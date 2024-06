"Möchte euch für die unerschütterliche Liebe danken": Baseball-Ikone Willie Mays ist tot

Mays, der liebevoll "Say Hey Kid" genannt wurde, wurde von den Giants, die damals in New York ansässig waren, unter Vertrag genommen. Sein Debüt gab er in der Saison 1951, in der er mit 20 Homeruns glänzte und die Auszeichnung "Rookie of the Year" gewann. Drei Jahre später verhalf er den Giants zum Gewinn der World Series, dem letzten Titel der Franchise, bevor sie nach San Francisco umzog.

Mays zog sich 1973 vom Baseball zurück und beendete seine Karriere bei den New York Mets, nachdem er von 1951 bis 1972 für die Giants gespielt hatte. Er schlug 660 Homeruns und liegt damit auf Platz sechs der MLB-Liste. Als 24-facher All-Star wurde er 1979 in die Baseball Hall of Fame aufgenommen. Im Jahr 2015 wurde er von US-Präsident Barack Obama mit der Presidential Medal of Freedom geehrt.