MLB: Shohei Ohtani von den Los Angeles Angels bekommt Wurfverbot bis 2025

Baseballstar Shohei Ohtani von den Los Angeles Angels aus der Profiliga MLB muss sich nach einer Operation am Ellenbogen vorerst in Geduld üben.

Der 29-jährige Japaner darf zwar zur kommenden Saison zurück ans Schlagmal, soll aber erst 2025 wieder als Pitcher eingesetzt werden.

Ohtani hatte im vergangenen Monat einen Bänderriss im rechten Arm erlitten und seitdem nicht mehr geworfen. Die Saison war für ihn vorzeitig beendet. Mit der Entscheidung für den Eingriff wollte der Profi nach Angaben seines Agenten Nez Balelo "sicherstellen, dass sie ihm noch viele Jahre lang alle Möglichkeiten zum Schlagen und Werfen gibt".

Die Operation nahm Neal ElAttrache vor, der Chirurg hatte in der Vorwoche bereits Footballstar Aaron Rodgers (New York Jets) nach dessen Achillessehnenriss unter dem Messer gehabt. Ohtanis Vertrag bei den Angels läuft in diesem Jahr aus. Bis zum Aus waren dem "Babe Ruth von Japan" 44 Homeruns gelungen.