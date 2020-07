NBA-Legendenserie - Gary Payton: Die Stimme in Deinem Kopf

Wenn es um die besten Point Guards aller Zeiten in der NBA geht, fallen häufig die Namen Magic Johnson und John Stockton. Oscar Robertson fällt den älteren Semestern noch ein. Der Name Gary Payton fällt dabei seltener. Dabei zählt er nicht nur wegen seiner Defensive absolut zu dieser illustren Liste. Heute wird er 52 Jahre alt.

Dieser Artikel erschien ursprünglich im Juli 2017. Alle weiteren Legenden-Geschichten finden sich in unserem Archiv.

George Karl sitzt in seinem Büro. Er ist verzweifelt und seine Verzweiflung hat den gleichen Grund wie die Verzweiflung aller anderen NBA-Coaches im Jahr 1996: Michael Jordan. Aber die Rahmenbedingungen sind keineswegs alltäglich und schon gar nicht allen anderen NBA-Coaches vergönnt.

Es sind die NBA-Finals. Es sieht schlecht aus für Karls Seattle SuperSonics; 0-3 steht es in der Serie gegen die Chicago Bulls. Zuletzt setzte es zuhause eine 22-Punkte-Klatsche. Jordan dominiert die Finals, 31 Punkte im Schnitt, 36 im letzten Spiel in Seattle. Karl muss sich etwas einfallen lassen.

Er beschließt, Gary Payton auf Jordan anzusetzen - ein Risiko! Payton ist ein Stück kleiner als der Shooting Guard der Bulls, dazu locker zehn Kilo leichter. Payton ist allerdings auch vor kurzem zum Defensive Player of the Year gekürt worden, als einziger Point Guard in der Geschichte der NBA. Wenn einer Jordan stoppen kann, dann er. "The Glove" wird er genannt, weil er den Gegner in der Verteidigung einschließt wie ein Baseballhandschuh den Ball.

Jordan macht in den letzten drei Spielen 26, 23 und 22 Punkte. Allesamt Negativ-Rekorde für His Airness. Die Defensive von Payton sorgt dafür, dass das wohl beste Team aller Zeiten zumindest kurzfristig um den Titel bangen muss. Es bleibt allerdings beim Bangen, die Bulls holen sich Titel Nummer 4 in der Jordan-Ära. Karl muss sich im Nachhinein die Frage gefallen lassen, ob er Payton nicht viel früher hätte auf Jordan ansetzen müssen. Dieser wuchs nicht zum ersten Mal an einer Herausforderung.

© getty

"Wenn du groß bist, wirst du Drogendealer, mein Junge"

Als Payton in einer schwierigen Gegend in Oakland, Kalifornien aufwuchs, sagte seine Mutter immer zu ihm, dass er Drogendealer werden würde. Wie alle anderen damals. Sie wusste, dass sie mit solchen Aussagen an ihn herankommen würde. Dass er es ihr und den Anderen zeigen würde. Dass er nicht so sein würde wie seine Freunde. Payton zeichnet sich schon früh durch einen starken Willen aus, er braucht den Wettbewerb.

Auf den Basketballplätzen seiner Heimat macht er sich schnell einen Namen. An der Highschool bereits ein Star, entscheidet er sich bei der College-Wahl für die Oregon State University. Auch dort gehen die Erfolge weiter, Payton wird 1987 Freshman of the Year, in diverse All-Star-Teams berufen und verlässt 1990 das College als All-American.

Einen kleinen Dämpfer erhält diese Geschichte in seinem zweiten College-Jahr allerdings: Seine Noten gehen in den Keller, es droht der Ausschluss vom Basketball-Programm. Eine Gehirnwäsche des Vaters bringt den jungen Gary wieder in die Spur. Er spielt weiter für die Beavers, bis der nächste Schritt ansteht.

Payton und Kemp: The Original Lob City

1990 wählen ihn die Seattle SuperSonics mit dem zweiten Pick nach Big Man Derrick Coleman aus. Für die nächsten zwölfeinhalb Jahre bestimmt Payton gemeinsam mit Shawn Kemp den Basketball in Seattle. "Wir waren das echte Lob City", sagt Payton später. Ein weiteres Puzzle-Stück, das diese Sonics-Ära prägt, ist die Ankunft von George Karl als Head Coach 1992.

Jahr für Jahr ist ein weiterer Entwicklungsschritt zu erkennen - bei Payton und Kemp individuell und bei der gesamten Mannschaft. 1993 geht es erstmals in die Western Conference Finals. Gegen Charles Barkley und die Phoenix Suns ist nach sieben Spielen Schluss. Im Jahr darauf sind die Sonics das beste Team der NBA, scheiden in der ersten Runde aber sensationell gegen die an acht gesetzten Denver Nuggets aus. 1995 ist in Runde eins gegen die Lakers die Saison beendet, doch dann passt (fast) alles zusammen.

