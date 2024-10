"Es war Liebe, es war Kampfgeist": Dodgers gewinnen World Series gegen Yankees nach dramatischem Comeback

Das Team aus Kalifornien sicherte sich auswärts in New York im Yankee-Stadium seine zweite Meisterschaft in der Major League Baseball in fünf Jahren und die achte insgesamt - dabei lagen die Dodgers in Spiel fünf zwischenzeitlich schon mit 0:5 hinten.

Doch ein katastrophales fünftes Inning der Yankees mit einer Reihe von Defensivfehlern brachte Los Angeles zurück in die Partie, am Ende gewannen die Dodgers mit 7:6 - und holten sich die Best-of-seven-Serie mit 4:1.

"Offensichtlich sind wir unverwüstlich", sagte Dodgers-Profi Markus Lynn "Mookie" Betts, trotz des frühen Rückstands sei jeder für jeden da gewesen: "Es war Liebe, es war Kampfgeist. Es war einfach eine schöne Sache und ich bin einfach stolz auf uns und freue mich für uns."

Zum wertvollsten Spieler der Serie wurde Dodgers-Star Frederick Freeman, der First Basemann schlug in den vier Spielen vier Homeruns in Folge.