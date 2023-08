MLB: Mets schicken nach Scherzer auch Verlander fort

Pitcher Justin Verlander hat zum Transferschluss in der MLB noch einmal für Aufsehen gesorgt. Der bereits 40 Jahre alte Top-Werfer ging von den New York Mets, wo er erst zu Saisonbeginn einen Zweijahresvertrag über 86,7 Millionen Dollar unterzeichnet hatte, zurück zu den Houston Astros, für die er bereits von 2017 von 2022 gespielt hatte.

Die nach gewaltigen Investitionen mit großen Ambitionen in die Saison gestarteten Mets blieben bislang weit hinter den Erwartungen zurück und planen offensichtlich einen Neuaufbau.

Im Tausch für Verlander erhielten sie hochkarätige Talente. Vor der "trade deadline" am Mittwoch hatten sie schon ihren zweiten Star-Pitcher Max Scherzer an die Texas Rangers abgegeben - er und Verlander kämpfen nun in einer Division gegeneinander um den Play-off-Einzug.

Kurios in beiden Fällen: Die Mets übernehmen große Teile der Gehälter der abgegebenen Spieler. Verlander und Scherzer hätten bis zum Vertragsende 2024 noch jeweils rund 58 Millionen Dollar zugestanden, die Franchise aus New York übernimmt davon in beiden Fällen 35 Millionen.