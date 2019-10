NBA India Games, Preseason:

Erstmals in der Geschichte der NBA war die Association für ein Spiel in Indien zu Gast und die Zuschauer bekamen zwischen den Sacramento Kings und den Indiana Pacers ein spannendes Spiel zu sehen. Am Ende siegen die Pacers nach Verlängerung, nachdem Topscorer T.J. Warren Indiana in der regulären Spielzeit in die Overtime gerettet hatte.

Sacramento Kings (0-1) - Indiana Pacers (1-0) 131:132 OT (BOXSCORE)

Punkte: Buddy Hield (25) - T.J. Warren (30)

Rebounds: Nemanja Bjelica, Marvin Bagley (je 5) - Myles Turner (13)

Assists: De'Aaron Fox (8) - Malcolm Brogdon (14)

Was für ein verrücktes Spiel. Indiana lag fast das komplette Spiel (teils deutlich) hinten - und forcierte in Indien trotzdem eine Verlängerung. Nachdem Harrison Barnes mit einem Dreier 80 Sekunden vor dem Ende auf 118:111 für die Kings stellte, machten die Pacers die letzten sieben Zähler im vierten Viertel und glichen durch einen Dreier des starkes T.J. Warren (5/6 Dreier) aus.

In der Overtime traf Warren einen weiteren Dreier und lieferte sich teilweise einen Shootout mit dem besten Scorer der Kings, Buddy Hield. Der beging 10 Sekunden vor Ende der OT beim Stand von 129:132 aus Kings-Sicht aber einen folgenschweren Turnover. Indiana beging aber ebenso einen Ballverlust und hätte Hield von Downtown beinahe eine weitere OT erzwungen, der Tip-In von Marvin Bagley war dann zu wenig.

Die Kings wollen mit Tiefe in der kommenden Saison punkten und dies zeichnete sich bereits in Mumbai ab. Sechs Spieler scorten zweistellig, darunter auch Bogdan Bogdanovic (14) und Nemanja Bjelica (14) von der Bank kommend.