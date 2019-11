NBA-News: Anthony Davis kann sich Wechsel zu den Chicago Bulls offenbar vorstellen

Anthony Davis hat einen Wechsel als Free Agent im Sommer 2020 in seine Heimatstadt zu den Chicago Bulls nicht ausgeschlossen. Bisher galt es als wahrscheinlich, dass der Big Man der Los Angeles Lakers in Hollywood verlängern wird.

"Ehrlich gesagt, gibt es nichts besseres als zuhause zu spielen", sagte Davis auf einem Sponsorenevent in seiner alten Schule in Chicago. Die Möglichkeit, in seine Heimat zurückzukehren und für die Bulls zu spielen, wollte die Braue deshalb nicht ausschließen.

"Ich weiß es nicht. Ich bin nächstes Jahr ein Free Agent, wir werden sehen. Das ist eine Möglichkeit", erklärte der 26-Jährige. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (ab 2 Uhr live auf DAZN) wird Davis sein erstes Spiel im Lakers-Trikot in seiner Heimatstadt absolvieren, auch andere NBA-Stars wie Derrick Rose, Patrick Beverley oder Jabari Parker stammen aus Chicago.

Auch deshalb nannte Davis seine Heimatstadt das "Mekka des Basketballs". "Wir haben die besten Basketballspieler aller Zeiten", behauptete AD nach dem Training der Lakers. "Schau dir die Geschichte an mit all den Spielern, die es in die Liga geschafft haben, und selbst den Spielern, die es nicht geschafft haben. Sie sagen, New York ist das Mekka, aber es ist nicht einmal eng."

