noch 30,9 Mio.) - Das erste Problemkind der Heat. Gab außer Form zum Team, seither spielt Johnson keine Rolle mehr. © getty 18/29 Tyler Johnson (Phoenix Suns, Vertrag bis 2020, 19,2 Mio.) - Wenn noch einen Veteranen wollen, dann wäre Johnson der erste Trade-Kandidat. Der Guard spielt eine schwache Saison, die Suns müssten Johnson also mit Pick(s) schmackhaft machen. © getty 19/29 Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers, Vertrag bis 2021, noch 5,4 Mio.) - Lakers-Fans hören das nicht gerne, aber der Forward passt nicht zum Team. Wollen die Lakers noch einen Trade machen, wäre Kuzma der logische Kandidat. © getty 20/29 Courtney Lee (Dallas Mavericks, Vertrag bis 2020, 12,8 Mio.) - Lee könnte der Schlüssel zu Iguodala sein. Der Shooting Guard spielt bei den Mavs wenig, doch sein Gehalt ist groß genug, um sich ev. mit einem anderen Spieler zu verstärken. © getty 21/29 Kevin Love (Cleveland Cavaliers, Vertrag bis 2023, noch 120,4 Mio.) - Love will wohl weg, die Cavs hätten nichts dagegen, wollen aber einen 1st Rounder. Will das jemand zahlen? Vermutlich müssen die Cavs eher draufzahlen, um den Großverdiener abzustoßen. © getty 22/29 Marcus Morris (New York Knicks, Vertrag bis 2020, 15 Mio.) - Neben Ellington ist Morris der beste Veteran der Knicks und trifft derzeit fast 50 Prozent seiner Dreier. Alleine das macht ihn für gute Teams interessant. © getty 23/29 Jabari Parker (Atlanta Hawks, Vertrag bis 2021, noch 13 Mio.) - Der Forward hat eine Option für das kommende Jahr und wird sicherlich aussteigen. Doch gibt es überhaupt einen Markt für den früheren Nr.2-Pick? © getty 24/29 Chris Paul (Oklahoma City Thunder, Vertrag bis 2022, noch 124,1 Mio.) - OKC dürfte zuhören, wenn jemand den künftigen Hall of Famer haben möchte. Der Vertrag ist jedoch ein Brett. Ein Trade erscheint unwahrscheinlich. © getty 25/29 J.J. Redick (New Orleans Pelicans, Vertrag bis 2021, noch 26,5 Mio.) - Noch nie hat Redick in seiner Karriere die Playoffs verpasst. Will der Shooter diese Serie halten, muss er auf einen Trade hoffen. An Interessenten sollte es nicht mangeln. © getty 26/29 Glenn Robinson (Golden State Warriors, Vertrag bis 2020, 1,9 Mio.) - Es wäre nur ein kleiner Deal, aber für Golden State eine Möglichkeit noch Platz im Kader (zB für Bowman) zu schaffen. © getty 27/29 Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder, Vertrag bis 2021, noch 31 Mio.) - Der Deutsche spielt eine super Saison, vor allem als Scorer. Teams wie Minny und Orlando brauchen solche Typen wie Schröder. OKC wäre sicher nicht abgeneigt, einen Deal einzufädeln. © getty 28/29 Tristan Thompson (Cleveland Cavaliers, Vertrag bis 2020, 18,5 Mio.) - Der dienstälteste Cavs-Spieler stellte sich zwar demonstrativ hinter der Coach, aber fix ist auch sein Verbleib nicht (ev. ein Trade-Paket mit Love?). © getty 29/29 Dion Waiters (Miami Heat, Vertrag bis 2021, noch 24,8 Mio.) - Tja und dann ist da noch Waiters, das Problemkind der Heat. Drei Suspendierungen haben seinem Trade-Wert nicht geholfen. Will ihn überhaupt jemand? Es ist einsam auf Waiters Island geworden.

Dennis Schröder legt beste Wurfquote seiner Karriere auf

Aber auch defensiv ist der 14. Pick des 2013er-Drafts gefordert und verteidigt häufig die erste Scoring-Option des Gegners. "Dennis ist eine Pest. Er ist einer der Jungs, gegen die du es hasst zu spielen, aber bei denen du es liebst, wenn sie in deinem Team sind. Dennis ist ein Starter in dieser Liga und kommt von der Bank", lobt Chris Paul, der mit Hoffnungsträger Shai Gilgeous-Alexander den Starting Backcourt der Thunder bildet, seinen Mitspieler.

In der Tat stand Schröder in der aktuellen Spielzeit in keinem einzigen Spiel in der Starting Five, nachdem er 2016 - nach dem Abgang von Jeff Teague - zwei Spielzeiten für die Atlanta Hawks startete (78 und 67 Spiele). Dies ändert jedoch nichts daran, dass er mit 29,9 Minuten pro Partie länger als beispielsweise Starter Terrance Ferguson (26,0) auf dem Parkett steht.

Dennis Schröder: Die Statistiken seiner Karriere

Team Spiele Minuten Punkte Assists Feldwurfquote Dreierquote Aktuelle Saison 29 29,9 18,1 3,8 46,8 34,7 OKC Thunder 108 29,5 16,2 4,0 42,9 34.3 Atlanta Hawks 352 23,7 12,9 4,8 43,4 32,0

Dennis Schröder startet nicht, beendet jedoch Spiele

"Ich denke, dass er die gesamte Saison über die Spiele gemeinsam mit uns beenden wird", erklärt Paul. In der Tat bildet Schröder, der im Juli 2018 im Carmelo-Anthony-Trade nach OKC wanderte, häufig das Closing Lineup an der Seite von SGA und Paul. Dieses Trio spielte bereits 45 gemeinsame Minuten in vierten Viertel.

Dass sich DS17 nicht dauerhaft in der Rolle als Edelreservist sieht, unterstreicht auch die folgende Aussage: "Ich versuche nicht, ein Sixth Man zu sein. Ich denke, das weiß hier jeder. Jede Nacht versuche ich einfach, der beste Spieler zu sein, der ich sein kann und auch abseits des Feldes professionell zu sein. Alles weitere wird sich ergeben."

Wie es genau für ihn weitergeht, ist dabei noch ziemlich offen. Schröder stehen kommende Saison noch 15,5 Millionen Dollar zu, im Sommer 2021 läuft sein Vertrag aus. Vor dem Beginn der Saison galt ein Trade aufgrund der Lage der Thunder als nicht unwahrscheinlich. Doch angesichts seiner zuletzt gezeigten Leistungen könnte sich OKC auch dazu entscheiden, Schröder einfach zu behalten.