Payton und Kemp sind am Zenit ihrer Leistung angekommen, Detlef Schrempf mehr als nur ein Rollenspieler. Dazu kommt mit Nate McMillan neben Payton ein weiterer Defensivspezialist, unter dem Korb steht Sam Perkins seinen Mann. Das Team gewinnt 64 Spiele und scheitert erst in den Finals an den übermächtigen Bulls.

Payton ist der verbale Anführer dieses Teams - auf und neben dem Feld. Wann immer man ihn in Nahaufnahme im Fernsehen sieht, bewegen sich seine Lippen. The Glove ist vor Reggie Miller der gefürchtetste Trash-Talker der Liga. Noch vor Rasheed Wallace sammelt er die meisten technischen Fouls der NBA-Geschichte.

Bis heute sorgt er für Aufsehen mit seinen Sprüchen. "John Stockton war schwerer zu verteidigen als Michael Jordan", sagt er zum Beispiel. Eine Aussage, die suggeriert, dass irgendetwas schwieriger zu kontrollieren ist als Michael Jordan selbst, ist immer provokativ. Die Erklärung leuchtet aus seiner Sicht jedoch ein. "Stockton war immer gleich, immer ruhig. In Jordans Kopf kam ich viel leichter rein, konnte ihn ablenken." Das erklärt auch die für Jordans Verhältnisse schwache Performance in den Finals 1996.

NBA - Ranking: Die besten Point Guards aller Zeiten: Wer ist der GOAT auf der Eins? © getty 1/21 John Stockton feiert heute seinen 58. Geburtstag und kann zu Recht als Point-Guard-Legende bezeichnet werden. SPOX nutzt den Anlass, um einen Blick auf die 20 besten Point Guards aller Zeiten zu werfen. Wer ist der GOAT der Floor Generals? © getty 2/21 PLATZ 20: Tim Hardaway (Warriors, Heat, Mavericks, Nuggets, Pacers) - Teil der RunTMC-Ära in Golden State, Inhaber eines berühmt-berüchtigten Killer-Crossovers und fünfmaliger All-Star. Führte die Heat 1997 in die Conference Finals. © getty 3/21 PLATZ 19: Chauncey Billups (Celtics, Raptors, Nuggets, Timberwolves, Pistons, Knicks, Clippers) - Es dauerte eine Weile, bis Billups so richtig in der NBA ankam. Dann führte Mr. Big Shot die Pistons zum Titel 2004 und schaffte es in fünf All-Star-Teams. © getty 4/21 PLATZ 18: Lenny Wilkens (Hawks, SuperSonics, Cavaliers, Trail Blazers) - Der Hall of Famer schaffte es nicht umsonst unter die Top 50 der besten NBA-Spieler aller Zeiten zum 50. Geburtstag der Liga. Darüber hinaus auch ein hervorragender Coach. © getty 5/21 PLATZ 17: Dennis Johnson (SuperSonics, Suns, Celtics) - Berühmt für seinen Layup nach Birds Steal 1987 gegen die Pistons - und für seine Defense. Danny Ainge nannte DJ einmal "einen der unterschätztesten Spieler der Geschichte der Liga". © getty 6/21 PLATZ 16: Russell Westbrook (Thunder, Rockets) - Kaum einer polarisiert so sehr wie die Triple-Double-Maschine. Eine Championship steht (noch?) nicht in seinem Resümee, dafür aber drei Saisons in Folge, in denen er im Schnitt ein TD auflegt. © getty 7/21 PLATZ 15: Kyrie Irving (Cavaliers, Celtics, Nets) - Genau wie Westbrook kann Irving in dieser Liste noch ein ganzes Stück nach oben klettern. Schon heute ist er mit seinem Ballhandling und seiner Clutchness einer der besten seines Fachs. © getty 8/21 PLATZ 14: Nate "Tiny" Archibald (Royals, Kings, Nets, Celtics, Bucks) - Die Schnelligkeit war wohl die größte Waffe des dreimaligen All-NBA-First-Teamers. Archibald bereitete seinem Gegenüber vor allem in Sachen Scoring Kopfzerbrechen. © getty 9/21 PLATZ 13: Gary Payton (SuperSonics, Bucks, Lakers, Celtics, Heat) - An beiden Enden des Courts eine Macht. Payton ist der letzte Guard, der den Award als Defensive Player of the Year einstreichen konnte - selbst MJ verzweifelte teilweise an ihm. © getty 10/21 PLATZ 12: Allen Iverson (Sixers, Nuggets, Pistons, Grizzlies) - Seine Crossover sind mindestens genauso legendär wie sein Style abseits des Courts. High-Volume-Scorer, der die Liga vier Mal in Sachen Scoring anführte. © getty 11/21 PLATZ 11: Walt Frazier (New York Knicks, Cleveland Cavaliers) - Frazier verhalf den Knicks zu zwei Championships, die einzigen in der Franchise-Geschichte. Nicht nur als Floor General stark, sondern auch defensiv über jeden Zweifel erhaben. © getty 12/21 PLATZ 10: Jerry West (Los Angeles Lakers) - Bekannt als The Logo, seine sportlichen Errungenschaften geraten aber manchmal etwas in Vergessenheit. Als Combo-Guard schaffte er es in allen seiner 14 Saisons in der NBA ins All-Star-Team. © getty 13/21 PLATZ 9: Chris Paul (Hornets, Clippers, Rockets, Thunder) - Ein Titel oder ein MVP-Award blieben CP3 (bisher) verwehrt. Seine Qualitäten als Floor General und Two-Way-Player sind aber unbestritten. © getty 14/21 PLATZ 8: Bob Cousy (Boston Celtics, Cincinnati Royals) - Nicht umsonst wird Cousy auch Houdini of the Hardwood genannt: Mit irrem Ballhandling und seinem Passing verzauberte er den Gegner. Zehnmal in Folge im All-NBA-First-Team! © getty 15/21 PLATZ 7: Jason Kidd (Mavericks, Suns, Nets, Knicks) - Es gibt wohl nur wenige bessere Floor Generals in der Liga-Historie. Kidd beendete seine Karriere mit den zweitmeisten Assists, 2011 neben Dirk ein Garant für die Mavs-Championship. © getty 16/21 PLATZ 6: Steve Nash (Suns, Mavericks, Lakers) - Die legendären Seven-Seconds-or-Less-Suns wären ohne Nash nicht möglich gewesen. Der Kanadier sah jede Lücke und bestrafte sie mit seinem exzellenten Passing - oder mit seinem gefährlichen Dreier. © getty 17/21 PLATZ 5: Isiah Thomas (Detroit Pistons) - Er führte die Bad-Boys-Pistons zu zwei Ringen, vor allem in der Postseason war er immer zur Stelle. Hervorragender Scorer und Passer. © getty 18/21 PLATZ 4: Stephen Curry (Golden State Warriors) - Über sein Shooting und den Einfluss auf den Sport muss man gar nicht reden. In Verbindung mit der Fähigkeit, die Kollegen in perfekter Position zu bedienen, darf er in dieser Liste natürlich nicht fehlen. © getty 19/21 PLATZ 3: John Stockton (Utah Jazz) - Die Jazz-Legende hat gut 3.700 Assists mehr auf dem Konto als jeder andere Spieler in der Geschichte der NBA! Gemeinsam mit Karl Malone führte er eins der tödlichsten Pick'n'Roll-Combos der Liga-Historie. © getty 20/21 PLATZ 2: Oscar Robertson (Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks) - The Big O war der erste Spieler, der über eine komplette Saison auf ein Triple-Double kam. Sechsmal führte er die Liga in Assists an, zwölfmal wurde er All-Star. Dazu der Titel 1971. © getty 21/21 PLATZ 1: Magic Johnson (Los Angeles Lakers) - Der beste Point Guard aller Zeiten? Das kann eigentlich nur Magic sein. Der Mix aus Übersicht, Größe, Athletik und purem Talent des fünfmaligen Champions bleibt unerreicht.

