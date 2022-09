NBA Legenden-Serie: Dan Majerle - Basketball meets Boygroup

Dan Majerle war in den 90ern ein absoluter Fan-Liebling, der Prototyp eines Glue Guys und ein Frauenschwarm. Bei den Phoenix Suns ist Thunder Dan mittlerweile eine echte Legende auch, wenn dass zu Beginn seiner Karriere niemand in Arizona gedacht hätte - außer seinem Coach. Heute wird er 57 Jahre alt.

Cotton Fitzsimmons konnte einfach nicht anders. Die Coaching-Legende der Phoenix Suns musste im Frühjahr 2002 einfach lächeln, als er auf den Court des American West Centers schritt. "Ich habe es euch allen gesagt. Ihr werdet eure Buhrufe noch bereuen", erklärte der 73-Jährige den klatschenden Zuschauern.

Was war passiert? Gerade eben hatte Dan Majerle sein letztes NBA-Spiel bestritten. Der Fan-Liebling war im Herbst noch einmal für eine letzte Saison nach Arizona zurückgekehrt, gegen die Mavericks ging seine Karriere jetzt zu Ende. 25 Sekunden vor Schluss hatte er nochmal seinen Dreier ausgepackt und die 800 Treffer voll gemacht.

Bei seiner letzten Auswechslung bekommt der Forward mit der Nummer neun Standing Ovations, 14 Jahre zuvor wäre das noch undenkbar gewesen. Als Commissioner David Stern am Draft-Abend 1988 seinen Namen ausruft, erntet er nur Buhrufe der Suns-Fans. Coach Fitzsimmons Kommentar: "Ihr werdet diesen jungen Mann nie wieder ausbuhen, das schwöre ich euch." Er sollte Recht behalten.

Die Geburt von Thunder Dan

Majerle darf in seiner Rookie-Saison nur 54 Spiele auf das Parkett, die Suns sind dennoch äußerst erfolgreich und erreichen nach nur 28 Siegen im Vorjahr wieder die Playoffs. Vor allem Kevin Johnson, der im Tausch für Larry Nance nach Phoenix wechselt, bringt die Franchise weiter voran und gibt ihnen einen neuen Leader.

Der Pick der Cavs, der in diesem Zug ebenfalls in die Wüste Arizonas geschickt wird, wird von den Verantwortlichen übrigens für Majerle genutzt. Wer als Sieger aus diesem Trade hervorgeht, ist also schwer zu übersehen.

Trotz Johnsons Qualitäten als Floor General, Tom Chambers unter dem Korb und Schütze Jeff Hornacek ist in den Conference Finals aber gegen die Lakers und Magic Johnson Feierabend. Majerle feiert in den Playoffs seine persönliche Coming-Out-Party und steigert seinen Punkteschnitt um fünf Zähler auf 14,3. Seine krachenden Dunks werden von den Fans gefeiert - Thunder Dan ist geboren.

© getty Dan Majerle wurde in Phoenix trotz aller Skepsis zur Legende

"Es ist egal, von wo er wirft"

In den kommenden beiden Jahren nimmt Majerle seine Rolle als Sixth Man in Phoenix immer besser an, bei Hornacek nimmt er Übungsstunden in Sachen Dreier. Der Vorteil des damals 25-Jährigen: Aufgrund seiner muskelbepackten Oberarme kann er auch von weit hinter der Dreierlinie treffen, nicht selten lässt er einen Wurf von der Mittellinie los - und trifft. Gegen die Charlotte Hornets legt er daher direkt sein Career-High von 37 Punkten auf.

"Wenn er erstmal heiß läuft, dann kann ihn niemand mehr stoppen. Dann ist es auch egal, von wo er wirft. Heute hat er einen von vier Metern hinter der Linie reingemacht", erklärt sein Coach Paul Westphal, der Fitzsimmons im Sommer 1992 ablöst und eine neue Ära in der Wüste von Arizona einleitet.

Neben Westphal kommt mit Charles Barkley nämlich nach Jahren wieder ein Superstar nach Phoenix, "The Round Mound of Rebound" verändert alles.

Finals-Trip mit Sir Charles

Mit Majerle, Johnson, Slam-Dunk-Champ Cedric Ceballos und eben Barkley sind die Suns reif für einen tiefen Playoff-Run. Thunder Dan startet nun auf der Zwei, da Jeff Hornacek im Rahmen des Barkley-Trades die Franchise verlassen musste. Mit 16,9 Punkten ist er nicht nur der zweitbeste Scorer seines Teams, er wird auch zum zweiten Mal in Folge zum All-Star-Game eingeladen.

Gegen die Lakers beißt man sich in der ersten Runde nach fünf Spielen durch, auch die Spurs sind in den Semifinals nach sechs Spielen bezwungen. Dann warten die Sonics - und Majerle tritt erstmals richtig ins Rampenlicht.

