MLB: Arizona Diamondbacks komplettieren World Series

Die Arizona Diamondbacks sind erstmals seit 22 Jahren in die World Series der Major League Baseball (MLB) eingezogen. Bei den Philadelphia Phillies gewann der Meister von 2001 in der Nacht zum Mittwoch das entscheidende Spiel sieben der Halbfinal-Serie mit 4:2. Im Finale treffen die Diamondbacks auf die Texas Rangers, die Titelverteidiger Houston Astros in der Vorschlussrunde bezwungen hatten.

Arizona gelang im Finale der National League ein tolles Comeback, nachdem sie Spiel fünf vergangenen Sonntag auf heimischem Boden verloren und den Phillies zwei Matchbälle erlaubt hatten.

Mit zwei Siegen im Citizens Bank Park von Philadelphia schafften die Diamondbacks in der Best-of-Seven-Serie trotzdem den Finaleinzug. "Wir haben einfach aneinander und an unsere Jungs geglaubt", sagte Arizonas Rookie Corbin Carroll, der drei wichtige Hits beisteuerte.

Spiel eins der World Series steigt in der Nacht zum Samstag (2.03 Uhr) im Globe Life Field in Arlington/Texas.