NBA Ranking: Die besten Free Agents im Sommer 2020 © getty 1/27 Kurz vor der Deadline für die Rookie-Extensions haben zahlreiche Teams mit ihren jungen Talenten Nägel mit Köpfen gemacht - damit wird die Free-Agency-Class 2020 noch dünner, als sie ohnehin schon war. Wer bleibt noch übrig? © getty 2/27 Im Sommer - vor seinem Kreuzbandriss - landete DeMarcus Cousins in diesem Ranking noch ein ganzes Stück weiter vorne. Nun wird der Center aber wohl die komplette Saison ausfallen, bevor er 2020 Free Agent wird. © getty 3/27 Platz 25: Tyson Chandler (C, Houston Rockets, Alter: 37) - Status Unrestricted Free Agent / Gehalt 2019/20: 2,6 Millionen Dollar / Stats 2018/19: 3,1 Punkte, 5,6 Rebounds © getty 4/27 Platz 24: Enes Kanter (C, Boston Celtics, Alter: 27) - Status: Spieleroption in Höhe von 5 Millionen Dollar / Gehalt 2019/20: 4,8 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,7 Punkte, 9,8 Rebounds © getty 5/27 Platz 23: Kent Bazemore (SG, Portland Trail Blazers, Alter: 30) - Status: Unrestricted Free Agent / Gehalt 2019/20: 19,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 11,6 Punkte, 3,9 Rebounds © getty 6/27 Platz 22: Jabari Parker (PF, Atlanta Hawks, Alter: 24) - Status: Spieleroption in Höhe von 6,5 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 6,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 14,5 Punkte, 6,6 Rebounds © getty 7/27 Platz 21: Fred VanVleet (PG, Toronto Raptors, Alter: 25) - Status Unrestricted Free Agent / Gehalt 2019/20: 9,3 Millionen Dollar / Stats 2018/19: 11 Punkte, 4,8 Assists © getty 8/27 Platz 20: Tim Hardaway Jr. (SG, Dallas Mavericks, Alter: 27) - Status: Spieleroption in Höhe von 18,9 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 18,2 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 18,1 Punkte, 3,4 Rebounds © getty 9/27 Platz 19: Hassan Whiteside (C, Portland Trail Blazers, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 27,1 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 12,3 Punkte, 11,3 Rebounds, 1,9 Blocks © getty 10/27 Platz 18: Derrick Favors (PF, New Orleans Pelicans, Alter: 28) - Status: Unrestricted Free Agent / Gehalt 2019/20: 16 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 11,8 Punkte, 7,4 Rebounds © getty 11/27 Platz 17: Bogdan Bogdanovic (SG, Sacramento Kings, Alter: 27) - Status: Restricted / Gehalt 2019/20: 8,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 14,1 Punkte, 3,8 Assists © getty 12/27 Platz 16: Wesley Matthews (G, Milwaukee Bucks, Alter: 32) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 2,6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 12,2 Punkte, 2,5 Rebounds. 37,2 Prozent Dreier © getty 13/27 Platz 15: Evan Fournier (SG, Orlando Magic, Alter: 26) - Status: Spieleroption in Höhe von 17 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 17 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 15,1 Punkte, 3,6 Assists © getty 14/27 Platz 14: Goran Dragic (PG, Miami Heat, Alter: 33) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 19,2 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,7 Punkte, 4,8 Assists © getty 15/27 Platz 13: Serge Ibaka (PF, Toronto Raptors, Alter: 29) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 23,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 15 Punkte, 8,1 Rebounds, 52,9 Prozent FG © getty 16/27 Platz 12: Otto Porter Jr. (F, Chicago Bulls, Alter: 26) - Status: Spieleroption in Höhe von 28,5 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,9 Punkte, 5,6 Rebounds © getty 17/27 Platz 11: Marc Gasol (C, Toronto Raptors, Alter: 34) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 25,6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,6 Punkte, 7,9 Rebounds © getty 18/27 Platz 10: Paul Millsap (F, Denver Nuggets, Alter: 34) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 30 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 12,6 Punkte, 7,2 Rebounds © getty 19/27 Platz 9: Andre Iguodala (F, Memphis Grizzlies, Alter: 35) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 17,2 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 5,7 Punkte, 3,7 Rebounds, 3,2 Assists © getty 20/27 Platz 8: Danilo Gallinari (F, Oklahoma City Thunder, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 22,6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 19,8 Punkte, 6,1 Rebounds, 43,3 Prozent Dreier © getty 21/27 Platz 7: Montrezl Harrell (F, L.A. Clippers, Alter: 25) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 16,6 Punkte, 6,5 Rebounds, 61,5 Prozent FG © getty 22/27 Platz 6: Mike Conley (PG, Utah Jazz, Alter: 32) - Status: Spieleroption in Höhe von 34,5 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 32,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 21,1 Punkte, 6,4 Assists © getty 23/27 Platz 5: DeMar DeRozan (G, San Antonio Spurs, Alter: 29) - Status: Spieleroption in Höhe von 27,8 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,8 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 21,2 Punkte, 6,2 Assists, 6 Rebounds © getty 24/27 Platz 4: Brandon Ingram (F, New Orleans Pelicans, Alter: 21) - Status: Restricted / Gehalt 2019/20: 7,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 18,3 Punkte, 5,1 Rebounds, 49,7 Prozent FG © getty 25/27 Platz 3: Gordon Hayward (F, Boston Celtics, Alter: 29) - Status: Spieleroption in Höhe von 34,2 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 32,7 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 11,5 Punkte, 4,5 Rebounds, 3,4 Assists © getty 26/27 Platz 2: Andre Drummond (C, Detroit Pistons, Alter: 25) - Status: Spieleroption in Höhe von 28,8 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,1 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 17,3 Punkte, 15,6 Rebounds, 53,3 Prozent FG © getty 27/27 Platz 1: Anthony Davis (PF/C, Los Angeles Lakers, Alter 27) - Status: Spieleroption in Höhe von 28,8 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,1 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 25,9 Punkte, 12 Rebounds, 2,4 Blocks, 51,7 Prozent FG

Davis besitzt bei den Lakers eine Spieleroption für die Saison 2020/21 in Höhe von 28,8 Mio. Dollar. Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass er diese Option nicht ziehen und damit Free Agent wird. Zuletzt kursierten jedoch Gerüchte, dass er wohl langfristig in Los Angeles bleiben möchte.

Der Big Man führte die Lakers mit 28,5 Punkten und 11,5 Rebounds im Schnitt zu einem starken Saisonstart. Mit fünf Siegen und nur einer Niederlage stehen LeBron James und Co. derzeit an der Spitze der Western Conference.