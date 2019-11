NBA: Los Angeles Lakers feiern Comeback-Sieg bei den Chicago Bulls

Die Los Angeles Lakers haben sich danke eines fulminanten Schlussviertels den sechsten Sieg in Serie gesichert. Bei den Chicago Bulls drehten sie einen 19-Punkte-Rückstand. LeBron James gelang dabei sein drittes Triple-Double in Folge.

Chicago Bulls (2-6) - Los Angeles Lakers (6-1) 112:118 (BOXSCORE)

Die Lakers mussten neben dem Langzeitverletzten DeMarcus Cousins (Kreuzbandriss) auch auf die Guards Rajon Rondo (Oberschenkelverletzung) und Avery Bradley (Rückenverletzung) verzichten. Die Bulls dagegen waren vollzählig.

Die Partie bekam durch die Aussagen von Anthony Davis noch mal eine besondere Würze. Der Big Man der Lakers, der in Chicago geboren ist, sagte bei einem Besuch an seiner alten Schule, dass ein Wechsel zu den Bulls eine Möglichkeit sei. AD wird im Sommer Free Agent.

Wechsel zu den Bulls? Davis präzisiert seine Aussage

Nachdem die Aussage hohe Wellen schlug, präzisierte Davis seine Antwort noch einmal. "Ich sagte, ich werde alles in Betracht ziehen. Ich sagte auch, dass ich darauf fokussiert bin, mit den Lakers Meister zu werden und natürlich weiß jeder, dass ich im nächsten Jahr Free Agent sein werde. Wir werden sehen, wohin es geht."

Im Spiel selbst hatte Davis erst einmal Probleme. Der Big Man fand keinen Rhythmus und traf in der ersten Hälfte nur zwei seiner neun Versuche aus dem Feld. Darüberhinaus handelte er sich noch Foulprobleme ein.

Insgesamt lief es nicht besonders rund bei den Lakers. Nach einem ausgeglichenem ersten Viertel kam Chicago immer besser in die Partie. Vor allem Coby White spielte sich in den Vordergrund. Der Rookie erzielte allein in der ersten Hälfte 16 Punkte (18 insgesamt). Die Bulls gingen mit einer 17-Punkte-Führung in die zweite Hälfte.

Kuzma führt Aufholjagd an

Doch die Lakers steckten nicht auf und knabberten den Rückstand im dritten Viertel auf 13 Zähler runter, bevor sie im Schlussviertel eine fulminante Aufholjagd starteten.

Vor allem die Bankspieler drehten nun auf. Kyle Kuzma, der zuvor blass blieb, erzielte die ersten sieben Punkte im Schlussviertel. Dazu kam Dwight Howard, der mit seiner Energie unter beiden Körben dominierte.

Knapp neun Minuten vor dem Ende sorgte Quinn Cook mit einem Dreier aus der Ecke für die erste Lakers-Führung seit dem ersten Viertel. Los Angeles erzielte 16 Punkte in Serie, ehe Chicago wieder auf die Anzeige kam.

James holt nächstes Triple-Double

2:41 Minuten vor dem Ende machte Davis dann mit einem Dreier zum 112:99 den Deckel drauf. Gleichzeitig war es der zehnte Assist von LeBron James, der damit sein drittes Triple-Double (11 Assists, 10 Rebounds) in Folge hinlegte. James war auch mit 30 Punkten bester Werfer der Partie.

Kuzma erzielte 11 seiner 15 Punkte im Schlussviertel, Cook kam auf 17 Punkte (8 im letzten Viertel). Davis mühte sich zu 15 Punkten (6/15 FGs) und 7 Rebounds. Für die Lakers war es der erste Sieg nach einem Halbzeit-Rückstand von mindestens 17 Punkten seit dem 6.3.2013. Damals gelang dies gegen die New Orleans Pelicans.

Auf Seiten der Bulls war Zach LaVine mit 26 Punkten und 7 Assists bester Werfer.