Nach einer starken Serie, in der er 17,3 Punkte, 6,7 Rebounds, 4,9 Assists, 1,4 Steals und einen Block abliefert, explodiert Majerle in Spiel fünf. 34 Punkte stehen am Ende hinter seinem Namen. Shawn Kemp und Co. schnappen sich zwar die nächste Partie, am Ende stehen die Suns aber in den Finals gegen die Bulls.

Als Phoenix letztmals in den Finals stand: Jordans bester Gegner! © getty 1/28 Die Phoenix Suns stehen nach 28 Jahren wieder in den NBA Finals. Das 93er-Team genießt weiter Kultstatus, auch wenn Jordans Bulls am Ende die Oberhand behielten. Wir blicken zurück auf die legendäre Truppe um den damaligen MVP Charles Barkley. © getty 2/28 Aber: Beinahe wäre Phoenix als Top-Seed schon in Runde eins geflogen! Die ersten beiden Heimspiele gegen die Lakers gingen verloren, dennoch “garantierte” Coach Westphal das Weiterkommen. © getty 3/28 Das gelang tatsächlich - in einem dramatischen Spiel 5 (damals war Runde eins noch Best-of-Five!). Dan Majerle erzwang 13 Sekunden vor Schluss die OT, dort setzten sich die Suns souverän mit 17:9 durch. © getty 4/28 Auch die Semifinals brachten ein “Hardwood Classic” hervor. So ziemlich jeder NBA-Fan dürfte den Pullup-Up-Wurf von Sir Charles kennen, der 1,8 Sekunden vor dem Ende von Spiel 6 das Weiterkommen der Suns perfekt machte. © getty 5/28 In den Conference Finals gegen Seattle nutzte Phoenix den Heimvorteil, kein Auswärtsteam gewann. Meist waren es klare Angelegenheiten, Spiel 7 ging mit 123:110 dank 44 Punkten von Barkley deutlich an Phoenix. © getty 6/28 Heimvorteil hatte Phoenix auch gegen die Bulls in den Finals, doch nervöse Suns schenkten die ersten beiden Spiele her. Spiel 3 dauerte dann 63 Minuten, bevor Phoenix den ersten Sieg der Serie holen konnte. © getty 7/28 Mit 3-2 für die Bulls ging es für die letzten beiden Spiele nach Phoenix, doch Jordan und Co. reichte schon Spiel 6. 3,9 Sekunden vor dem Ende war es John Paxson, der den Dreier zum 99:98-Endstand für die Bulls traf - Threepeat Chicago. © getty 8/28 Näher kam Barkley dem Titel nicht mehr, die Suns verloren in den folgenden zwei Jahren jeweils in den “Semis” gegen den späteren Champion Houston Rockets in sieben Spielen. Diesen schloss sich Chuck später an. Nun aber zum 93er-Kader. © getty 9/28 POINT GUARD: KEVIN JOHNSON - Playoff-Stats 1993: 17,8 Punkte, 2,7 Rebounds und 7,9 Assists bei 48,0 Prozent FG in 39,7 Minuten (24 Spiele) © getty 10/28 War zwischen 1989 und 1994 fünfmal im All-NBA Team, die Serie mit den Bulls war nicht seine glücklichste. Nach den ersten beiden Spielen der Buhmann, später besser. War zwischen 2008 und 2016 Bürgermeister von Sacramento. © getty 11/28 FRANK JOHNSON - Playoff-Stats 1993: 3,2 Punkte, 0,5 Rebounds und 0,8 Assists bei 44,0 Prozent FG in 7,8 Minuten (22 Spiele) © getty 12/28 Nach drei Jahren in Italien mit 33 wieder in der NBA - nur weil sich KJ zu Saisonbeginn an der Leiste verletzte. “Fourth Quarter Frank” wurde zu einem Fanliebling, spielte in den Playoffs aber nur noch wenige Minuten. © getty 13/28 SHOOTING GUARD: DAN MAJERLE - Playoff-Stats 1993: 15,4 Punkte, 5,8 Rebounds, 3,7 Assists und 1,4 Steals bei 43,1 Prozent FG und 39,4 Prozent Dreier in 44,6 Minuten (24 Spiele, hier geht es zu seiner Legendenstory!) © getty 14/28 “Thunder Dan” war nicht weniger beliebt, keiner traf 92/93 mehr Dreier als der Suns-Guard. Majerle war gleichzeitig ein starker Verteidiger (2x All-Defense), gegen Jordan, der in den Finals über 40 Punkte im Schnitt auflegte, war er aber chancenlos. © getty 15/28 DANNY AINGE - Playoff-Stats 1993: 8,1 Punkte, 2,5 Rebounds