Gary Payton: Der beste Scoring-PG seiner Zeit

Payton auf seine Defensive und sein loses Mundwerk zu reduzieren, wäre allerdings grob falsch. Im Finals-Jahr legt er als Defensive Player of the Year 19 Punkte, vier Rebounds, 7,5 Assists und 3 Steals pro Spiel auf. In seiner statistisch besten Saison 1999/2000 steigen diese Werte auf 24 Punkte, 6,5 Rebounds und 9 Assists. Weder Stockton, noch Jason Kidd, Chris Paul oder Magic Johnson haben jemals in einer Saison so viele Punkte gemacht.

Letztlich ist es aber weder seine Fähigkeit zu scoren, noch seine Defensive, die Payton zu einer Legende machen, die in dieser Reihe würdig vertreten ist. Es ist sein Wille und seine Intensität. Karl, sechs Jahre lang sein Trainer, kann das am besten in Worte fassen: "Er verlangte den Sieg. Er verlangte den Sieg immer zuerst sich selbst ab. Dann seinen Teammates. Er war außerhalb jeder Norm. Seine Passion war es, dir den Arsch zu versohlen."

Auch seine Art beschreibt Coach Karl treffend: "Wir wollen immer über Spieler reden, die alles still aushalten. Gary hat nichts still ausgehalten. Gary hat alles wütend ausgehalten."

Heute lacht Payton über solche Sätze. Gleichzeitig ärgert er sich, dass er kein besseres Verhältnis zu vielen seiner Gegenspieler hatte. Sein Wesen und sein Spielstil ließen das nicht zu. Und doch sagt er über seinen Trash-Talk, dass Vieles aufgebläht ist: "Manchmal habe ich mich einfach nach ihrem Befinden erkundigt, wie es so zuhause läuft."