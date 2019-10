NBA Saison 19/20: Ungeliebte Nachbarn - Das ungleiche Duell um Los Angeles

Die NBA Saison 2019/20 steht in ihren Startlöchern - und wartet mit einem Novum auf: Zum ersten Mal überhaupt sind beide Teams aus Los Angeles ernstzunehmende Titelkandidaten. Vor dem ersten Duell der Saison (Mi., 4.30 Uhr auf DAZN) blickt SPOX zurück auf die Entstehung zweier gegensätzlicher Teams - und ihre fast geheime Verbindung.

Keine NBA-Stadt steht in der kommenden Saison mehr im Fokus als die Stadt der Engel. Obwohl seit mehreren Jahrzehnten zwei Teams in Los Angeles stationiert sind, sind nun zum ersten Mal beide Teams Mitfavoriten auf den Titel. Mit Kawhi Leonard, Anthony Davis und LeBron James stehen dazu gleich drei Anwärter auf den Titel des besten Spielers der Liga in beiden Kadern.

Warum hat es so lange gedauert, dass beide Teams gleichzeitig an diesem Punkt angelangt sind? An den Lakers hat es nicht gelegen; während sie die Liga unter Besitzer Jerry Buss dominierten wie kein anderes Team, waren die Clippers unter Donald Sterling über Jahrzehnte eine Lachnummer. Dabei waren sich die beiden Besitzer durchaus ähnlich - und miteinander verbunden ...