und 2,3 Assists bei 37,6 Prozent FG und 41,3 Prozent Dreier in 24,6 Minuten (24 Spiele) © getty 16/28 Die meiste Zeit als Spieler und GM bei den Celtics, aber Ainge war auch mit Portland und eben Phoenix in den Finals, beide Male waren die Bulls der Gegner. Ainge war ein weiterer guter Schütze, viel mehr aber auch nicht. © getty 17/28 SMALL FORWARD: RICHARD DUMAS - Playoff-Stats 1993: 10,9 Punkte, 2,8 Rebounds und 0,9 Steals bei 52,5 Prozent FG in 21,7 Minuten (23 Spiele) © getty 18/28 Drogen verhinderten eine hoffnungsvolle Karriere. Verpasste wegen einer Sperre seine Rookie-Saison, 93/94 wurde er wieder erwischt. Danach fasste er nie mehr Fuß, tingelte stattdessen durch Europa. © NBA 19/28 CEDRIC CEBALLOS - Playoff-Stats 1993: 6,0 Punkte und 2,3 Rebounds bei 57,1 Prozent FG in 11,6 Minuten (16 Spiele) © getty 20/28 Ein echter Grinder, der 1992 den Dunk-Contest gewann. Unglaublich athletisch und stark, jedoch auch mit einem etwas limitierten Skillset. Später bei den Lakers sogar All-Star und am Ende seiner Karriere ein Mitspieler von Dirk Nowitzki in Dallas. © getty 21/28 POWER FORWARD: CHARLES BARKLEY - Playoff-Stats 1993: 26,6 Punkte, 13,6 Rebounds und 4,3 Assists bei 47,7 Prozent FG und 22,2 Prozent Dreier in 42,8 Minuten (24 Spiele) © imago images / PCN Photography 22/28 Das Alphatier! Der heimliche Star des Dream Teams führte Phoenix nach seinem Trade aus Philly zur besten NBA-Bilanz, wurde MVP, hievte seine Mannschaft durch die Playoffs, die Krönung blieb Barkley jedoch verwehrt. Hier geht es zu seiner Legendenstory. © getty 23/28 TOM CHAMBERS - Playoff-Stats 1993: 7,3 Punkte und 2,7 Rebounds bei 38,8 Prozent FG und 40,0 Prozent Dreier in 15,7 Minuten (24 Spiele) © getty 24/28 Auch zu Chambers können wir einen Legenden-Artikel anbieten. Der Forward war ein seltener Stretch-Big zu seiner Zeit, mit 33 aber schon etwas in die Jahre gekommen. In seiner Blüte 2x im All-NBA Second Team. © getty 25/28 CENTER: MARK WEST - Playoff-Stats 1993: 4,8 Punkte, 4,1 Rebounds und 1,4 Blocks bei 54,4 Prozent FG in 19,5 Minuten (24 Spiele) © getty 26/28 Klassische Center-Kante. West ist nach Shaquille O’Neal und Artis Gilmore der Spieler mit der besten Feldwurfquote aller Zeiten, seine Abschlüsse kamen jedoch fast ausschließlich am Ring. © getty 27/28 OLIVER MILLER - Playoff-Stats 1993: 7,2 Punkte, 5,2 Rebounds und 2,5 Blocks bei 58,7 Prozent FG in 21,4 Minuten (24 Spiele) © getty 28/28 Wests talentierter Backup galt als die Zukunft in Phoenix, doch Gewichtsprobleme machten Miller zu schaffen. Wurde später in seiner Karriere rumgereicht und wog Gerüchten zufolge bis zu 175 Kilo.

No Jordan, No Problem

In den ersten beiden Spielen läuft es für Thunder Dan absolut nicht nach Plan, nur einer von elf Würfen sitzt, die Suns reisen trotz ihres Heimvorteils mit zwei Niederlagen im Gepäck nach Chicago. Westphal zerbricht sich am Tag vor Spiel drei den Kopf über eine neue Taktik. Das Problem: Majerle ist in der Defense zu sehr mit Michael Jordan beschäftigt, in der Offense geht ihm dabei meist die Puste aus, der starke Wurf ist nahezu komplet verschwunden.

Im United Center übernimmt dann Kevin Johnson Majerles Aufgabe, Thunder Dan kann fortan auch in der Offense glänzen. Sechs Würfe von Downtown schenkt er den Bulls ein, erst Ray Allen bricht diesen Rekord 2010 wieder. Am Ende stehen 28 Punkte im Spielberichtsbogen, Phoenix kann Spiel drei aus Chicago entführen. Für viel mehr reicht es nicht, Spiel fünf geht noch an die Suns, dann schießt John Paxson die Bulls zum ersten Threepeat in den Neunzigern.