NBA: Carmelo Anthony ist Spieler der Woche in der Western Conference

Rund zwei Wochen nach seinem Comeback in der NBA wurde Carmelo Anthony zum besten Spieler der Woche in der Western Conference ernannt. Im Osten wurde Bucks-Superstar Giannis Antetokounmpo ausgezeichnet.

Seine starke Rückkehr in die NBA blieb nicht unbemerkt. Die Liga zeichnete Carmelo Anthony zum Spieler der Woche im Westen aus. Der Forward blieb mit den Portland Trail Blazers in drei Spielen ungeschlagen und war mit 22,3 Punkten, 7,7 Rebounds und 2,7 Assists maßgeblich an den Siegen beteiligt.

Melo, der seit seiner Vertragsunterzeichnung sechs Spiele für Portland absolvierte, wurde erstmals seit März 2014 mit dem Award ausgezeichnet.

Im Osten ging der Award an Giannis Antetokounmpo. Mit den Milwaukee Bucks holte der amtierende MVP eine 4:0-Bilanz und legte dabei mit 34,8 Punkten, 11,3 Rebounds, 4 Assists und 1,5 Blocks Fabelzahlen auf.