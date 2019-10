NBA India Games: Indiana Pacers dominieren zweites Spiel gegen Sacramento Kings in Mumbai

Die Indiana Pacers haben auch den zweiten Vergleich gegen die Sacramento in Indien gewonnen. In Mumbai gewannen die Pacers nach dem Overtime-Spektakel am Tag zuvor locker mit 130:106. Überragend präsentiert sich dabei die Bank, doch auch Myles Turner macht mit fünf Blocks auf sich aufmerksam.

Indiana Pacers (2-0) - Sacramento Kings (0-2) 130:106 (BOXSCORE)

Punkte: Alize Johnson (17) - Buddy Hield (17)

Rebounds: Alize Johnson (8) - Dewayne Dedmon (7)

Assists: T.J. McConnell (8) - De'Aaron Fox (6)