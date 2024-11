182-Millionen-Dollar-Vertrag für neues Ass: Los Angeles Dodgers rüsten weiter auf

Die Los Angeles Dodgers haben sich in der Free Agency der MLB mit einem weiteren Ass verstärkt: Starting Pitcher Blake Snell soll sich mit dem Team Medienberichten zufolge auf einen Fünfjahresvertrag über 182 Mio. Dollar geeinigt haben. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, Snell zeigte sich auf Instagram aber bereits im Dodgers-Jersey.

Der 31 Jahre alte Snell hatte in der vergangenen Saison für die San Francisco Giants gespielt und war im November aus seinem Vertrag ausgestiegen. Der Linkshänder gehört zu den besten Starting Pitchern in der MLB: 2018 (für die Tampa Bay Rays) und 2023 (für die San Diego Padres) hatte er den Cy-Young-Award für den besten Pitcher gewonnen. Am 2. August diesen Jahres pitchte er einen No-Hitter, die Saison beendete er mit einem Earned Run Average von 3,19 pro Spiel.

Er bekommt beim Champion - die Dodgers hatten in der World Series über die New York Yankees triumphiert - den dritthöchsten Vertrag der Geschichte für einen Lefty.